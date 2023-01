Passerini: “No me asusta enfrentar a nadie, y ahí lo incluyo a De Loredo”

No se lanzó oficialmente pero ya se mueve como el candidato a intendente de Hacemos por Córdoba. Aunque hace un culto de la moderación, no duda en afirmar que “Martín (Llaryora) va a ser el próximo gobernador y yo el intendente”. “Respeto a todos los hombres y mujeres de nuestro espacio que tienen legítimas aspiraciones, pero con mi equipo, que es el equipo de Martín, nos tenemos mucha confianza”, asegura.



Esa fortaleza, en parte, se debe a la “bendición” que recibió de parte del actual intendente, quien sin nombrarlo, realizó un fuerte guiño al dar el ok para instalar de carteles en la vía pública donde se lo ve a Passerini junto a Llaryora.



“Daniel presentó tres opciones con imágenes suyas para la cartelería. En una de ellas estaba solo. Pero Martín optó por una en la que están juntos”, dice una fuente del Palacio 6 de Julio que vio las fotos que el vice le llevó a Llaryora.

A la hora de hablar de la oposición, mantiene la misma firmeza: “La verdad es que Juntos por el Cambio tiene muchos problemas, todavía no deciden las candidaturas y nosotros estamos preparados para todos los escenarios”.

-¿Eso incluye enfrentar a Rodrigo de Loredo? Si bien él dio a entender que trabaja para un proyecto provincial, no se termina de despejar la posibilidad de que sea candidato a intendente.

-Claramente, en el 2019 Rodrigo (De Loredo) y Luis Juez fueron candidatos, separados, de fuerzas políticas que hoy están juntas. Recuerdo que todos nos hablaban de las encuestas, del posicionamiento que tenían los dos dirigentes y les ganamos a ambos. Yo no veo que eso se haya modificado a la hora de lo que la gente valora a la hora de una elección. Claramente, hubo una elección legislativa en el medio y hay posicionamientos, pero ellos todavía no definen cómo van a hacer, quién va a ser el candidato, ni siquiera pueden explicar lo mal que gobernaron. Los dos fueron parte de los gobiernos que hundieron a la ciudad.

-Desde su óptica la gente no valora tanto los 500.000 votos que logró De Loredo en una legislativa. Ahora se vota otra cosa.

-Yo creo que la gente es muy responsable y vota lo que corresponde en el momento que tiene que votar. Una elección legislativa de medio término no es lo mismo que una elección a intendente o a gobernador. Estamos convencidos de que la gente vota gestiones y elige a aquellos que les resuelven los problemas. No me asusta enfrentar a nadie.

-El año pasado la Municipalidad se vio envuelta en varios episodios que pusieron en jaque a algunos funcionarios por malas decisiones de gestión. ¿Cómo se maneja con eso?

-Si nosotros acertamos en los problemas de la gente y les damos soluciones, el resultado depende de nosotros. Si nos equivocamos, le damos una oportunidad a la oposición. Hoy estamos con un importante margen de aciertos en la gestión, porque estamos dando respuestas y creo que la gente va a votar la continuidad.

-Entonces no le preocupa los nombres que le pongan al frente.

-No. No me preocupó en el 2019 y no me preocupa ahora porque soy un convencido de que nos tenemos que preocupar en gobernar bien para que la gente nos dé una nueva oportunidad.

Por qué Passerini. “La última vez que viene a este programa (‘Con el diario del lunes’, por Canal 10) dije que quería ser el garante de la continuidad. Fue la primera vez que lo dije y estoy convencido de que esto va a ser así”, sostiene Passerini a la hora de explicar por qué la gente debería optar por una propuesta que él encabece.



Inclusive, va un poco más allá, al afirmar que “la transformación que encaramos tiene que ver con una decisión política y estratégica que tomamos con Martín Llaryora y con el gobernador Schiaretti, no porque se nos haya ocurrido, sino porque fue lo que nos pidió la gente, cuando nos presentamos en 2019. Acá hubo un trabajo conjunto y la gente ve que esta sinergia entre Provincia y Municipalidad transformó a la Ciudad. Con Martín nos entendemos de memoria y considero que está garantizada esa continuidad”.

-¿Qué ve más difícil: la elección provincial o la municipal?

-Estamos en condiciones de enfrentar los dos exámenes con aprobado por el electorado. Ambas gestiones cuentan con una aprobación importante y tenemos que tener la inteligencia política para poner a disposición de la gente, en el momento oportuno, las propuestas que ratifiquen ese rumbo. Me han hecho ver algunas encuestas que la dupla Llaryora (para la Provincia) y Passerini (para la Ciudad) tiene una muy buena aceptación en la Capital, por lo que vamos a tener una ratificación en los dos frentes.

-Las encuestas que se conocen muestran un escenario de mucha paridad.

-Las ofertas que hay del otro lado ya demostraron que cuando condujeron a la Municipalidad la llevaron para atrás, a quienes hoy se quieren postular o aparecen en un espacio político que ya gobernó a la ciudad entiendo que la gente no los ve como alternativa y que a la hora de elegir va a optar por la continuidad de una gestión que le da respuestas.