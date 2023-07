Passerini: “Sabíamos que íbamos a ganar”

El intendente electo de Córdoba, Daniel Passerini, dijo que “tenía mucha confianza” en que iba a ganar los comicios de este domingo en la capital cordobesa.



“El triunfo de Martín (Llaryora) el 25 de junio era la base sobre la que teníamos que trabajar. Mi talón de Aquiles era el desconocimiento. Soy una persona de bajo perfil. Mi principal capital es mi conducta y mi responsabilidad”, dijo el día después de consagrarse como ganador de la elección a intendente de Córdoba.



Además aseguró que dos días después del triunfo de Llaryora le mostraron una encuesta que “le daba 15 puntos de ventaja a De Loredo”.

“Ganamos como me gusta a mí, militando, yendo a los barrios, hablando con la gente. Yo no hice campaña virtualmente Ganamos limpiamente y muy bien”, añadió en declaraciones a Mitre Córdoba.

Ausentismo

Al ser consultado sobre la baja participación en los comicios de este domingo, respondió: “Es un fenómeno que preocupa. Nosotros somos hijos de la democracia. Empezamos a votar después del 83. Hay que cuidar el sistema. Claramente la gente tiene un descontento con la política, tiene un desinterés, una indiferencia que preocupa”.

Junta electoral

Respecto a la solicitada de la junta electoral municipal en la que se anunciaba que no habría multas para quien no votara, Passerini consideró que “parecería que siempre hay que buscar un cuestionamiento y que la culpa siempre la tiene el oficialismo”. “En esto no tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros le pedimos a la gente que fuera a votar. No me voy a hacer cargo de eso. Yo no soy vocero de la Junta electoral, yo soy un candidato”, agregó.

Críticas

“Uno de los bochornos de ayer la invasión de un montón de gente que vinieron en aviones privados, que eran los sponsors de una lista de Córdoba que de cierta manera tiene que ver con los intereses de Buenos Aires. Nuestro candidato a presidente es Juan Schiaretti. Y nosotros vamos a trabajar para Juan Schiaretti a partir de hoy. Yo coincido plenamente con lo que dijo Martín anoche”, sostuvo Passerini.

Medidas

“Vamos a cumplir con lo que planteamos, crear la policía de seguridad municipal”, afirmó al referirse a las primeras medidas de gestión. También indicó que se ocupará del transporte, el pliego de recolección de residuos, y el “pacto sanitario”. Sobre estos temas precisó que “seguramente vamos a empezar a trabajar de manera complementaria” con Llaryora.

Massa

Al ser consultado sobre los elogios vertidos por Sergio Massa, Passerini expresó: “Massa se ve que no conoce mi DNI porque dijo que era un pibe. Creo que soy más viejo que él ”.

De Loredo

Passerini contó que aún no lo llamó personalmente De Loredo, quien anoche reconoció la derrota.

Cómo sigue

“Sigo siendo viceintendente, tengo que trabajar. La vida continúa”, manifestó Passerini al relatar cómo pasará los próximos días.