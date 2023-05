Patricia Bon: “Crecí pensando que la política no era para mí”

Una de las sorpresas que deparó el cierre de las listas que competirán en las próximas elecciones provinciales, fue la inscripción del Partido Popular Cuartetero, encabezado por la histórica conductora de Radio Popular, Patricia ‘Pato’ Bon, como candidata a gobernadora y el empresario Roberto Sarandonello, dueño del Espacio Forja, como candidato a vicegobernador.

En sus incipientes redes sociales, el espacio llama al público general a sumarse a “un partido como vos, bien cordobés”. Para entender de qué se trata el nuevo espacio político y cuáles son sus objetivos en el corto y mediano plazo, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Bon, quien aseguró que “siempre estuvo involucrada en causas sociales, sin saber que era política”.

“La política me llevaba a pensar que era para determinadas personas. Yo de niña los veía como personas muy importantes, que tenían cargos inalcanzables para uno. A los 12 o 13 años tenía mucha actividad en lo social. Siempre asistí a personas de bajos recursos, sobre todo a niños”, contó. “Con el tiempo comencé la carrera de comunicación social y hace 28 años que estoy en Cadena 3, pero yo no deje de estar presente en bailes, tanto aquí en Córdoba como en el interior, en barrios y clubes, siempre estuve en contacto con la gente, nunca me quedé en el estudio de Radio Popular y siempre mantuve el contacto con la gente. Allí nace esta vocación por la política”.

—¿Usted simpatiza con algún partido político?

—Nunca me consideré de un partido político, a pesar de que tengo simpatía por algunos funcionarios. —¿Cómo surgió la idea de formar este espacio?

—En la pandemia, el único contacto que teníamos con el exterior era un grupo de WhatsApp. Allí éramos un río de lamentos en el que la gente comentaba sus problemas. Estaban los que querían vender y se hacían eventos para recaudar alimentos. En todo ese marco, un grupo de empresarios, artistas y músicos propusieron armar un partido político. Cuando lo armaron me convocaron para encabezar esta lista, sabiendo de mi trayectoria como locutora de cuarteto

—¿Cuál es su plataforma de campaña?

—Apuntamos al sector más olvidado de la sociedad. Sabemos que hay un sector al que le es muy difícil salir del lugar en el que está. Ahí donde no llega ni la policía, los políticos, los empresarios o directamente ninguna ayuda. Son personas que no tienen un acompañamiento. Apuntamos a la educación, capacitación y fuentes laborales para personas que no tienen recursos.

—¿Este proyecto se creó de manera eventual para esta elección o piensan en el mediano y largo plazo?

—Es un proyecto a largo plazo. Ya hubo acercamientos por parte de otros partidos políticos que han propuesto, o insinuado, que nos sumemos y rechazamos la idea.

—¿Cómo es eso? ¿Se puede decir quién se acercó?

—No puedo comentarlo. Pero sí han venido a buscarnos de otros partidos, por el ruido que estamos haciendo. La reacción fue a favor. Hay algunos detractores en las redes, no sabemos si son ciertos o no. Creemos que la gente que se ha enterado ha dado una respuesta positiva. Si pienso que no puedo llegar a ser gobernadora, no me anoto. Sin embargo, éste es el primer paso que se está dando. Este partido recién tiene horas de vida.

—¿De qué manera tomaron su decisión –y el hecho que el partido se llame Popular– las autoridades de Cadena 3?

—No tuve ningún comentario al respecto. No tuve repercusiones. Incluso yo estoy a cargo de Multiespacio Popular ACV y nunca me dijeron nada. En mi caso particular pienso en Mario Pereyra: él nunca habría soñado que iba a estar involucrada en política. Incluso, si se lo contaban, se hubiera reído porque siempre me tuvo como una locutora que iba a morir siendo locutora.

—Blanca Rossi, Olga Rista, ‘Cacho’ Echepare y Arturo Miguel Heredia son algunos de los nombres que saltaron de Cadena 3 a la política. ¿Por qué cree que se da este fenómeno?

—Por el alcance de la radio. El acceso que tenemos al sector político y empresarial, al pueblo en definitiva. Y por ser de un medio de comunicación tan respetado como lo es Cadena 3.