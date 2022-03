Pedro I de Portugal

El nuevo entrenador de Talleres nació en Portugal y fue bautizado con el nombre de cinco monarcas que reinaron en su país. Se llama Pedro, su lugar en el club de barrio Jardín no será el trono sino el banco, y su apellido, Caixinha, quedará en segundo plano, al menos hasta que los relatores lo aprendan de memoria o los hinchas le encuentren alguna rima.

Andrés Fassi lo hizo otra vez. Sorprendió a propios y extraños sacando de la manga un nombre de esos que hay que guglear para incluir en el radar. Al sucesor de Ángel Guillermo Hoyos el mandamás de la ‘T’ lo tenía visto del fútbol mexicano, donde el hombre logró tres títulos con Santos Laguna (allí tuvo entre sus dirigidos a los boquenses Carlos Izquierdoz y Diego “Pulpo” González) y otras dos vueltas olímpicas con Cruz Azul.

El “tapado” tiene 51 años y un currículum de casi 350 partidos como técnico que empezó a escribir en 1998, el año del histórico ascenso de Talleres ante Belgrano, en la final que el Albiazul ganó por penales con el mismo look -casaca a bastones y números rojos- que luce en la actualidad.

Portugal, Escocia, Qatar, Arabia Saudita, Grecia y Rumania son otros países donde Pedro Miguel Faria Caixinha -nacido en la ciudad de Beja, distante a 9.600 kilómetros de Córdoba- acumuló experiencia antes de convertirse en el primer DT portugués en la historia del fútbol argentino.

TROTAMUNDOS. El flamante DT albiazul trabajó en siete países. Su última experiencia, en Santos Laguna de México, duró ocho partidos. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Sin rodeos

El croata Mirko Jozic en Newell´s (1998) y el español Ramón Cabrero en Lanús (2005-2008) son los últimos antecedentes de europeos dirigiendo en la Primera de la AFA. En el futbol cordobés, Instituto fue pionero en buscar a un estratega del Viejo Mundo: en 1948 “la Gloria” le confió el buzo a Jozsef “José” Korein, un húngaro que dos décadas antes había llegado al país para atajar en Racing de Avellaneda y que además ofició de referí.

Caixinha también fue arquero en sus tiempos de futbolista. Se reconoce como un apasionado de la corrida de toros, actividad a la que le puso el cuerpo en su juventud y sus comentarios en recientes transmisiones televisivas, y desde la intimidad albiazul se ocuparon de difundir su fama de tipo frontal y de pocas pulgas. La última vez que una dirigencia de Talleres fue a buscar un conductor de “mano firme” fue en marzo de 2003, cuando exportó a un veterano Luis Cubilla. La incursión del uruguayo en barrio Jardín sobrevivió apenas ocho partidos y dejó muchas anécdotas -algunas graciosas y otras insólitas- de su trato con jugadores y periodistas.

Ocho capítulos también duró el último ciclo laboral de Caixinha. Entre el 2 de diciembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022, obtuvo un triunfo, dos empates y cinco derrotas que dejaron a Santos Laguna último en la Liga MX y fuera de la Concachampions. Los dueños del club de Torreón resolvieron su despido tras una goleada 0-3 ante Montreal FC, en Canadá.

Tu eres Pedro

Caixinha es la piedra sobre la que Fassi busca edificar un nuevo proceso exitoso en lo deportivo, luego del portazo del ‘Cacique’ Medina y del fallido experimento Hoyos II. Le toca asumir con dos competencias en marcha (Copa de la Liga y Copa Argentina), y en vísperas del inicio de la Libertadores 2022, en la que Talleres compartirá el Grupo H con Flamengo de Brasil, Universidad Católica de Chile y Sporting Cristal de Perú.

No es casualidad que el supremo albiazul le haya confiado las llaves del reino del vestuario: el portugués ya tiene experiencia en el certamen de clubes más top de Sudamérica. Condujo a Santos Laguna en la edición 2014, en la que su equipo perdió las dos veces que visitó Argentina. Cayó con Arsenal (0-3) en fase de grupos y ante Lanús (1-2) en octavos de final.

El hombre del apellido difícil dice identificarse con el ideario de José Mourinho, DT de Roma de Italia al que suele referirse como “mi amigo”, y también tiene afinidad con José Peseiro, el antecesor de José Pekerman en la selección de Venezuela, de quien supo ser ayudante de campo. En ese rol ahora tendrá a su lado a Javier Gandolfi, quien dirigió a Talleres en los dos últimos juegos con una eficacia nunca vista en la era Fassi: 100%.

BIENVENIDA. En la tarde del viernes Talleres anunció la contratación de Caixinha como nuevo entrenador. FOTO: PRENSA TALLERES

El juego de los millones

La participación en la Copa Libertadores 2022 le asegura a Talleres un ingreso de U$S 1,8 millones. El club albiazul recibe U$S 600 mil por cada uno de los partidos que el equipo juega de local en la fase de grupos: ante Universidad Católica (1° fecha), Sporting Cristal (3°) y Flamengo (4°). Si clasifica entre los dos mejores, la ‘T’ sumará U$S 1.050.000 por disputar los octavos de final. Si queda ubicado en el tercer puesto, pasará a jugar Copa Sudamericana y se garantizará un plus de U$S 500 mil. Los precios de las entradas para asistir a los tres juegos en el Kempes oscilan entre $1.200 y $54.000, según las ubicaciones y las distintas categorías (hinchas, socios y pack con descuento adicional para quienes tienen su carnet al día).