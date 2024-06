Peirone: “Tener la posibilidad de devolver a Atenas a la Liga Nacional es un sueño”

Gustavo Peirone toma aire, esboza una sonrisa y expresa: “Como entrenador soñás un montón de cosas. Soñás con dirigir un equipo, con sentirte identificado con ese equipo y con que ese equipo trate de respetar lo que buscás. En este momento, gracias a no sé quién, estoy dirigiendo Atenas, equipo al cual cuando era chico iba a ver y me identifiqué. Y ahora representar a Atenas y tener la posibilidad de devolverlo a la Liga Nacional es un sueño. Lograrlo sería la frutilla en la torta para mi carrera como entrenador. No está logrado y no quiere decir que si no lo logramos no lo voy a disfrutar. Es un sueño lindo, pero para lograrlo tenemos que trabajar y estar concentrados”.

El ‘Negro’ Peirone sueña en grande y tiene argumentos para hacerlo. El entrenador de Atenas palpitó con PERFIL CÓRDOBA la serie final de la Liga Argentina, que tiene como premio el ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol, el gran objetivo del histórico club de barrio General Bustos.

—¿Cómo se viven los momentos previos a la serie final ante Racing de Chivilcoy?

—Es un momento lindo, porque a esto lo habíamos soñado desde un principio: decíamos que queríamos estar en el partido final. Pero sabíamos que había que recorrer un largo trecho. Hoy, la posibilidad de jugar por el ascenso es algo positivo, estamos contentos, felices por lo que nos toca. A nivel grupal estamos bien anímicamente, con ganas. El equipo está bien.

—¿Sintieron una mochila pesada, por ser Atenas, a lo largo de la temporada?

—Sin dudas, desde el primer momento la sentimos. Atenas iba a jugar una categoría que no se esperó nunca y no tenía en claro de qué se trataba esta liga, y no tenían por qué tenerlo claro, porque estamos hablando de Atenas, unas de las instituciones de básquet más grandes de Argentina y Sudamérica. Le tocó esto de venir a jugar la Liga Argentina y no sabíamos cómo lo iba a tomar la gente, si estaba enojada. Pero cuando vinimos al club sabíamos que esta presión iba a estar, sabíamos a qué veníamos, pero después hay que vivirlo. Como grupo nos propusimos disfrutarlo un poco, porque si estábamos todo el tiempo con la mochila puesta seguro no lo íbamos a poder llevar. Pero no voy a negar que se sintió la presión.

—¿Qué fue lo mejor del equipo esta temporada?

—Tuvimos momentos. Durante la serie regular tuvimos momentos buenos, sobre todo en la ofensiva. Por momentos el equipo estaba bien en ese aspecto, sabíamos cuál era el fuerte de cada jugador en lo individual. Pero también, sabíamos que teníamos que mejorar defensivamente si queríamos jugar por algo importante. El gran cambio como equipo se dio en la serie ante Salta Basket. Salta nos puso en una situación de estar a un partido de quedar afuera. Vimos que si no nos poníamos más duros atrás íbamos a tener problemas. Me parece que ahí el equipo se convenció de eso y a partir de ahí mejoramos defensivamente. Ofensivamente, cuando nos encontramos, somos peligrosos, pero tenemos que estar sólidos atrás.

—¿Ante qué tipo de rival se van a encontrar?

—La Liga Argentina es muy dura y pareja, hay buenos jugadores, algunos con mucho recorrido en la divisional, que saben de qué se trata esto y tienen experiencia. El ritmo de juego de este certamen es distinto al de la Liga Nacional, los contactos son distintos, se permite más lo físico. Y en la final nos vamos a encontrar ante un equipo duro, que tiene experiencia en la categoría. Juegan bien al básquet, tienen buenos jugadores y seguro tienen la misma hambre y el deseo de llevarse los juegos como nosotros. No va a ser fácil. No fue fácil en toda la liga, no tendría que ser fácil la final.