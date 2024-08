Perfil Córdoba premió a la trayectoria, la innovación y el compromiso social

Trayectoria, innovación y compromiso social fueron los ejes a través de los cuales transcurrió la entrega de los reconocimientos a personalidades destacadas de Córdoba como parte de la tercera edición de los Premios Perfil Córdoba. El evento, llevado a cabo en el Hotel Quinto Centenario, contó con la participación de referentes del arco político local, integrantes de la justicia y de cámaras empresarias, personalidades del ámbito cultural y referentes sociales. Los main sponsors del evento fueron Grupo Edisur, Hospital Privado y Córdoba Emprendedora. También acompañaron Grupo Líder, Nobis Medical, Siglo 21, Autocity y Quinto Centenario.



La apertura del evento estuvo a cargo de Agustín de la Reta, director de PERFIL CÓRDOBA, quien destacó a los premiados señalando que “en esta provincia tenemos a empresas que son las más grandes del país, a entidades muy fuertes y en todos los casos la premisa es siempre la misma: hacer. Es justamente lo que caracteriza a quienes reconocemos en esta edición de los premios”, sostuvo frente al auditorio, entre quienes se encontraban los jurados de la edición 2024: María Belén Mendé, Sebastián López Peña, Gisela Veritier, Horacio Parga y Pablo Canedo.



Alida Weth, una de las fundadoras de la asociación civil Las Omas, ganadora en el rubro Bien público, fue la primera en recibir la estatuilla (una creación del artista Mariano Castañeda). Desde el escenario invitó a los presentes a conocer la realidad que se vive en los barrios marginales de la ciudad. “A veces tenemos juicios livianos, me incluyo porque yo los tenía sobre Chacra de la Merced (donde funciona la sede de Las Omas), que cambió rotundamente cuando llegué allí y hoy tengo el orgullo de formar parte de una asociación que transforma vidas a partir del trabajo digno, la contención y la capacitación”, sostuvo Weth.



Luego, Fabiola Lavallén del Campo, sobrina de Norma Morandini, recibió en nombre de su tía el premio en el rubro “Libertad de expresión”, ya que la periodista y escritora se encuentra en Buenos Aires completando su nuevo trabajo. Lavallén del Campo leyó un mensaje escrito por la propia Morandini, en el que sostuvo: “Que me distingan mis coterráneos es un modo de todo lo que recibí en Córdoba, para hacer de la palabra libre mi razón de vida. La libertad del decir no es sólo un derecho humano fundamental. Cuando se trata del derecho de la prensa, de los periodistas, en realidad se trata de un derecho de la sociedad de ser informado, se trata de la democracia”. Y añadió: “Debemos limpiar las palabras de los insultos para que el privilegio de la expresión libre no incite al odio ni a la violencia”.



Inmediatamente se produjo uno de los momentos más emotivos de la tarde cuando se reconoció, en el mismo rubro, libertad de expresión, la trayectoria de Jorge Pérez Gaudio, quien falleció el pasado 5 de enero a los 84 años. Sus cuatro hijos, Jorge, Patricia, Marilé y Silvina, estuvieron presentes para recibir el reconocimiento a “Piro”. En el texto que leyeron pusieron en valor el compromiso con la profesión y ponderaron el rol de “maestro”, tanto de periodistas como de publicistas, de su padre. “En la publicidad ponía tanta visión como miedos, porque era temeroso de lo que no conocía a fondo. Pero en periodismo era un lector exquisito de la realidad”, sostuvieron.

Un violín en la mano y no un arma

Los representantes de la orquesta sinfónica social Los Benjaminos, que se quedaron con el reconocimiento en el rubro “laboral cultural”, sostuvieron que “el valor de este proyecto es brindarles oportunidades a los chicos: queremos que tengan un violín en sus manos y no un arma”. En ese sentido, destacaron la presencia de dos jóvenes integrantes de la orquesta, que se sumaron cuando eran niñas. “Hoy tienen la oportunidad de seguir una profesión, como tantos niños y jóvenes que han pasado por Los Benjaminos”.





Luego, llegaron los reconocimientos para los emprendedores de dos empresas que se encuentran en pleno auge: Agrohub (en el rubro Sustentabilidad), representada por su CEO, Diego Ponce, y Kigui (Inteligencia digital/social), la aplicación que tiene por objetivo que la gente adquiera productos próximos a vencerse en supermercados y que logra un triple impacto: económico, social y ambiental.



Para el final, el premio “Excelencia en Justicia” recayó en Jorge “Tano” Sappia. “En primer lugar, este premio me llena de orgullo”, dijo el abogado e histórico dirigente político referenciado en la Unión Cívica Radical. Y añadió: “Quiero instar a PERFIL CÓRDOBA a que continúe con estas actividades, porque sin dudas esto estimula al conjunto de la sociedad para emprender actividades en beneficio de la gente y de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos”.

Sappia sostuvo, además, que asumía la distinción como un reconocimiento a quienes “han emprendido la difícil actividad abogadil y cumplen con ser auxiliares de la Justicia. Pero lo que más me interesa es que esta premiación sirva como estímulo para mis colegas, sobre todo los jóvenes, que vean que ejerciendo la función de abogado desde una perspectiva de la ética se puede llegar a tener un reconocimiento como el que me están entregando y agradezco”.