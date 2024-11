Pese a los rumores de su vuelta, ¿Qué dice Falabella?

Tres años después de su salida de Argentina, Falabella desmintió los rumores sobre un posible regreso al país. La información fue confirmada por Tony Heinz, gerente de Nuevocentro Shopping, quien aseguró haberse comunicado directamente con los responsables de la empresa.

"He hablado con los dueños y me confirmaron que no tienen planes de regresar a Argentina", afirmó Heinz en diálogo con Punto a Punto, quien añadió: "escuché los rumores sobre el regreso y me comuniqué directamente con ellos, pero negaron esa información. Dijeron que no hay planes de volver".

La salida de Falabella en 2021 se dio en el contexto de un complejo panorama económico y de consumo en el país, sumado a los desafíos globales que enfrentó el retail durante la pandemia. Aunque en las últimas semanas surgieron especulaciones acerca de su posible retorno, la empresa dejó en claro que esa posibilidad no está en su agenda inmediata.

La confirmación de que Falabella no regresará al país por ahora pone fin a las expectativas de muchos consumidores que esperaban la vuelta de la icónica tienda. Por el momento, su foco seguirá estando en otros mercados de la región.