Polémica entre un municipio cordobés y una escuela por unos terrenos donados hace 16 años

Después de 16 años de actividad educativa plena en la escuela Sol de Oro, donde aplican la metodología de pedagogía Waldorf, la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago pretende intimar a la administración del colegio a cumplir con una serie de requisitos nunca antes solicitados, de lo contrario se retrotraerá la donación efectuada y le cobrará las tierras cedidas.

El proyecto educativo para niveles de formación inicial, primaria y media se desarrolla desde el 2008 en las tierras donadas por Luis Mirabet, cuando gestionaba la comuna de esa localidad del departamento Punilla, la que años más tarde se transformó en municipio.

Según las resoluciones de la Comisión Comunal N° 45/08 y N° 46/08, y el Acta de Compromiso, los tres documentos firmados en noviembre de 2008 por el entonces presidente comunal, se donó a la Asociación Civil Comunidad Educativa Sol de Oro el 70% (11.900 m2) de la superficie total del inmueble que es de 17.000 m2.

Desde 2008 a la fecha, allí se construyeron estructuras funcionales para la demanda educativa, siempre bajo los parámetros de la pedagogía Waldorf. De los 11.900 m2 donados, se respetó un vasto sector de bosque nativo, donde los estudiantes interactúan con la biodiversidad y aprenden a cuidar la naturaleza.

Como el programa curricular de la escuela no corresponde con el oficial del Ministerio de Educación provincial, sus alumnos deben rendir libre para pasar de ciclo. Actualmente, asisten alrededor de 200 estudiantes que llegan de otros puntos del valle de Punilla, incluso desde la ciudad de Córdoba.

En 2023 solicitaron a la cartera de Educación la adscripción del nivel secundario al sistema oficial. Esto implica el respeto por los programas oficiales, con la posibilidad de agregar materias, y de que sus egresados sean reconocidos en el nivel siguiente de una escuela o de una universidad oficial.

Para concretar esa solicitud, desde el ministerio les pidieron una personería jurídica diferente a la de la Asociación Civil, explicó a PERFIL CÓRDOBA la abogada Julieta Rosemfett, madre de dos estudiantes de la institución.

Por ese motivo, el colegiado que administra la escuela bajo un sistema de economía asociativa creó una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) con el nombre de “Waldorf SDO S.A.S”. “Se trata de una persona jurídica que se creó a los meros efectos de continuar con la adscripción en estas dos vías que tiene la escuela que es sistemática y parasistemática”, indicó.

Y agregó: “Creamos un SAS y con ella solicitamos la adscripción del secundario. Luego hicimos un comodato para que la Asociación Civil le prestara una porción del terreno a la SAS para construir las dos aulas que nos exigía la normativa. Todo fue aprobado el Ministerio de Educación provincial”.

Sorpresa

A mediados de septiembre pasado, personal docente y varios padres advirtieron que, sorpresivamente, una familia se instaló en una parte del terreno donado y empezó a construir una vivienda en un espacio que la escuela destinaba a la protección del parque autóctono.

“Inmediatamente acudimos al municipio para pedir ayuda y, por el contrario, ordenaron la paralización de nuestras obras y presentaron un proyecto de ordenanza que pretende declarar la nulidad de aquella donación de 2008”, dijo la abogada.

Desde la comunidad educativa creen que los “ocupas” fueron enviados intencionalmente para que el municipio pueda accionar legislativamente y, eventualmente, por vía judicial.

“La Municipalidad quiere declarar la nulidad de una donación, intiman a la escuela a comprar un terreno sin que conste que el municipio es el titular de la propiedad. Y nos intiman a presentar una serie de documentos que no podemos presentar porque no tenemos la titularidad, porque la Municipalidad no termina de conceder la titularidad”, explicó Rosemfett.

El proyecto del oficialismo

El proyecto de ordenanza que lleva la firma del intendente de Villa Santa Cruz del Lago, Omar De Giovanni, establece “declarar nulo” el acta compromiso suscripto el 6 de noviembre de 2008 y suscribir al “acta de compromiso que respete plenamente lo solicitado y otorgado por la resolución 45/2008”.

Por lo tanto, el municipio pretende anular la donación del 70% de los 17.000 m2 que procuraba la disponibilidad "en la forma más conveniente para el proyecto educacional", según el acta de compromiso firmado por Mirabet en 2008.

Asimismo, el proyecto oficial le otorgaría a la institución 6.200 m2 que es tamaño de terreno que la Dirección de Institutos de Enseñanza Primaria del Gobierno de Córdoba les exigió en aquel año para poder funcionar como escuela Waldorf. De esta forma, el municipio local procura llevar la donación al mínimo indispensable, incluso sabiendo que la institución ya dicta clases del secundario.

Además, el proyecto de ordenanza pretende intimar la Asociación Civil a cumplimentar en 180 días corridos una serie de requisitos nunca antes exigidos, “bajo apercibimiento de retrotraer la donación efectuada y perseguir el cobro de las tierras cedidas”.

“Simplemente les estamos pidiendo que adecuen la documentación. Tenemos que regularizar lo que se hizo la gestión anterior”, explicó a PERFIL CÓRDOBA el secretario de Gobierno del municipio, Rodrigo Moreno.

El funcionario agregó: “Se busca aprobar la donación cuando se perfeccione el título. Hace un par de meses que trabajamos con un ingeniero civil y nuestros asesores legales para que la Provincia nos agilice la donación al municipio, para así poder desafectarlo del dominio público para poderlo afectarlo al dominio privado y ahí realizar la donación”.

Audiencia caliente

El viernes de la semana pasada se llevó a cabo la audiencia pública en la localidad del departamento Punilla, ubicada a la vera de la ruta nacional 38. Se realizó en la sede del Concejo Deliberante y tuvo alta participación de la comunidad educativa.

Se resolvió que este lunes a las 19 se llevará a cabo una segunda audiencia para que todos puedan tener voz en el marco de este conflicto. "Ante esta situación, peligra el cierre de una escuela que está funcionando perfectamente en esta localidad", advirtieron algunos padres de alumnos.