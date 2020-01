Policía Fiscal denunció a Cotreco y le reclama deuda de $200 millones

por María Ester Romero

La historia que es posible reconstruir de la empresa Cotreco SA, exconcesionaria de residuos de la ciudad de Córdoba, en los organismos de recaudación impositiva nacional y provincial evidencia sucesivas conductas evasivas y demoras o falta de pagos a lo largo de los años.

En el caso del fisco provincial, fuentes calificadas informaron a PERFIL CORDOBA que desde el año 2013 se abren expedientes por los incumplimientos impositivos de la firma. Y una de esas intervenciones originó, incluso, una denuncia penal por presunta retención indebida de $184 mil, que se formalizó el 17 de mayo del año pasado.

Es la segunda causa penal que debe afrontar Cotreco en Córdoba. Se suma al expediente abierto en la Justicia Federal a instancias de Afip por presunta asociación ilícita, retención indebida de aportes a la Seguridad Social, quiebra fraudulenta, entre otros delitos, por el que fueron imputados sus tres socios y otros 13 directivos de firmas y fideicomisos vinculados.

Recordemos que en los tribunales porteños también hay demanda penal de Afip por retención de aportes patronales por conductas de Cotreco. Cotreco, en proceso de concurso preventivo, actualmente tiene contratos vigentes para la recolección de residuos con los municipios de Carlos Paz, Villa María, Río Tercero, Río Cuarto y San Lorenzo (Santa Fe).

Agente de retención. En el expediente que se tramita en Tribunales II, se le achaca haberse quedado con $184.722 que debió depositar al fisco como agente de retención. El monto corresponde a la segunda quincena de octubre y a noviembre del 2018. Si bien no es una cifra significativa, lo que denota la denuncia es la acción violatoria a la ley penal tributaria que obliga a quienes son agentes de retención a depositar en favor del fisco en un plazo no mayor a 30 días las sumas que excedan los $100 mil. “Ese dinero no les pertenece, solo tienen que descontarlo y pagarlo de inmediato”, graficó un especialista a este medio.

Y otra conclusión dable es que el trato a la firma, cuyo socio mayoritario es Horacio Busso –primo hermano del ministro de Agricultura provincial, Sergio Busso- es idéntico al que se tiene con el resto de los contribuyentes. Evidentemente la empresa no depositó lo que debía entregar y, en el marco de una política agresiva del órgano recaudador local, se formalizó la demanda penal apenas caducaron todos los plazos.

Fuentes de Inteligencia Fiscal confirmaron a PERFIL CORDOBA que la denuncia se realizó el 17 de mayo de 2019 en la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Enrique Gavier. Pero, además, como agente de retención Cotreco también recibió reclamos de la misma dependencia por $28,8 millones. Impugnó los montos y se encuentran con trámite pendiente en la Cámara Contencioso-Administrativa que es el órgano judicial que arbitra entre los reclamos del fisco y la posición del demandado.

En no escasas ocasiones, este tipo de presentaciones tienen como objetivo dilatar los plazos de ejecución de los compromisos impositivos.

Ingresos Brutos y Sellos. Lo que se informó hasta aquí es bajo la consideración de Cotreco como agente de retención. En calidad de contribuyente de tasas, Cotreco también recibió reclamos e intimaciones.

A pedido de PERFIL CORDOBA, Inteligencia Fiscal informó que en la actualidad hay una deuda en concepto de Ingresos Brutos y Sellos que alcanza la suma de $141,4 millones. Si se suman los conceptos por multas, esa cifra llega casi a $200 millones (el monto exacto es de $197.308.620). La firma –también en estos casos- presentó recursos ante la Cámara ContenciosoAdministrativa, órgano que determinará finalmente la magnitud de cada deuda.

12 JUICIOS EJECUTIVOS POR $36,6 MILLONES

A lo largo de cinco años, desde 2013 cuando comenzaron las intimaciones hasta 2018 en que Cotreco quedó fuera del negocio de la basura de Córdoba, se concretaron 12 juicios ejecutivos en que el fisco provincial consiguió recuperar $36,6 millones.

La totalidad de las deudas se pudieron cancelar a partir del embargo del canon que el municipio abonaba a la concesionaria por el servicio de recolección de residuos.

Para cualquier acreedor la acumulación de deuda es un fracaso. ¿Cómo lograron embargar y ejecutar? Una fuente relató a este medio que en una ocasión intentaron trabar embargo sobre los camiones de la empresa, uno de sus principales activos, pero la pretensión fue desestimada porque las unidades estaban afectadas a un servicio público. Son casos en que no proceden los embargos porque, habría implicado dejar sin la recolección de la basura a gran parte de la ciudad. Reorientaron el mecanismo y, una vez que la Cámara Contencioso-Administrativo fue determinando los montos adeudados, el recupero se concretó a través de medidas cautelares sobre el canon que percibía Cotreco de la Municipalidad de Córdoba. “Nos fue bien en todos los casos”, enfatizó un técnico de Inteligencia Fiscal.