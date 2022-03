¿Por qué Argentina aún registra más de 100 muertes diarias?

Marzo es un mes simbólico en materia de pandemia. Hoy se cumplen dos años del primer caso confirmado de Covid-19 en Córdoba , en tanto que el próximo viernes 11 será el bienio desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud calificó a la enfermedad Covid-19 como una pandemia. A partir de allí el mundo vivió una verdadera catástrofe sanitaria que dejó casi seis millones de muertos.

Veinticuatro meses después de estos hitos, que quedarán grabados en la historia del país y del mundo, el panorama es diametralmente opuesto, la pandemia parece haber ingresado en su etapa final hecho que se ve reflejado en la calle, con una vida prácticamente similar a la etapa prepandemia y también en los centros de salud, que actualmente tienen porcentajes muy bajos en materia de ocupación de camas críticas. Sin embargo, hay un dato que sorprende en el país: el promedio de muertes de la última semana superó los 100 fallecidos diarios por Covid-19, número que para tomar una dimensión se lo podría graficar con la caída de un avión Boeing 737 por día en territorio nacional.

Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, explica este elevado número de muertos por dos motivos: la demora en la carga de datos al sistema nacional y, por otro lado, a la tercera ola generada por la variante Ómicron, que dejó pacientes con prolongadas internaciones. “Estamos con un retraso en la notificación de fallecidos, no tanto en Córdoba Capital, pero sí en lugares del interior. Vemos que hay muchas muertes comunicándose y una de las razones es esa demora en las cargas. A lo largo de la pandemia la carga de nuevos casos y de internados fue muy rápida, pero no tan así a la de los fallecidos”, señaló Díaz.

“La otra causa es que hay pacientes con evolución prolongada. Después del pico de internaciones, viene un pico de muertes. En nuestro hospital actualmente tenemos un 20 por ciento de pacientes internados por Covid y el resto con patologías prevalentes”, agregó el infectólogo.

Futuro. Para Miguel Díaz, la pandemia no terminó: “Estamos en una situación muy distinta a la de diciembre 2021 y la de enero de este año, cuando hubo un número de casos muy importantes, con una menor internación principalmente como consecuencia de los altos niveles de vacunación”, afirma, y remarca: “Ómicron no fue una variante más leve. Sin la vacuna la cantidad de internados hubiera sido monstruosa. Se relativizó el poder patógeno y eso fue un error. Fue agresivo y se comportó igual que en otras variantes. Hay que estar atentos a la situación mundial ya que todavía hay regiones que no tienen acceso a la vacuna; no invalida la posibilidad de que en estos lugares aparezcan variantes de preocupación como fue Ómicron. Las variantes más importantes aparecieron en Manaos, India y Sudáfrica, zonas con bajo porcentaje de vacunación”.

Mirada analítica. El contador y experto en análisis de datos Martín Barrionuevo, advirtió sobre posibles confusiones que pueden generarse al ver el número actual de decesos confirmados: “Hoy por fecha de fallecimiento no debemos tener más de 30 fallecidos diarios, esa es la media. Estamos con carga atrasada en gran parte del interior del país, pero no es el caso de Córdoba que ha actualizado su información hace unos 20 días”, precisó.

“Hay casos del pico de enero que recién se están cargando ahora, eso se da porque el número de confirmados fue muy grande y en muy poco tiempo. Los fallecidos van detrás de lo esperable. Se va adquiriendo una demora muy relevante y se está actualizando de a poco. Hay provincias que venían muy atrasadas, Corrientes es una de ellas y tiene que ver con que se preocupa mucho más en el reporte diario”, agregó. “Estamos con 3.500 casos de media en todo el país, por fecha de diagnóstico. En tanto que por fecha de reporte la cifra está en el orden de los 6.000”, completó.

Barrionuevo se mostró optimista respecto al corto plazo. “Sumando la inmunidad adquirida por vacuna y la inmunidad adquirida por contagio, nos permite trazar un panorama bueno para el futuro. Es muy promisorio que a esta altura no haya aparecido una nueva variante de preocupación a pesar de la gran cantidad de casos que hubo en todo el mundo”, completó el experto en datos.

Casos récord: las miradas del mundo apuntan a Hong Kong

Casos récord, morgues saturadas, camas de hospitales en falta: Hong Kong parece estar viviendo en otra etapa de la pandemia. Es que el gobierno japonés apostó a una estrategia de ‘casos 0’, que cumplió a la perfección hasta comienzos del 2022. Sin embargo, a partir de enero y con más flexibilizaciones los casos se dispararon de manera exponencial. La ciudad registró más de 200.000 contagios en los últimos dos meses, contra solo 12.000 en los dos años previos y se están diagramando estrictas medidas de aislamiento para que el virus no continúe haciendo estragos en Japón.