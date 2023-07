En la noche del día de hoy, a las 20 horas, se dará lugar a la 31º entrega de los premios "Jerónimo Luis de Cabrera" que distingue a las diferentes personalidades de la ciudad con un reconocimiento por parte de la Municipalidad de Córdoba.

Esta edición será una especial, ya que Córdoba cumple 450 años y porque la ceremonia tendrá lugar en el Teatro Comedia, luego de haber sido recuperada después del incendio que lo destruyó 16 años atrás.

Bajo los diferentes premios: "Jerónimo Luis de Cabrera 2023", "Jerónimo In Memorian" y "Jerónimo de la Gente", serán tres los ganadores de la noche. Los primeros dos por elección del jurado y el último con el voto de la gente.

Protagonistas

Por la categoría de "Jerónimo de la Gente", resultaron ganadores, la fundación Down is Up y el Club Maipú, al haber sido elegidos por los cordobeses.

La primera, es una fundación creada por un grupo de madres de hijos con síndrome de down, que trabaja en dar herramientas para que las personas con discapacidad puedan independizarse y proyectar una vida autónoma en su hogar.

El segundo, es el Club Maipú, un club de barrio, social y deportivo, dedicado a promover valores deportivos, sociales y solidarios.

Lista de candidatos

La gala incluye veinte distinciones en la categoría "Jerónimo Luis de Cabrera", seis por "Jerónimo de la Gente" y cuatro por "Jerónimo In Memoriam". Algunos de ellos son:

Diran Arslanian . Un cocinero nacido en Siria que trabajó en el servicio de inteligencia y guardaespaldas. En 1980 llegó a Córdoba. Se casó y abrió un almacén sobre calle Oncativo 366, que luego se transformó en una rotisería y más tarde en un restaurante de cocina criolla. Desde 2008 tiene su puesto en el Mercado Norte.

Carla Dogliani “La Bicho”. Actriz que se desempeñó como actriz, autora y productora en obras que van desde el teatro clásico, experimental, hasta puestas de índole comercial.

La K’onga . Agrupación de cuarteto de Villa Dolores, nominados a los premios Gardel de la música, se presentaron en numerosos festivales nacionales y son junto con Paulo Londra los artistas cordobeses más escuchados en YouTube y Spotify.

Ariel Ocampo . Un artista plástico, nacido en Buenos Aires y activista por los derechos LGTBQ+. Muralista que recibió su título superior de Profesor Nacional de Bellas Artes con especialidad en Dibujo, en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón.

Georgina Monteagudo. Periodista y locutora. Trabaja en Cadena 3 desde 2006 y en la radio desde que tenía 18 años, en 1998. Voz querida y confiable de Córdoba.

Por la categoría "Jerónimo de la Gente", fueron reconocidos: la Red de Salas de Teatro Independiente de la provincia de Córdoba, el Club Argüello, Lucas Combina y Gabriela Cavallone.

La sección In Memoriam, está integrada por las distinciones de Luis Wells, Porta, Fulvio Pagani y el Cura Brochero.