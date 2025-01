Preocupación de los hinchas de Belgrano tras la goleada sufrida en Avellaneda

Los hinchas de Belgrano están preocupados. Y no es para menos. Lo están haciendo notar en las redes sociales. La goleada sufrida por parte del 'Pirata' ante Racing dejó muchas más dudas. Los dirigidos por Walter Erviti cayeron por 4-0 ante la 'Academia' en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

El equipo Celeste no jugó bien. Fue superado de principio a fin y mostró falencias que ya se habían visto antes. La principal preocupación pasa por el sector izquierdo de la defensa. Ante Racing, como en el partido anterior frente a Huracán, fue un punto débil que el rival aprovechó sin problemas. Y la culpa no es de quién ocupa ese lugar: el DT tuvo toda una semana para corregirlo, pero no lo hizo. Y eso es lo que más molesta. Porque los errores se repiten y las soluciones no aparecen. Sí, recién van dos fechas.

Encima, vale aclarar que desde su llegada, el DT ha sido cuestionado. Su designación generó dudas en los hinchas, y da la sensación de que no le van a perdonar nada. No tiene crédito. No tiene margen. El debut, con la atención puesta en Lucas Zelarayán, había sido un alivio parcial. Ese muy buen primer tiempo ilusionó a muchos. Pero después el equipo fue de mayor a menor. Y lo que vino después fue preocupante. Belgrano no solo perdió con Racing: la pasó por momentos muy mal. Tuvo unos minutos en el segundo tiempo, con un leve intento, pero después cada vez que lo atacaron, le convirtieron.

El golpe es fuerte de cara al futuro. No es solo la goleada, es la forma. Es la falta de reacción. Es la sensación de fragilidad. Es la imagen de un equipo partido.

Los hinchas lo vieron: lo sintieron. ¿Habrá paciencia? El torneo recién empieza, pero las señales no son buenas. El equipo debe mejorar, y debe hacerlo rápido.

El 'Pirata' jugará el lunes ante Independiente Rivadavia en el Gigante de Alberdi. Se espera una noche picante, donde será necesaria una victoria.

Algunas quejas en la red social X: