Preocupante crecimiento de casos de sífilis en Córdoba: aumentó un 29% en un año

La sífilis, una de las principales enfermedades de transmisión sexual, está experimentando un preocupante aumento en Argentina, y la provincia de Córdoba no es la excepción. Los casos reportados han ido en aumento en los últimos años, lo que ha generado inquietud entre los expertos en salud pública y las autoridades sanitarias.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, los casos pasaron de 12.131 en 2021 a 32.293 en 2023, siendo éste el año donde se registró la mayor cantidad de contagios de las últimas tres décadas. Los números se conocen en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual que se celebra cada 4 de septiembre.

En Córdoba, los datos difundidos desde el ente generan un llamado de alerta. En comparación interanual de 2022 a 2023 aumentó un 29 porciento los casos (5330 a 6847 casos), pero en los últimos cinco años el aumento fue cercano al 400 por ciento (1476 casos en 2018 frente a 6847 en 2023), cifras realmente preocupantes según publica el Boletín Epidemiológico Nacional 2024.

Los especialistas señalan que el aumento de los casos de sífilis se debe a una combinación de factores, entre ellos la falta de educación sexual, el descuido en el uso de métodos de prevención, el aumento de la pobreza y la disminución de la percepción de riesgo.

El infectólogo Migual Díaz, fundador en el año 2004 la Red de Infecciones de Transmisión Sexual de la Provincia de Córdoba (REDITS-Cba) la cual funciona en la actualidad, expresó su preocupación por este crecimiento y brindó su mirada al respecto. “En lo estrictamente epidemiológico hay un grupo de personas que están más expuestas, que son quienes son personas sexualmente activas, los cuales están en la franja de los 13-14 hasta los 50 años. En los últimos años también se incorporan las personas mayores, por distintas razones”, comentó.

Sífilis: la enfermedad silenciosa

Debido a que la sífilis es una enfermedad "silenciosa", ya que en sus etapas iniciales no presenta síntomas visibles, genera una dificultad extra: “La mayoría de los síntomas se dan en hombres porque las lesiones genitales son exteriores y visibles, en tanto que en la mujer, la enfermedad se da dentro de la vagina o alrededor del cuello uterino y no tanto en la vulva. Las mujeres son asintomáticas y los hombres sintomáticos. Ese es un problema. Otro de los problemas que tenemos es que no todos buscan asistencia, y luego está un tercer problema que tiene que ver cuántos deciden cumplir el tratamiento indicado por el médico”, detalló Díaz.

Causas y cuidados. Para el exdirector del Hospital Rawson, “la sífilis nunca desapareció. Hace años que tenemos esta enfermedad, y sigue apareciendo. Se da mucho en países subdesarrollados, o países pobres. La región de las Américas y África son quienes más casos informan. Con el crecimiento en los índices de pobreza no es raro que aumenten los casos”, detalló.

Díaz expresó su malestar respecto a las polémicas generadas por la ESI (Educación Sexual Integral). “Las campañas de prevención tal vez no han sido las adecuadas. Se sigue discutiendo la importancia de la ESI a nivel de escolaridad, algo que es absolutamente necesario en las escuelas. Eso es promover, prevenir, retardar el debut sexual. Cuando hablas con los chicos de esto, más tardíamente comienzan sus relaciones sexuales”, enfatizó y subrayó que para acabar con esta enfermedad las claves se basan en educación, promoción, formación del equipo de salud, sensibilizar la población.

“Los trabajadores sociales son muy importantes y la formación en la atención primaria de la salud. Solamente del 5 al 10 porciento debería ir a centros de gran complejidad. La mayoría debe recibir el tratamiento en el primer nivel de atención”, agregó.

Concientización. Por su parte, Maria Laura Calvo, médica infectologa, docente UNC, consideró que "hay que encontrar la manera de concientizar a la gente en relación al uso del preservativo, el conocimiento de su cuerpo y la consulta precoz frente a síntomas. Los equipos de salud deben estar sensibilizados también para atender y asesorar, sin poner trabas ni emitir juicios", expresó a este medio la profesional.

"Me parece que hay que revisar la forma en que ofrecemos informacion, no sé si sirven folletos, info televisiva, radial o escrita como únicos medios de transmisión. Hay que llegar a la población de otra manera, aprovechando los canales de contacto y redes que cada grupo poblacional utiliza.También promover transmisión de información entre pares, para asegurarnos una escucha más interesada y que sacarse dudas sea mas simple", completó.