Provincia afina estrategia y cree que podrá reestructurar su deuda externa

El miércoles 9 se dio vuelta el reloj de arena que tiene el Gobierno en sus manos. La administración Schiaretti decidió no pagar un vencimiento de intereses de su deuda externa, por US$ 25 millones, con lo que empezó a correr el plazo de 30 días para acordar una reestructuración de los tres bonos en carpeta. De no llegar a un acuerdo, Córdoba caerá en default, restringiendo sus chances de conseguir financiamiento para los próximos años y complicando seriamente muchos de sus planes. La Provincia debe renegociar una deuda de US$1.685 millones en tres bonos que vencen en 2021, 2024 y 2027. Y en ese camino, hay un par de complicaciones muy palpables: la primera es la cercanía del mayor vencimiento. En junio de 2021 vence el bono PDCAR 2021 por US$ 729 millones. Es decir, el mayor de los vencimientos está a la vuelta de la esquina y con un compromiso de pago tan cercano, la negociación ante bonistas se hace más tensa. También hay una complicación en el diseño de la deuda, ya que al regir las cláusulas de cross default, si no se cumple el pago de un bono se abre la posibilidad de que los bonistas activen ese recurso legal y exijan el pago de los otros bonos, que suman US$ 513 millones y US$ 452 millones.

Y el contexto cambiario de los últimos meses tampoco ayuda. La posibilidad de hacer pagos cash, como hizo Mendoza, es una chance que el Gobierno analiza. Pero en El Panal reconocen que la Nación no habilitará fácilmente los dólares para afrontar la deuda de los subsoberanos. Esa bajada de línea ya se marcó. Con todo, en la Provincia mantienen el optimismo y la confianza de que en el plazo de los 30 días, que vencen el 10 de enero, se llegará a un acuerdo que implica lograr la adhesión de al menos el 66% de los bonistas. Hoy, ese número está por la mitad. Expectativa. Como se sabe, los bonos pagan una tasa por encima del 7%, la última oferta de la Provincia es una tasa del 2,5% y un período de gracia de dos años para empezar con pagos trimestrales desde 2023. El principal grupo que concentra a más de la mitad de los bonistas, el ad hoc Bondholder exige una tasa inicial de 5% para los primeros dos años y luego de 7,12%, pero comenzando a pagar en 2021, es decir sin período de gracia. Al respecto, el ministro de Finanzas Osvaldo Giordano dialogó con PERFIL CÓRDOBA para dar su visión sobre las negociaciones. “Se hizo una oferta, se mejoró dos veces, se fueron haciendo adhesiones, y sumando y aún no se llegó a lo requerido. Pero la verdad empieza ahora, cuando se usa este período de 30 días, un periodo diseñado para resolver. A partir de ahora, entramos en la recta final y confío en acordar para despejar algo que sea un esquema sostenible: que la Provincia pueda pagar con sus ahorros y no genere problemas futuros”, resume el titular de Finanzas.

-¿La Provincia puede hacer una nueva mejora?

-Hay que ir acomodando varias cosas, hay muchas variables que juegan, el cronograma de pagos, la tasa de interés, varios aspectos que se tienen que ir moviendo. Obviamente, todo lo que les toqués les resulta incómodo y van a preferir quedarse con lo que estaba, en ese marco se ha ido ajustando. Me parece que la referencia de los otros casos que se fueron cerrando son la meta. Si bien la Argentina ha empeorado en los últimos meses y se hace más difícil, nos podemos ir moviendo en ese marco y lo más razonable es que se llegue a un punto parecido a lo que han cerrado los otros.

-Da la impresión de que estamos lejos, cuando tras dos mejoras la tasa ofrecida es 2,5% y los bonistas pretenden 5% y luego 7%.

-Hay distancia, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. No digo que sea fácil, pero me parece que la verdad empieza ahora. Incluso había acreedores que pensaban que nosotros íbamos a seguir pagando (en relación con el vencimiento por intereses de US$ 25 millones). Pero cuando vos das la señal de que no pagás, es porque realmente necesitas reestructurar.

-Un argumento de los bonistas es que la situación de la Provincia no está tan mal.

-Obviamente Córdoba tiene una situación mucho mejor que la Nación o que otras provincias. Es un argumento. No estamos destruidos, pero hacemos esfuerzos tremendos por todos lados, con lo cual tratamos de distribuir el esfuerzo con el mayor equilibrio posible, no concentrar el esfuerzo en un punto, sino desparramarlo entre todos. No es que la Provincia haya podido afrontar esta crisis sin dificultades, hubo una baja muy fuerte de la inversión, un control del gasto muy grande y también necesita el alivio por el lado de la deuda.

-¿Por qué está costando tanto arreglar tras dos mejoras?, ¿la propuesta de la Provincia es pijotera, los bonistas son más duros?

-Creo que uno pierde perspectiva, la Nación tuvo un largo período de negociaciones, se comió sus 30 días y mucho más. Negoció siempre en default. Lo nuestro parece más largo porque quisimos plantearlo antes, no quisimos un día antes del pago plantear el problema. No cuesta más que los otros. Mendoza entró en default, consumió sus 30 días. No es más largo, empezamos antes del momento clave, que es este.

-Mendoza hizo un pago cash que destrabó la negociación.

-Porque uno reestructura todo, incluido los intereses devengados. Entonces, a veces se negocia pagar lo que no se pagó de intereses. Mendoza pagó todo lo devengado y eso mejoró mucho la oferta. Es algo que probablemente nosotros también hagamos, pagar los US$ 25 millones que vencieron.

-Pero Mendoza pagó unos US$22 millones antes de tanta restricción cambiaria, ¿Córdoba podría hacer eso?

-Financieramente sí. Pero mucho más que eso no vamos a poder pagar porque no te van a vender los dólares. Ese es el otro dato a tener en cuenta: Nación en eso es muy restrictiva, no te va a dejar que pagues más de lo devengado, pero lo devengado sí. Esas son las cosas que, al final, cuando estamos más cerca o más lejos, ayudarán a mejorar.

-La Nación tiene una Unidad de Apoyo de deudas provinciales, ¿están asesorando?

-Hemos charlado mucho, varias horas. Les presentamos nuestro plan de sostenibilidad, la capacidad de ahorro de la Provincia, y hay un seguimiento. Son de posición más dura, por lo que hizo la Nación. Pero la negociación es de cada provincia, no son todas iguales, no hay una receta única porque hay situaciones distintas. Sí hacen notar que no hay dólares, sobre todo en el corto plazo.