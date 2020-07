Proyección: el país perdería US$ 5.000 millones de divisas del turismo

A través de la plataforma Zoom el exministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, habló convocado por PUNTO A PUNTO y PERFIL CORDOBA sobre el impacto y los profundos cambios que la pandemia del Covid-19 está generando en el sector. El cordobés acaba de lanzar el libro “El después”, donde plantea un abordaje amplio del turismo y sondea algunos de los cambios, tendencias y desafíos que se vienen hacia adelante.

Santos remarcó que previo a la llegada del Covid-19 el turismo global había generado 1.500 millones de viajes y tenía proyección de 2.000 millones hacia 2030; apuntó que 1 de cada 10% empleos estaban vinculados al turismo y que el sector traccionaba el 10,3% del PBI mundial. “En eso estaba el turismo cuando llegó el Covid. Sólo entre marzo y abril la gastronomía perdió 3 millones de empleo, a junio hay 1.000 millones de pasajes cancelados con una pérdida estimada en US$ 252 mil millones. además, se frenaron inversiones en aeropuertos del mundo por US$ 35 mil millones”, dijo.

Según su visión, la crisis económica es y será global, pero impactará más en las economías emergentes y consideró que la región tardará entre tres y cuatro años en recuperarse. “El turismo argentino había logrado que entraran 7,4 millones de extranjeros y se generaron divisas por US$ 5400 millones. El golpe en el hub Córdoba es terrible, Córdoba apuntaba a ser la Atlanta de la región y sin conectividad no podemos desarrollar nada, ni el receptivo ni el interno”, consideró. Y subrayó que en marzo la caída del sector fue del 49%, pero el 100% en abril. Así, el primer trimestre cerraría con caída del 25%, pero sería casi total hacia el segundo trimestre.

“La pérdida de divisas va a ser muy grande, éramos el cuarto complejo generador de divisas. Estimo que el país va a perder divisas por US$ 5000 millones de este sector. La recuperación va a ser muy lenta. Se necesita de la emergencia en el turismo porque el sector está llegando al límite de la existencia, necesita auxilio y que el Estado colabore. En Córdoba es muy fuerte el turismo interno, el extranjero era el 7% del total, por eso la recuperación puede llegar antes. El turismo de naturaleza puede traccionar, pero muchas empresas van a tener que reconvertirse para atender un turista que va a tener otro perfil y otras exigencias”, señaló.

Preconstitucional. La reacción de los gobiernos nacionales de la región y también de las administraciones provinciales fue otro foco de crítica en el análisis de Santos. “La crisis fue global, pero las respuestas fueron nacionales y no hubo coordinación, no se trabajó bien, se cerraron las fronteras, cada país hizo lo suyo. Y en el país veo falta de coordinación nacional, estamos en una etapa preconstitucional, pre 1853, donde cada provincia toma sus decisiones y cierra sus límites. Hay que ajustar eso y generar protocolos con los países vecinos, porque para el turismo los clientes principales son los países vecinos”. Finalmente, sobre el rol de los gremios y el papel más destacado que está tomando Aerolíneas Argentinas a la luz de la salida del mercado de compañías como Latam, Avianca o Norwegian no dudo es afirmar que “si la política aerocomercial va a ser la de Aerolíneas Argentinas y la de los gremios estamos perdidos”.