Proyección Navarro

En el 2013, recomendado por Diego Garay, llegó a Talleres Federico Navarro y desde entonces ha ido superando pasos hasta convertirse en uno de los proyectos más importantes del club de barrio Jardín. Hizo todas las divisiones formativas en la ‘T’, debutó en el 2019 con 18 años, y actualmente es pieza clave del plantel que conduce Alexander Medina.

Pero no sólo eso, ha recibido elogios al por mayor por su actuación en la Copa Maradona, varios clubes se han interesado por él, pero el presidente albiazul, Andrés Fassi, anticipó que el pibe no será vendido en este mercado de pases. Y ojo que la misión que tuvo Navarro no fue nada sencilla. Es que el pibe oriundo de Frontera, pueblo ubicado en el límite interprovincial entre Córdoba y Santa Fe, tuvo que reemplazar a dos baluartes del mediocampo albiazul de los últimos años: Pablo Guiñazú y Andrés Cuba. Y los hizo “olvidar” rápidamente.

El pibe de 20 años (9 de marzo de 2000) tuvo una Copa Maradona en gran nivel, con números que dan argumentos para exponer que fue uno de los mejores jugadores del certamen que ganó Boca.

Con 39 recuperaciones fue el jugador con más quites del campeonato. Una estadística que muestra que su labor en el mediocampo fue brillante a la hora de la recuperación. Pero también tuvo números claves en la distribución, con un 84.5 por ciento de efectividad en sus pases. Estos números y otros (ver aparte) lo han hecho ser considerado por varios sitios web como “uno de los 5 futbolistas argentinos sub-23 con mayor proyección del fútbol argentino”.

Además, es el jugador sub-21 con más minutos en cancha de todo el fútbol argentino.

¿Vienen por él? Navarro, que el 8 de mayo de 2019 debutó en la Primera de Talleres con Fran Darío Kudelka y ese mismo día firmó su primer contrato profesional, en el certamen que finalizó jugó todos los partidos (11). Para el ‘Cacique’ Medina es vital para su estructura de juego. Tan es así que, a pesar de que hay rumores sobre que varios clubes están interesados, desde la institución de barrio Jardín ya anunciaron que no será vendido en el actual mercado de pases y que continuará, al menos, una temporada más.

Cabe recordar que tiempo atrás, cuando juagaba en la Reserva albiazul que obtuvo dos títulos de AFA, el poderoso Inter de Italia lo tuvo en el radar.

A propósito de los rumores de venta, el mediocampista central expresó: “No le doy importancia a los comentarios sobre mi futuro. Estoy feliz y cómodo en el club”.

A corregir. El volante albiazul recibió cuatro amarillas en la Copa Maradona, que tuvo once juegos. Es decir, un número alto, que deberá corregir a futuro. Tiene sólo 20 años. Y tiempo para mejorar.

Se rumoreó que Scaloni lo sigue para probarlo en la Selección mayor.

Estadísticas en la Copa:

* 79 % efectividad en quites

* 50 % duelos ganados

* 55% duelos aéreos ganados

* 39 quites

* 436 pases en total

* 84.5 % efectividad de pase

* 100 % asistencia. Jugó todos los partidos.

Ficha Nombre y apellido: Federico Navarro. Fecha de nacimiento: 09/03/2000 Posición: Mediocampista central. Clubes: Talleres. Debut: 9 de febrero de 2019.