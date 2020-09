Pruebas de antígenos podrían ser un aporte clave en la temporada turística serrana

Son rápidos, tienen una efectividad del 97% y son considerablemente más económicos que los test PCR. La llegada de los test de antígenos anunciados primero por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y unas horas después por su par cordobés, Diego Cardozo, podrían no sólo descomprimir el abarrotado Laboratorio Central de la Provincia, sino transformarse en una opción para el castigado sector turístico cordobés, y también del turismo en diversas latitutes del país.

Esta opción ya se comenzó a implementar en destinos mundialmente famosos por su turismo como las islas Baleares, en España, o en Andorra, donde estudian ofrecer no sólo utilizar este tipo de test al ingresar al país, sino cuando el turista vuelva a su hogar, para “garantizarles un retorno sin infección”, según explicó el ministro de Salud de ese país, Joan Martínez Benazet.

¿Cómo funciona el test de antígeno? Básicamente como un test de embarazo. Un especialista toma una muestra nasofaringea mediante un hisopado, que luego se coloca en una tira de papel preparada especialmente y en 15 minutos el resultado está a disposición. La prueba de antígeno detecta proteínas que son componentes estructurales o funcionales de un patógeno y, por lo tanto, son muy específicas de ese patógeno.

La prueba proporciona una respuesta cualitativa de “sí o no” sobre la presencia del patógeno en la muestra del paciente. En caso de que el reactivo tome contacto con una de las proteínas del virus, este marcará dos líneas (o la figura que el fabricante decida colocar), y en caso contrario marcará una sola línea.

Masividad, el objetivo. Los avances que ha logrado la ciencia en materia de recursos para enfrentar al coronavirus han sido acelerados y a un ritmo casi frenético. Una de las aspiraciones de algunas compañías farmacéuticas es lograr que el test sea masivo y que la gente se lo pueda realizar en sus propios hogares. Una de las compañías que está detrás de este objetivos es la firma suiza Roche. De hecho, esta semana trascendió que la compañía aérea Lufthansa cerró un trato con Roche para testear a los pasajeros antes de que suban al avión y garantizar así la seguridad en sus vuelos. Según Reuters, en principio se testearía a quienes viajen en primera o business, debido al limitante en la cantidad de test. Algo similar realizaría también la aerolínea Alitalia. En tanto, en Colombia el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, montó un laboratorio para realizar test de antígenos, los cuales se complementarán con los PCR y los test de anticuerpos.

En Córdoba. Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, co mentó que la Provincia “adquirió test de antígeno que se utilizarán sólo en pacientes sintomáticos. Dentro de las personas sintomáticas no se analizarán más de siete días de fecha de inicio de síntomas. Un resultado positivo confirma la infección y tiene que seguir con el aislamiento. Pero el negativo no termina de descartar que la persona sea positiva y se podrá complementar con un test PCR”, precisó Barbás en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

“El test de antígenos permite descentralizar, acortar tiempos de diagnóstico, pero tiene que ir acompañado de tecnología. Se van a ir adquiriendo con el tiempo más test y la idea es utilizarlos en centro de atención primaria, guardias, centros de testeos para ampliar la capacidad diagnóstica y poder aislar rápidamente a la persona. Mientras tanto, quiero destacar que en este momento la principal medida de salud pública es el aislamiento oportuno y la identificación de contactos estrechos”, remarcó.