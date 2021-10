¿Qué hacés, Nene?

Emilio Nicolás Commisso dio cinco vueltas olímpicas vistiendo la camiseta de River Plate y también conoce muy bien a Talleres, donde fue futbolista, ayudante de campo y entrenador. “Son los dos mejores equipos del campeonato”, asegura “el Nene” en alusión al presente de Millonarios y Albiazules, y palpitando el partido que protagonizarán el próximo jueves en el Estadio Kempes el puntero y el escolta de la Liga Profesional.

“Me parece que la disputa por el título está muy centrada en River y en Talleres. Se los ve más sólidos que a los otros equipos que también tienen chances matemáticas de campeonar. Creo que tendría que pasar algo muy raro para que la historia no se defina entre los dos”, destaca el exdelantero.

Luego de su retiro como jugador, Commisso hizo de todo un poco: integró el cuerpo técnico de Juan José López en varios clubes, fue director deportivo y DT de Racing Club en los tiempos de Blanquiceleste SA, dirigió a Talleres durante el gerenciamiento de Carlos Granero y se desempeñó como director de Deportes de la Municipalidad de Córdoba.

“Ahora estoy jugando en un puesto nuevo”, bromea sobre su flamante rol de conductor -en dupla con Víctor Hugo Brizuela- del programa “Esperando el fútbol” que se emite por Radio Sucesos (FM 104.7) los domingos de 12 a 14. “Soy director técnico y exfutbolista, no periodista”, aclara. “Para mí la radio es una forma de seguir vinculado a lo que me gusta y también una posibilidad económica, un laburo”, enfatiza.

PARECIDOS. "River y Talleres son dos equipos que se parecen muchísimo", afirma "el Nene" Commisso.

Final anticipada

Volviendo al “mano a mano” que animan River y Talleres en el epílogo del campeonato de Primera División de la AFA, Commisso señala: “Llegan muy parejos en todos los aspectos. Son dos formaciones que se parecen muchísimo en cuanto al estilo de juego que proponen sus entrenadores y también en las características técnicas de sus jugadores”.

“El partido del jueves es la final del torneo. No te va a sacar campeón, pero te va a permitir hacer una diferencia. Si lo ganás, es muy difícil que después algo pueda cambiar el rumbo de las cosas”, apunta “el Nene”. “Me imagino un juego superinteresante, de ida y vuelta, ya que son dos equipos que tienen mucha intensidad y que presionan bien arriba”, puntualiza.

Para Commisso, sacará ventaja quien tenga más precisión y cometa menos equivocaciones, aunque le juega algunas fichas a la localía de Talleres y también apuesta por un par de individualidades: “Jugadores como (Diego) Valoyes o (Jorge) Carrascal son distintos y en cualquier momento pueden marcar la diferencia con un amague, un desborde, un caño o un pase-gol”.

También se refiere al duelo entre dos modelos de gestión que estará subyacente el jueves en el campo de juego del Kempes: “No sé si debieran convertirse en sociedades anónimas, pero está claro que hoy los clubes de fútbol necesitan una organización administrativa y comercial. Más allá de eso, lo ideal sería hacer abstracción de cualquier otra lectura adentro de la cancha. No sería lógico que a un partido de fútbol lo tomaran de rehén”.

Funcionario de Mestre, ídolo de Alberto

Adentro y afuera de la cancha, “el Nene” Commisso se ha caracterizado por su condición de jugador versátil. “Todo lo que hice siempre estuvo ligado a lo que conozco, tampoco es que me puse a pintar cuadros”, apunta. “No colgué el buzo y no cuelgo nada”, enfatiza. A pesar de que no dirige desde 2005, cuando el empresario “K” Carlos Granero interrumpió en forma abrupta su ciclo como DT de Talleres: “Mostró debilidad en un lugar donde no lo querían y luego se quiso salvar solo. Ahí se desequilibró todo”.

Sostiene que quedó muy satisfecho con su paso por la función pública, como director de Deportes de la segunda gestión de Ramón Javier Mestre (2015-2019): “Es un área donde se trabaja mucho en lo social y en la que hay que aplicar más el sentimiento que el conocimiento”. Y sonríe cuando le recuerdan que el presidente Alberto Fernández señala como el mejor equipo que vio en su vida al Argentinos Juniors campeón de la Copa Libertadores 1985 que él integró: “Sí, tengo una mezcla política ahí”.

APERITIVO