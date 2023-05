Que no se vayan a ir todos

Que una radical vaya como compañera de fórmula de Martín Llaryora y que un hombre del PRO aparezca como vice a Daniel Passerini, podría marcar una tendencia en cuanto a que se postulen binomios mixtos, tal vez interpretando en términos electorales la indicación de algún chef que haya sugerido preparar la salsa mezclando boloñesa con crema. Y si se produce el típico fenómeno de que como siempre Córdoba anticipa lo que luego sucederá en la política nacional, cabría esperar que Javier Milei se presente en dupla con Myriam Bregman, que Juan Grabois secunde a Horacio Rodríguez Larreta o que Patricia Bullrich esté acompañada por Dady Brieva, en boletas que dejarían a los electores más desorientados que reguetonero sin autotune.

Quizás sea esta la contribución del schiarettismo con su consigna de “romper la grieta”, aunque la estrategia de birlar referentes de Juntos por el Cambio haya dejado a los opositores tan calientes como un hincha de Instituto, sin demasiado ánimo para sentarse a negociar en la misma mesa, sobre todo por miedo a que en el fragor de la conversación el PJ aproveche y seduzca a otros dirigentes. Para evitar más fugas, Luis Juez habría propuesto que los mitines de la coalición que él encabeza en la provincia se realicen bajo la forma de un scrum, y que en vez de una guinda se arroje al medio alguna nominación a diputado, una de las pocas cosas que pueden abroquelar las voluntades.

Por el momento, lo que ha conseguido la alianza entre la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el Frente Cívico es que en la mayoría de los municipios del interior sus candidatos no vayan por separado, una verdadera proeza equiparable a que Volodimir Zelenski invite a Vladimir Putin a resolver la guerra en una partida de truco. Y también se evitó que el oficialismo use en su denominación la palabra “juntos”, reclamo que obligó al frente liderado por el PJ a utilizar otro vocablo, para pasar a llamarse “Hacemos Unidos por Córdoba”, ya que no habría prosperado el intento de que el nombre fuera “Unidos por el Gringo”.

La zozobra que provocó en Juntos por el Cambio la fuga del presidente del PRO Javier Pretto, se fue calmando en el bunker del Orfeo Suites a medida que otras figuras de ese partido arribaban al lugar para ratificar su pertenencia al bando opositor, como cuando se produjo el ingreso de Darío Capitani, saludado con fuegos artificiales, la fanfarria de una banda militar, lluvia de papel picado y un cuadro coreográfico a cargo de porristas. La alegría de confirmar que no hubiese más escapes, se veía empañada allí por los reclamos de los distintos sectores del radicalismo que pugnaban por tener presencia en las nóminas de legisladores, diferencias que algunos habrían querido saldar mediante cinchadas o competencias de karaoke y Pokemon Go.

En Estación Juárez Celman, mientras tanto, la incorporación de la intendenta Myrian Prunotto como candidata de vicegobernadora de Martín Llaryora habría desatado festejos populares que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada de ayer, con un luctuoso saldo de cerdos, vacas y pollos que fueron a parar al asador, además de las damajuanas que fueron vaciadas sin que pudieran dar su consentimiento. Mucho menos exultante se lo vio al alcalde de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, quien también pretendía ser ladero de Llaryora y ahora deberá contentarse con algún premio consuelo, mientras observa por televisión las imágenes de la coronación de su colega Carlos III como rey de otro imperio.

Por su parte, Esteban Avilés renunció a la titularidad de la Agencia Córdoba Turismo para volver a postularse como intendente de Villa Carlos Paz, pero no se sabe si tendrá el respaldo de Juan Schiaretti, de su ex aliado Luis Juez, de Horacio Rodríguez Larreta o del propio pájaro Cucú, quien en conferencia de prensa habría manifestado su adhesión a aquel que rigiera los destinos de la perla de Punilla entre 2011 y 2019. En Mendiolaza, Daniel Salibi sorprendió a todos el viernes a la medianoche con un reel en el que anunciaba la postergación de la fecha de las elecciones comunales, aduciendo como motivo la “vorágine de la política”. Después de 24 años en el poder, habría el temor de que Salibi se atrinchere en el municipio o declare a Mendiolaza como “territorio libre asociado”.