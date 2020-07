Qué pasará con los viajes de egresados y quinceañeras

JUAN ERRAMOUSPE

Las vacaciones de invierno son, a esta altura de la pandemia, un lindo recuerdo del calendario anual escolar. Estaban previstas en 14 provincias, Córdoba una de ellas, del 13 al 24 de este mes; en seis jurisdicciones, entre ellas Provincia de Buenos Aires y Caba, del 20 al 31, y en cuatro, del 6 al 17. Ahora la incertidumbre se traslada a los cientos de miles de chicos que tenían programados sus tradicionales viajes de egresados.

Según las variables acordadas entre los ministros de Educación y Turismo, Nicolás Trotta y Matías Lammens, respectivamente, y la federación que nuclea a los empresarios de las agencias de viajes y turismo (Faevyt), los viajes se realizarían recién después del reinicio de las clases, “para tener un mayor contacto con los padres y los chicos”. Una fecha tentativa sería entre los meses de septiembre próximo y marzo de 2021.

Pero, aun así, los viajes deberán superar una serie de requerimientos, como los protocolos de habilitación de la ciudad o localidad de origen y de los destinos de los viajeros. En este punto, se analiza la posibilidad de que los primeros autorizados sean los de las provincias en Fase 5 y con clases reanudadas y lo mismo con respecto a los destinos.

Los interrogantes también se basan en qué va a pasar con los viajes ya pagados, con los viajes al exterior, con los paquetes que incluyen diversión en boliches y discos y cómo superar una cuestión puramente personal, pero no menor: el miedo de los chicos y los padres.

Para conocer cómo prevén la reanudación de esos servicios, PERFIL CÓRDOBA consultó a Bernardo Goldberg, gerente de Eilat Viajes, agencia líder del mercado de turismo estudiantil.

–¿Ustedes coinciden con la estimación del Ministerio de Turismo de la Nación de que los viajes de egresados se podrían hacer desde septiembre próximo hasta marzo 2021?

–Sí, esa es una opción que se está analizando, pero todo depende de la evolución de la pandemia. Para los viajes programados para octubre, noviembre y diciembre estaríamos en condiciones de prestar los servicios normalmente, pero respetando algunos protocolos o normas de bioseguridad.

–Hay destinos emisivos hacia Córdoba, como Caba y Provincia de Buenos Aires, donde la pandemia está en situación crítica.

–Sí, por eso es posible que los viajes comiencen por y entre provincias en Fase 5 y hay que ver en qué estado está cada destino. Hoy Bariloche, por ejemplo, no estaría en condiciones de recibir turistas, pero de acá a dos meses puede estarlo.

En los casos de viajes que no se puedan realizar ahora, como por ejemplo los destinos con nieve o al exterior, se van a postergar y se concretarán cuando se pueda, en las mismas condiciones y con los mismos servicios.

La intención de todo el rubro de turismo estudiantil, que debatimos y conversamos en muchos encuentros virtuales, es brindar los servicios tal cual fueron contratados, pero estamos a la espera de mayores precisiones.

–El proyecto de ley del Plan Turismo Nacional (con despacho de la comisión de Turismo de Diputados) establece que las agencias deberán reprogramar los viajes manteniendo los servicios y precios contratados. ¿Qué piensan sobre esto?

–Y, habrá que hacerlo. ¿Cuál puede ser el motivo de conversación con cada grupo? Bueno, ustedes tenían nieve y por la fecha que se reprograme no habrá nieve, entonces se podrían incluir otras actividades, como rafting, excursiones en cuadriciclos, navegaciones, etc. En definitiva, no son cosas que afecten de forma sustancial el viaje.

–¿Y con el transporte terrestre, cuántos pasajeros se podrán subir en cada ómnibus?

–Sobre esto estamos esperando precisiones. Hasta ahora la cifra que se maneja es de un 60% de la capacidad de los ómnibus, pero eso no está definido.

–¿Y qué pasaría con los paquetes que incluyen boliches y discos?

–Todos los protocolos hoy apuntan a que no se pueden hacer actividades en los ambientes cerrados; por eso en los destinos turísticos para estudiantes se están preparando actividades al aire libre. Todos los destinos turísticos, como Villa Carlos Paz, Bariloche o el Partido de la Costa, están aplicando protocolos de hotelería, que yo me atrevería a asegurar que van a registrar modificaciones, al igual que en los de transporte. También hay que tener en cuenta que es probable que los grupos puedan salir, pero no puedan hacer ninguna parada intermedia, pero esto tampoco está definido. Se está trabajando para tenerlo todo resuelto cuando llegue el momento.

Quinceañeras reprogramadas

En el caso de los viajes de ‘quinceañeras’, este diario consultó a Juan Toselli, uno de los referente del rubro: “Nosotros tendríamos que haber partido hoy (por el miércoles pasado) con un grupo de aproximadamente 200 chicos, pero lo vamos a reprogramar para que salga junto con el que está previsto para febrero 2021”, explicó.

Y agregó: “Los parques de Disney y otros destinos que vendemos están abriendo (Magic Kingdom y Disney's Animal Kingdom lo hicieron ayer mientras que EPCOT y Disney's Hollywood Studios reabrirán el 15 de julio), pero es claro que los protocolos establecidos en cada destino van a condicionar todo. No serán los mismos viajes a los que estábamos acostumbrados. Es la nueva realidad postpandemia”.

¿Se usará el pasaporte sanitario?

“Se habla mucho de eso, pero no creo que sea posible instrumentarlo. Es muy difícil y además no sé si serviría. Imaginate: un chico obtiene su pasaporte sanitario, pero luego se contagia y a su vez contagia a otros, ¿qué hacés con el pasaporte, para qué te sirvió?

Lo que sí vamos a tener que considerar son los protocolos de cada destino. En los parques de Orlando, por ejemplo, conociéndolos, sabemos que va a ser casi como ‘hacer la colimba’. Y en Punta Cana, además de todas las medidas preventivas, habrá que llenar un formulario, tipo declaración jurada, donde se manifieste que el titular no está enfermo y dónde se va a alojar, para que, en caso de algún problema, puedan aislar el grupo y el lugar”.

“Hoy estamos recibiendo algunas consultas, pero cero reservas. Todavía no se puede afirmar nada, son todas presunciones o especulaciones. Esperamos que aparezca la vacuna para prevenir contagios o la medicación, para la cura”, finalizó.