Estalló la polémica: Walter Ervitti es el nuevo DT de Belgrano y los hinchas explotaron en las red

Walter Erviti no es alguien común al ámbito del fútbol. Jugaba de manera distinta, tenía una clase especial para manejar la pelota y los tiempos de un partido. Se salía de la norma. Y así adentro de la cancha, como afuera. Y ahora en su función de entrenador. En su más reciente paso como DT, Erviti sólo alcanzó a dirigir cuatro partidos en Audax Italiano, de Chile. Luego de un triunfo y tres derrotas, presentó su renuncia “por motivos personales”. Posteriormente, en una entrevista con ESPN, reveló las razones de su salida: “El club me mostró un modelo de trabajo que me pareció muy seductor. Después plasmarlo en el día a día se hizo más complejo”.

Antes había dirigido a Atlanta, en la Primera Nacional, donde arrancó muy bien, su equipo jugaba por momentos un fútbol muy vistoso, pero luego los resultados no acompañaron: dirigió 46 partidos, obtuvo 12 victorias, 19 empates y 15 derrotas.

En una entrevista con el canal TN supo contar: "Yo no soy de gritar, soy tranquilo”.

“Soy entrenador porque puedo ayudar a otra persona, entonces mi deseo es sentir que le dejé algo al jugador y como ser humano. Además, cuando ganás, si no tenés autocrítica y corregís cosas, en algún momento chocás”, supo explicar tiempo atrás el DT, que como futbolista brilló en San Lorenzo, Banfield y Boca, entre otros equipos.

Fue dirigido por Manuel Pellegrini en su primera etapa, donde pudo dar una vuelta olímpica con la camiseta del 'Ciclón', Daniel Passarella en Monterrey, en México, y Julio Falcioni, en el 'Xeneize' y el 'Taladro'. Ellos son quizás los entrenadores que más influyeron en él. No obstante, Erviti confiesa que Oscar Ruggeri es como su segundo padre.

Ahora, Belgrano, con Luis Fabián Artime a la cabeza, decidieron que él sea el director técnico del plantel 'Pirata' en la Liga Profesional. Erviti firmará su contrato por un año con la institución de barrio Alberdi y será presentado en los próximos días. De acuerdo al comunicado de prensa, la dirigencia Celeste explicó que eligió a Erviti "luego de llevar adelante un proceso de análisis y selección" ya que "cuenta con el perfil adecuado para ocupar el cargo de acuerdo al proyecto institucional".

Además, resaltaron en el comunicado que Erviti posee la "línea de juego deseada, metodología de trabajo, capacidad de manejo de grupo, promoción de juveniles y adaptabilidad para integrarse a todas las áreas profesionales que componen la estructura existente".

Será su primera experiencia como entrenador en un club de Primera División de Argentina.