Quiénes son y cómo operaban los dueños de las financieras ilegales

por José Busaniche

Ante el Estado y la Afip eran monotributistas categoría G (casi a mitad de tabla en las categorías de la Afip y con facturación mensual menor a los $100 mil). Frente a familiares y allegados se presentaban como asesores financieros y comerciales. Los conocidos de la movida nocturna con epicentro en los boliches de zona norte recuerdan el mote de ‘afterianos’, en alusión a que no se perdían los mejores after de Córdoba. Pero sus clientes y colegas de confianza los conocen por el core de su negocio y su especialidad: ‘los cableros’. Hoy cada vez son más los ejecutivos de financieras tanto legales como ilegales que remarcan: “La de Martín no era una cueva, era una mega cueva” o “eran los números uno en cable financiero”. Y es que a las actividades frecuentes de una financiera ilegal (cambio, intermediación financiera, descuento de cheques) las oficinas que funcionaban en el complejo Vistalba de barrio Villa Belgrano le sumaron el ingreso y egreso de divisas al exterior, una actividad que deja los mayores réditos.

Por lo que se conoce hasta ahora, Martín Azar y Diego Sánchez eran socios de la financiera más grande, en tanto que Pablo Rueda estaba al frente de una más chica, que funcionaba en el mismo edificio. Todos habían sido detenidos el miércoles pasado tras los 13 allanamientos que encaró el fiscal federal Gustavo Vidal Lazcano luego de una investigación que arrancó en septiembre de 2018.

Azar es hijo del excamarista Miguel Ángel A zar, que entre sus últimas causas tuvo la controversia por la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas y luego se jubiló en 2014. Es el principal investigado. Sánchez es un exejecutivo del Banco Supervielle donde actuaba como tesorero. Es socio del salón de eventos Premium La Angelina en Unquillo, y se lo vincula a la movida nocturna con participación en negocios de boliches y bares. “Fue socio en Carreras, muchos años”, cuenta un allegado. Rueda, en tanto, es exejecutivo de CitiGold, la banca Premium del Citi y estaba al frente de la financiera más chica. Buena vida. Un repaso por las redes de los detenidos deja una conclusión muy firme: mantenían un nivel de vida elevado y les gustaba ostentar. Decenas de viajes al exterior, autos y motos alta gama, residencias en barrios cerrados de la zona norte y vínculos con muchas de las familias más reconocidas del ámbito empresarial de Córdoba.

El negocio. A partir de los testimonios de ejecutivos de finanzas, colegas y conocidos se puede reconstruir parte del negocio de las financieras ilegales de Vistalba: “La de Azar era una megacueva, en el sentido del volumen que movía y las operaciones que hacía, como quedó a la vista. La otra era más normal. La de Azar hacía de cueva mayorista, de hecho, hubo allanamientos en el centro, hubo movimiento en la city, en el edificio Berreta”, cuenta una fuente. La operatoria principal de la financiera de Azar era el cable financiero. El cable es la mecánica para sacar o ingresar divisas al país, sin declarar. Pero en esta operación , aunque no se mueve dinero físico ni se transfiere : “Ellos tienen 500 mil dólares acá y montos similares en el exterior. Si alguien que viene de Estados Unidos quiere ingresar 500 mil ellos les dan ese monto que tienen acá y a otro cliente que necesita sacar les dan los de afuera. Van conectando en algún sentido clientes que quieren entrar y sacar. En esto eran los números 1, son unos idiotas porque es algo súper ilegal”, explica un cuevero, y agrega más detalles de la operatoria: “Por lo general, se cobra un monto fijo más un 2%, 3%. El costo termina siendo variable. Si vos tenés mucha gente que quiere sacar plata y poca que quiere ingresar, para sacar te van a cobrar muy caro porque hay varios queriendo sacar y corres el riesgo de quedar descalzado. Debés tener cuidado si muchos quiere estar afuera porque te quedas sin fondos en tus cuentas en el exterior. Ahí, si quieren sacar y alguno quiere meter plata la comisión para ingresar dólares es muy cercana a 0%. El precio depende de cómo está la situación de la cueva que hace el cable”.

Según trascendió, a la financiera de Azar-Sánchez les habrían cerrado seis cuentas en los últimos meses en distintos países. Y seguían abriendo, pese a que los fiscos de países extranjeros ya habían comenzado a detectar la operación. Entre otros países tenían cuentas en Panamá, Estados Unidos, China y Hong Kong.

¿Fondos de una desarrollista?

Hay varias hipótesis para explicar cómo cayeron. Oficialmente, el fiscal Gustavo Vidal Lazcano dijo que recibieron una denuncia de un cliente que detectó irregularidades. En la calle, entre los habitués de las cuevas se habla de “falta de códigos”. Un cliente o una financiera más chica tenía que cubrir un pago y ante la imposibilidad de hacerlo fue a la Justicia, apremiado. “Eso se está viendo, está todo muy mal. Desde las PASO no se puede trabajar”, contó una fuente. Otro financista advierte que es muy probable que se haya llegado a esa cueva a partir de la vinculación del caso Marieschi, el desarrollista que estafó a decenas de familias (incluidos sus amigos) con housings en zona norte. “Se comenta que la poca plata que le quedó en efectivo, para protegerla antes de caer, la llevaron para afuera hace dos años y que usaron esa cueva”.