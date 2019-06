“Quiero exportar Cuarteto Característico a Europa”

por Guillermina Delupi

El décimo disco de Minino Garay, que reúne a históricos del cuarteto cordobés como Carlos ‘Pueblo’Rolán, Ariel Ferrari, Carlos ‘Mona’Jiménez y Miguel Gelfo (hijo de Leonor Marzano) persigue mucho más que un homenaje.

Pretende ir hasta los orígenes del cuarteto -cuando la música era disfrutada por toda la familia en pisos de tierra y pueblos vecinos- y ponerlo en la vidriera de la música mundial. Es un intento por recuperar lo característico de un género que remonta a ritmos inmigrantes como la tarantela o el pasodoble y que son herencia de nuestro acervo cultural.

“Desde chiquitos nos han convencido que esta música es cosa de ‘grasas’. Eso entró en el ADN de mucha gente en este país terriblemente racista, pero el cuarteto forma parte de nuestro folclore porque es música de inmigrantes que se mezcla y se crea acá. También quiero reivindicar a las mujeres. De hecho, en el disco son casi todas mujeres compositoras, porque el cuarteto es terriblemente misógino. Y ahí sí lo critico”, explica Garay.

Este trabajo discográfico que cuenta también con la participación de Eduardo Gelfo, Martín Tincho Rolán, Lorena Jiménez, Fernando Bladys, Los Caligaris y el Turco Oliva fue ideado por el percusionista y baterista nacido en Córdoba y radicado en París en la década de 1990: “La idea era invitar a los verdaderos descendientes de la música popular de Córdoba. Yo viajo por el mundo participando de muchos festivales y nunca se ve este género. En el G-20 dieron todo un panorama de lo que era Argentina y la música más bailada, que es la música popular de Córdoba, ni figuraba”, explica.

En el mismo sentido, Lorena Jiménez señala: “Me llama la atención porque uno va a otro país y lo que más le gusta es conocer sus culturas. Qué loco que estando acá te provoque rechazo lo que hay”.

Además de poner de relieve al Cuarteto Característico, la intención de Garay es llevar el género a Europa: “Es un trabajo difícil porque cuando les hacés escuchar cualquier cuarteto te dicen que es merengue y no les interesa. Pero si les ponés algo tradicional, preguntan de dónde es esa música”, remarca. Y continúa: “Yo lucho desde hace un tiempo en tratar de imponer la música popular de Córdoba en Europa.

Mi sueño es llevar grupos de cuarteto para allá, que se escuchen en otro lado, pero lo único que puede salir afuera es el Cuarteto Característico. Cuando viajé a Italia por el videoclip sobre Dybala (ver recuadro) me invitaron al Festival de Calabria porque sabían que el padre de Marzano había nacido ahí. Pagaron todo para que fuera y tocara ese tema porque para ellos Leonor Marzano es hija de calabreses”.

Interés europeo. La mitad de Tunga Tunga ́s Band fue subvencionado por el Estado francés: “Para lograr eso allá tenés que presentar un proyecto y contar la historia de lo que querés hacer. Entonces, hice un dossier en francés y lo presenté. Son discos que cuestan entre 40 y 50 mil euros”, resume el músico.

Garay habla también del interés del nuevo director de la Ópera de Lyon (Francia): “El año pasado hice tres conciertos ahí (jazz, world music y cuarteto) y cuando llegué escuché que como música ambiental estaban sonando La Leo, Rolán y la Mona. Pregunté quién había programado eso y me dijeron que era el director. Él había vivido en Estados Unidos, se hizo muy amigo de Pedro Giraudo (el contrabajista cordobés), vino a Córdoba y se enamoró del Cuarteto Característico. Entonces hizo una recopilación de discos y se armó su discografía”, finaliza el percusionista.

El cuarteto ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial por la Legislatura de la Provincia de Córdoba y es un fenómeno financiero en sí mismo por la cantidad de dinero que mueve y las fuentes de trabajo directas e indirectas que genera.



Un género prohibido

“El cuarteto estuvo prohibido 10 años en Córdoba por la dictadura militar. No se podía bailar ni escuchar por la radio”, recuerda el músico Cuchu Pillado y aclara que fue el único género prohibido, ya que censuraron a varios artistas durante esa época pero nunca géneros enteros. En el mismo sentido, Nury Taborda, madre de Minino Garay y compositora de algunas letras del disco, rememora: “Hice un tema y se lo llevé en un disco simple a (Luciano Benjamín) Menéndez para demostrarle que el cuarteto tenía letras bonitas (NdelE: Nury empieza a cantar a capela parte de la letra). Fue algo graciosísimo porque él empezó a pedir un tocadiscos pero no encontraban. Y gritaba ‘¡quiero un tocadiscos!’, y el tocadiscos no aparecía. Así que se lo canté. Casi se lo bailo, pero no me animé a tanto”, recuerda.



Dybala al corazón

Con letra de Eduardo Mutty Torezani y Minino Garay, Los Caligaris le pusieron voz al tema Dybala al corazón, en homenaje al delantero de la Selección Argentina y de la Juventus, oriundo de Laguna Larga. “¿Por qué Messi o Maradona tienen canciones y un tipo genial y humilde de Córdoba que reúne un montón de cualidades como Paulo Dybala, no?”, reflexiona Minino Garay.

Por su parte, Torezani agrega: “Me conmovió mucho ese personaje porque el chico pierde al padre cuando es un niño y sin embargo sigue y llega adonde llega. En ese sentido creo que las letras del cuarteto siempre reivindican al personaje”.



Tunga Tunga ́s Band: La gira

- 8 de junio, a las 21. El Teatro Bar (La Plata).

- 9 de junio, a las 21. Teatro ensamble (Banfield).

- 13 de junio, a las 21. Teatro Municipal Río Cuarto (Río Cuarto).

- 14 de junio, a las 21. Espacio 75 (Córdoba).

- 15 de junio, a las 21. Distrito 7 (Rosario).

- 22 de junio, a las 21.30. CAFF (CABA).