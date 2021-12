Quinteros: "hay una sociedad afianzada entre el peronismo y el Grupo Roggio"

A días de que se materialice un nuevo aumento en la boleta del agua que comenzará a regir en 2022 el concejal y exvocal del Ersep, Juan Pablo Quinteros, volvió a señalar la necesidad de renegociar un contrato que considera “ruinoso” para los cordobeses. En su análisis y tomando los meses de enero de 2021 a enero de 2022 la empresa logrará un incremento del 97% en el importe de sus servicios.

“Pero la culpa no es de la empresa. El problema es que tiene un contrato que le permite hacer eso y como empresa utiliza todas las herramientas disponibles. Ahora tienen un juicio con la Provincia que se lo pasaron al Ersep porque dicen que no hubo actualización tarifaria para poder poner medidores. Con el contrato que tienen pueden ganar todas. Yo pedí durante años que se renegocie ese contrato. No tengo ninguna expectativa de que el Grupo Roggio juegue para el usuario, ninguna. Ahora que el Ersep no haga nada, que la Provincia no haga nada, que ahora a Municipalidad no haga nada, ahí es donde está la preocupación”, plantea Quinteros.

-¿Y no está en agenda ahora?

-Se creó una comisión especial para el seguimiento del traspaso y se juntaron dos veces como mucho en dos años. Lo sigue regulando el Ersep a la tarifa y no hay un ente de control. Hay una sociedad muy afianzada entre Hacemos por Córdoba y el Grupo Roggio y no le van a tocar una letra a ese contrato. Y ahora meten demandas y reclamos judiciales que luego vamos a ver que se usa como presión para tener después más años de contratos. La empresa lo único que hace es llevar el agua a tu casa, hay cero riesgo empresarial. Para la colocación de los medidores hay un cargo fijo, es un contrato ruinoso para la Provincia. Muchos de los que hablaban dejaron de hablar y ahora veo con los votos que acompañan todo lo que pide Aguas Cordobesas. Hay que ponerle un límite, no quieren renegociarlo. Yo hace años que vengo planteando que hay que renegociar el contrato. Y la empresa va por la rentabilidad. Y no les va mal, es la empresa que más rentabilidad tiene dentro del Grupo Clisa de Roggio.

-Pensando en un 2022 que va a ser duro y se suman muchos descongelamientos, ¿se podría pensar en esquemas de segmentación de los aumentos tarifarios? ¿Se pueden hacer aumentos segmentados?

-Aguas Cordobesas es la empresa privada que brinda el servicio. Pero el ente de control, vos Estado sos el que tiene que poner los parámetros. El estado tiene que marcar que no puede pedir una actualización cada vez que se junta un 8% porque en este contexto eso pasa en 15 días. El cuadro tarifario tiene que renegociarse, si uno no paga por lo que consume, es un impuesto inmobiliario encubierto. Cobran por los metros. Hay mil puntos a renegociar.

-¿Pero técnicamente se podría aplicar un criterio de progresividad en los aumentos?

-Vos planteas un esquema como si acá el servicio de agua estuviera regulado y controlado por un ente normal, criterio técnico y con una mirada justa de los aumentos. Olvidate, todo el esquema de control juega para Aguas Cordobesas. Pero por supuesto que se podría hacer. Hay que pagar por el consumo, si ellos no tienen los medidores en un problema de ellos, no del usuario. El Ente de control lo único que hace es cumplir la formalidad de las audiencias públicas. Es una vergüenza tener que hablar de estos temas cuando hay vocales del Ersep.