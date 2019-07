Rafael Ferro: “Las latas y nuevas plataformas le sacan lugar a la ficción local”

por Ariel Bogdanov

La imagen de Rafael Ferro es, tal vez, mucho más popular que su nombre. Su rostro lleva indefectiblemente a vincularlo con decenas de personajes interpretados en las novelas y películas más importantes de la ficción nacional. El prestigioso actor se encuentra en Carlos Paz presentando “Los vecinos de arriba”, una divertida comedia en donde comparte cartel con un elenco de lujo integrado por Muriel Santana, Diego Peretti y Julieta Vallina

“Es nuestro tercer año haciendo esta comedia. Es una obra con la que nos fue muy bien en la calle Corrientes y este año comenzamos a llevarla al interior”, contó Ferro en diálogo con PERFIL CORDOBA y aseguró que la temática de la obra genera una fuerte empatía: “Trata de una pareja que lleva muchos años juntos y están trabajando la relación porque sufren el desgaste el tiempo. En definitiva son dos personas que se aman a pesar de que sufren una fuerte crisis. En medio de ese presente están los vecinos de arriba que se encuentran justamente en el momento opuesto de su relación: tienen sexo a morir, se llevan bien, están en la cresta de la ola. Entonces Peretti no puede dormir porque escucha los gemidos de esta pareja y ahí se genera el cruce entre estas dos realidades muy distintas.

-¿El público lo recibe bien?

Bárbaro. Se identifican mucho, lamentablemente con la pareja de abajo. No es todo pura risa, al principio te matas de risa pero luego hay como una especie de terapia grupal porque la obra llega a conclusiones muy interesantes.

-¿Hay proyectos de cine también para este año?

Así es. Estoy con ensayos de dos películas que voy a arrancar pronto. Una es “El robo del Siglo”, que trata del robo más grande en la historia de nuestro país. Allí interpretaré a uno de los ladrones de ese grupo. Además estoy ensayando dos películas: Amor bandido, una opera prima; y también voy a filmar la precuela de Perdida, que protagoniza Luisana Lopilato.

-No son tiempos fáciles para los artistas. Sin embargo usted cuenta con varios proyectos. ¿A qué lo atribuye?

Soy un agradecido de tener tanto trabajo. Creo que somos una elite de suertudos que estamos trabajando bien pero entiendo que son tiempos muy difíciles para el actor.

-¿Se siente cómodo hablando de política?

El tema es que no soy bueno hablando de política. Tengo mi idea, mis conceptos. No soy claramente de este gobierno, creo que estamos peor que nunca. Me cuesta entender que alguien después de haber hecho todo mal se vuelva a postular. En el ambiente artístico se desmadró mucho todo. Las plataformas pesan mucho más. Cuando yo empecé a trabajar había 3 o 4 ficciones por canal. Estaba la novela de la tarde, la de las noche, los unitarios. Ahora entre las latas y todo esto, somos muy pocos los que podemos trabajar.





“Mi hijo Toto no me pidió un sólo consejo para intepretar El Ángel”

La familia Ferro vive un gran momento artístico y no sólo por el presente de Rafael Ferro, el mayor del clan, sino que la novedad viene de la mano de Lorenzo, más conocido como “Toto” Ferro. El joven actor fue visto por Sebastián Ortega en la tapa de la revista Para Tí, posando junto a su padre, y lo convocó para protagonizar “El Ángel”, la película que cuenta la historia del criminal Carlos Robledo Puch. Ahora Toto encara uno de los papeles principales en El Marginal 3, una de las series más taquilleras exitosas del 2019.

“Estoy encantado, feliz. Es todo muy reciente para todos entonces prima la sorpresa. El no quería ser actor y en poco tiempo pasó de ser un pibe que no sabía que iba a a hacer de su vida a estar en Cannes, recibir un premio acá y un premio allá”, narró. “Dijo a algunos proyectos que no, aceptó sumarse a El Marginal y ahora está viviendo una vida soñada con 20 años”.

Respecto a la relación que los une, el orgulloso padre definió como “rara”, la relación que los une. “Mis hijos saben que yo estoy. No soy de dar consejos, salvo que vengan a pedírmelo. En El Ángel, no me pidió un sólo consejo, a pesar de que era su primera experiencia actoral. Él dice que lo dejé hacer y eso le da libertad. Creo que hay una incidencia pero más silenciosa. Es muy maduro, toma decisiones y no me pregunta nada. La va armando sola y me parece genial eso. Acompaño desde el amor, pero cero consejos”, completó el actor.





Para ver

Los Vecinos de Arriba

Domingo 28 de julio 21hs

Teatro del Lago, Carlos Paz.

Entradas desde $750 en boletería y en @edenentradas