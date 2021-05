Red de comerciantes: "si viene otra ola de restricciones mucha gente queda en la calle"

El año pasado un grupo de comerciantes del centro de Córdoba que no se sentían identificados ni representados por la Cámara de Comercio de Córdoba se nuclearon en un nuevo espacio que dio lugar a la Red de Comerciantes Unidos y que hoy nuclea a 200 comerciantes de Córdoba. La movida creció tanto que incluso traspaso la provincia y los comerciantes de distintos distritos que no acompañan las políticas de sus cámaras dirigenciales formales comenzaron a contactarse. Así nación al Unión de Comerciantes de Argentina, que se configuró hace un mes y que hoy tiene delegaciones en 14 provincias y casi 1000 comerciantes asociados.

En Córdoba, una de las referentes originales del espacio es Tamara Sternberg. La fundadora de El Emporio Ediciones señala que a la hora de pensar en el impacto de la segunda ola en el comercio hay que distinguir la realidad general de todos los comercios de la que viven los que están instalados en el centro de Córdoba. “A nosotros nos tocó la pandemia de Covid y el abandono de la Municipalidad que, con una serie de políticas, como mover las líneas de colectivos del centro o generar estas supermanzanas en el Buen Pastor y en Tribunales hicieron que la gente no pueda entrar al centro. Hoy el centro es un desierto. En otras ciudades al centro se lo protege con políticas y se lo cuida, pero en Córdoba tenemos un área central fantasma”, señala. Y confirma que con la Cámara de Comercio de Córdoba están “en cortocircuito”: “porque no hacen nada por nosotros, no han hecho ningún tipo de gestión, han cerrado cientos de comercios y la Municipalidad no dio nada de ayuda”.

Sobre cómo podrían encarar nuevas restricciones remarcó que los comercios de Córdoba no tienen espalda para una nueva disminución en las ventas: “no podríamos soportarlo. Ahora las ventas de a poco se han recuperado, pero siguen entre un 25% y 30% por debajo de la pre pandemia, cuando miramos los volúmenes. Creo que es claro que si se viene una nueva ola de restricciones para los comercios va a quedar mucha gente en la calle. Los comerciantes que tuvieron que despedir empleados han llegado a acuerdos para poder seguir funcionando, pero a diferencia del año pasado, ahora tenemos menos ventas y un año de deudas encima. Esa mochila en año pasado no estaba. Si se analiza cerrar espero que piensen cómo nos van a ayudar y a asistir para soportar. Somos emprendedores, no queremos que nos reduzcan a planeros, pero una ayuda tienen que diseñar para que los comercios no cierren”.