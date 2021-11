Rodríguez Larreta en ‘modo zen’, lo que viene en el PRO

Fue una semana movida en el PRO, y particularmente para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En primer lugar, porque se pensó que podía viajar a Córdoba al encuentro de la Fundación Pensar; y eso se cayó por los llamados del juecismo. Y en segundo lugar porque, pese a la no presencialidad, el Zoom del jueves en la apertura de la jornada, dejó mucho para cortar. Porque allí, el alcalde porteño habló de “ampliar” y ser “plurales”, algo que observaron con atención en el schiarettismo, desde donde reconocen que eso fue más un mensaje de advertencia a los socios de JxC que de invitación al peronismo. Igual, al margen de esto, y de los mensajes peleando el liderazgo que cruzaron con el expresidente Mauricio Macri, aquellos cordobeses que hablan con el entorno de Larreta dicen que “entra en modo zen”. “Del viaje a Córdoba se bajó porque se va a España y va a parar el interior por seis meses. Aparte, está empezando un coacheo para bajar un poco, entrar en una etapa media zen entre la gestión y el 2023. No es fácil…”, dijo un conocedor. También cuentan que mira más de reojo a Patricia Bullrich que a Mauricio Macri; y está al tanto de los contactos que hubo entre Emilio Monzó y Nicolás Massot con la exministra de Seguridad y presidenta del PRO.

Qué par de pájaros…

El hecho se produjo esta semana y directamente no trascendió. Cuentan que los vieron muy pocos, pero más de uno se animó a confirmarlo y de manera muy escueta en la tarde del viernes. En realidad, tanto la persona que los recibía como ellos, que llegaron al encuentro juntos y con mucha expectativa, se encargaron de una reunión sin agenda y en un horario donde en la Palacio 6 de Julio hay muy poca actividad. Los que llegaron, perdieron muy duro en la reciente elección y decidieron jugar fuerte con el FdT; y se trata, ni más ni menos que de Rodrigo Rufeil y Federico Alesandri, jefe de campaña del kirchnerismo e intendente de Embalse, respectivamente. Ambos llegaron a una reunión en uno de los despachos importantes de la Municipalidad, charla amena y final del encuentro. Los temas de la conversación no trascendieron, pero algunos dejaron filtrar que se trató de la intención de una vuelta a los orígenes y que, en lugar de ir a otro despacho donde saben que las cosas no están bien, pasaron por la Muni…

Arranca la pelea de los intendentes

Donde se empezó a calentar el clima últimamente es entre los intendentes. Pasaron las elecciones, cada uno hizo lo suyo y quiere pasar por ventanilla, pero también observan cómo se acomodan los nuevos liderazgos en la relación con la Provincia. Por ejemplo, en el radicalismo, cumple mandato en el foro oficial, el mestrista de Huinca Renancó, Oscar Saliba, y hay un par en carrera. Para varios, llegó el turno del hombre de Río Tercero, Marcos Ferrer, quien avanzó varios casilleros como jefe de campaña de JxC en las elecciones recientes. El tema es que no es una idea que simpatice con el mestrismo y el negrismo, y a eso el propio Ferrer lo sabe. Es más, aquellos que manden seguido WhatsApp a Río Tercero, cuentan que el hombre tiene ganas de “dejar pasar esta posibilidad”. “Él ve que lo quieren hacer entrar, para ‘cocinarlo’ adentro y no se quiere comer el amague. Es inteligente Marcos”, dijo un radical con proyección.

Avilés mira de reojo la gestión de Gesteira

Donde dicen que las cosas no están del todo bien es en la perla del Valle de Punilla, Villa Carlos Paz. Según cuentan los que hacen seguido el recorrido de la autopista ruta 20, el exintendente Esteban Avilés no está muy conforme con lo que viene realizando su sucesor, Daniel Gómez Gesteira. Y, según dicen, el actual titular de la Agencia Córdoba Turismo observa que el jefe comunal se maneja con una autonomía que inquieta, que se opone a los festivales callejeros con grandes concentraciones de gente y que viene bien por lo que heredó de Avilés. Por eso y porque la oposición en carlospacense no tiene grandes referentes. Es más, cuando trascendió que la salida del ministro de Gobierno, Facundo Torres, podría tener algo que ver con un desembarco del hombre de Alta Gracia en Turismo, algunos destacaron la incomodidad que se observa en la relación entre padrino y heredero. Sin embargo, algunos trataron de ponerle paños fríos a la versión en Turismo y se encargaron de resaltar que todos los movimientos que impliquen a los sub-45 se harán con un veterano detrás. “Ninguno de los pibes se va a mover solo, van a ir todos con marca personal”, bromeó un veterano dirigente del PJ.

Daniele y la verticalidad del gremio

“Lo importante es la verticalidad del gremio. Que el sindicato esté vertebrado. Y eso, con (Rubén) Daniele casi que está garantizado”. La frase la lanzó una persona que conoce el clima que se vive en los pasillos del Palacio 6 de Julio y tiró el mensaje en la semana en la que retornó el histórico líder del Suoem a las asambleas con dos reclamos puntuales: discusión paritaria y pase a planta de más de 500 contratados. Al margen de eso, en la Municipalidad advirtieron que el regreso se produjo a semanas de las elecciones y que el exsecretario general dijo que “este es el momento” y al mismo tiempo consideraron que se trató más de un mensaje hacia adentro del sindicato que a la cúpula del Municipio. Ocurre que el gremio entra en definición de autoridades para lo que viene. En el Palacio 6 de Julio varios repiten que la voz de Beatriz Biolatto, la secretaria general del sindicato, no tiene peso hacia adentro; y que la de Daniel ‘Chiquito’ Fernández –otro que está en carrera- es uno de los combativos que preocupa. “Mientras aparezca ‘el Gringo’ Daniele está bien porque los contiene”, respiró uno aliviado.

Limia y la marca Córdoba

El que cuentan que tuvo una linda semana es el legislador por el peronismo cordobés, Leonardo Limia. El hombre, muy activo en la campaña con los recorridos por los barrios, por cierto, se acomodó definitivamente en la banca en la Unicameral ya que la titular del escaño, la diputada y futura senadora nacional, Alejandra Vigo, presentó esta semana la renuncia. Con lo cual, el dirigente del PJ Capital sabe que tiene asegurada su estadía hasta el 2023. Sin embargo, no fue lo único por lo que hubo satisfacción en el entorno de Limia, la otra buena noticia fue que el miércoles en la sesión se sancionó el proyecto de la ‘Marca Córdoba’, iniciativa que salió además con respaldo de un sector de la oposición. Brindis en zona norte por partida doble…

La elección nacional de la Asociación de Magistrados

La otra elección que faltaba para cerrar el año era la de la Asociación de Magistrados y el resultado se pareció mucho en el contexto a las Legislativas, porque el triunfo lo capitalizó aquellos que representan al antikirchnerismo: la lista Bordó. Es cierto que con una merma en la cantidad de votos que sacaron en 2019 con respecto a los que capitalizaron ahora; pero cuentan que Córdoba, como distrito anti-K inclinó de manera definitiva la balanza. Acá, la lista Bordó sacó 63 votos (17 menos que en 2019) y la Celeste, el armado filo K que no es una totalidad de Justicia Legítima, obtuvo 31 voluntades en esta provincia. El dato, ‘la ancha avenida del medio’ representada por Compromiso, con una lista donde los votos los capitalizó Mercedes Crespi, con 18 votos, cuando hace dos años había sacado solo un sufragio. Crespi es una defensora oficial destacada del ámbito de Tribunales Federales. En tanto, habrá dos cordobeses que llegarán a la comisión directiva de la asociación: Sergio Pinto, juez federal de Bell Ville que encabezó la Bordó. Es el que ahora mueve ese espacio cuyo referente ya no está porque era Luis Rueda el principal; y Graciela Montesi, camarista federal, que ingresa como vocal por la lista Celeste.