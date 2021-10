Rodríguez Larreta llega a Córdoba para apuntalar el “operativo 6 diputados”

Tras el armado final de las listas y la conformación de la ponderada “unidad”, Juntos por el Cambio en Córdoba encara desde esta semana su campaña proselitista de cara a noviembre, con el objetivo de alcanzar los seis diputados de nueve que se ponen en juego y descontando el ingreso al Senado del binomio Luis Juez-Carmen Álvarez Rivero.

En ese sentido, y con el objetivo de apuntalar esa estrategia, este jueves llegaría a la ciudad el jefe de Gobierno porteño y uno de los principales líderes opositores del país, Horacio Rodríguez Larreta, quien antes de las PASO decidió mantenerse relativamente prescindente dentro de la interna cordobesa.

En principio, el arribo del referente del PRO estaba previsto para el martes, pero Sergio Massa convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para ese día a las 11, en la vuelta de la presencialidad plena a la Cámara baja, lo que implica el traslado a Buenos Aires de Juez, Soledad Carrizo y Héctor Baldassi para cumplir con el compromiso legislativo, lo que obliga a modificar la agenda.

El lunes, equipos técnicos mantendrán reuniones en Buenos Aires con el objetivo de afilar conceptos y unificar la estrategia paralelamente con el resto de los distritos. “La idea es presentar la lista de unidad a los medios en distintos lugares de la provincia. Por ahora, queremos hacerlo en Córdoba capital, Río Cuarto, San Francisco y Villa María. Buscamos condensar todo en un mismo día, pero no es fácil”, subrayaron a PERFIL CÓRDOBA desde el armado de campaña.

De todas maneras, con las flexibilizaciones impulsadas por Nación, en JxC se entusiasman con la idea de algún acto grande en Córdoba, donde no se descarta la llegada de Mauricio Macri y otros referentes como Patricia Bullrich, Martín Lousteau o Alfredo Cornejo, aunque esto siempre dependa de lo que decida la Mesa Nacional.



“Seguramente habrá lugar para un despliegue mayor convocando a distintas figuras, porque entendemos que es una contienda nacional y es importante que todos nos demos fuerzas para lo que viene”, comentaron.

El eje de campaña será “ponerle un freno al kirchnerismo” aunque en Córdoba la lista de Carlos Caserio y Martín Gill no signifique un problema electoral y mucho menos luego de la magra cosecha de puntos alcanzada el 12 de septiembre.

La pelea que asoma es contra Hacemos Por Córdoba y su renovada oposición al Gobierno nacional, que comenzó con la instalación de la “cuestión aeropuerto” durante toda la semana.

La puja anti K.

La reinstalación de un discurso opositor por parte del Gobierno provincial genera dudas respecto a la fuga de votos. Así como la consolidación de Rodrigo de Loredo y el resurgimiento de Luis Juez preocupan al schiarettismo, en la pata cordobesa de Juntos por el Cambio anticipan una fuerte presencia en los principales distritos del interior provincial para hacer frente a una intensificación del discurso cordobesista.

La pésima imagen tanto de Alberto Fernández como Cristina de Kirchner y la gestión nacional implica que desde El Panal se desactiven hasta los reconocimientos por fondos para obras que se pregonan en la ciudad y el interior. A su vez, el reclamo por la poca actividad en el Aeropuerto Córdoba fue un unísono entre candidatos y representantes de HpC. “Creo que el Gobierno nacional y el provincial harán todo y regalarán de todo con tal de mejorar la performance. Por eso el valor de la unidad y de laburar muy fuerte”, dijeron a este medio desde el negrismo.

El rol de Negri. “Vamos a estar a full, participando de lleno en la campaña”, indicaron a este medio desde el entorno de Mario Negri. Tras la derrota por 21 puntos frente a la lista de Juez, que lo dejó fuera toda competencia hasta 2023, mucho se especuló sobre el futuro dentro de Cambiemos del diputado. “Mario va estar involucrado primero en su rol de presidente del interbloque y en su pertenencia a la Mesa Nacional. En Córdoba va a participar de la campaña no solo él sino todo su sector. Vamos a militar activamente para el triunfo de JxC”, destacaron.

Sin embargo, desde Buenos Aires se rumoreó durante toda esta semana que a Negri se le ofrecería una eventual presidencia de la Cámara de Diputados, en función a la cantidad de legisladores que obtendría JxC en estos comicios.

Con todo, algunos cambiemitas e inclusive analistas políticos como Andrés Malamud calificaron esta movida opositora como una equivocación. No por el hecho de que ese lugar pudiera quedar para el ex precandidato a senador por Córdoba, sino porque a Cambiemos “cogobernar no le conviene”. “Que la oposición quiera presidir la Cámara de Diputados no es un delito, es un error: para oponerse no lo precisa”, tuiteó el politólogo.

Referentes del armado radical dentro de JxC indicaron que la jugada en el recinto debería ser, además de frenar las iniciativas del oficialismo, pelear por las presidencias de comisiones para marcarle la agenda legislativa al Gobierno. Los consultados coincidieron en que el lugar de Massa es “mucho más simbólico que práctico”.