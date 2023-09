Roffo, el arquero que ilusiona en Instituto

Manuel Roffo recuerda que las primeras veces que le tocó ser alcanzapelotas, en una Bombonera imponente, tenía 14 años y soñaba con jugar en Primera. Jugaba en las inferiores de Boca y la ilusión era grande. “Estar adentro de la cancha, tan cerca de los jugadores, era algo increíble... Yo pedía que me pusieran atrás del arco para ver a los arqueros de cerca". confiesa el oriundo de la localidad de Teodolina, Santa Fe. Esas metas parecían lejanas, pero en su cabeza estaba lograrlo. Había dejado sus pagos santafesinos con tan sólo 11 años para forjar ese anhelo futbolero. Por eso sabe lo que es el sacrificio en búsqueda del objetivo.

Llegó a Instituto el 20 de diciembre del año pasado y debía competir por el puesto con Jorge Carranza, referente, capitán e histórico del club. El ‘Loco’ llevaba 86 partidos consecutivos como arquero titular de la ‘Gloria’, hasta que, en mayo de este año, por una suspensión, Roffo tuvo su posibilidad, no la dejó escapar y se adueñó del arco del club de Alta Córdoba.

“Estoy contento en lo personal, trabajo mucho todos los días y trato de aprender y mejorar en todo. Estoy en una etapa de crecimiento y aprendizaje. El hincha de Instituto siempre me apoyó a pesar de haber entrado después de un ídolo del club y ese cariño lo valoro mucho”, le contó Roffo a PERFIL CÓRDOBA en un impasse de una semana agitada. Y aclara: “Mi relación con Jorge (Carranza) es muy buena, como con el resto de mis compañeros”.

Desde pequeño Roffo se destacó por sus atajadas. En su adolescencia en Boca siempre fue elogiado por sus actuaciones. Eso provocó que fuera una fija en las listas de las selecciones nacionales juveniles sub-15, sub-17 y sub-20 e incluso en 2018 fue sparring de la Selección mayor, donde le tocó enfrentar a Messi. “Fueron muchos años en Boca. Además de tener formación futbolística, crecí mucho como persona, me fui a los 11 años y pasé muchas cosas dentro del club, fue mi segunda casa. Por eso no sufrí en ese momento, porque estaba muy feliz de estar ahí y no era consciente de que estaba lejos de la familia y demás. El entusiasmo de estar y el deseo de querer jugar a la pelota fue más fuerte y por suerte la pasé muy bien”, rememora.

En el ‘Xeneize’ hizo todas las inferiores, jugó en Reserva y Guillermo Barros Schelotto lo promovió a la Primera en el 2017. Sin embargo, no llegó a debutar en Primera, pese a que siempre lo tildaron de la gran promesa del club, y en marzo de 2021 se fue de Boca con libertad de acción, ya que en el plantel que conducía Miguel Ángel Russo corría atrás de Esteban Andrada, Agustín Rossi y Javier García. Y firmó en Tigre. Ahí fue compañero de Fernando Alarcón y Diego Becker, futbolistas que la temporada pasada lograron el ascenso con Instituto. Por eso, “conocía bastante al plantel” albirrojo, narró. Eso fue determinante para ser importante en el elenco que conduce Diego Davove.

—¿Qué análisis hacés de este momento de Instituto, que arrancó con buenos resultados en el inicio de la Copa de la Liga?

—Es muy importante y estamos muy contentos de haber arrancado con un triunfo y un empate de visitante. Era importante arrancar el torneo de esta manera, creo que es el reflejo del trabajo que estamos haciendo semana tras semana y el equipo cada vez está agarrando más confianza y eso se trasmite en la cancha.

– ¿Para qué crees que están?

– El equipo está muy bien y podemos apuntar a meternos en una copa internacional, sabiendo que el objetivo principal es la permanencia, eso está claro.

—¿Cuál fue tu mejor atajada desde que estás en Instituto?

—Me quedo con la atajada a Pablo Vegetti ante Belgrano, porque era en el clásico y ayudó a que ganáramos ese partido.

Seguir soñando. En la charla con este medio, el arquero de 23 años cuenta que “una de las cosas que más me gusta del fútbol son las amistades que hacés y perduran durante los años. En definitiva eso es lo que queda a través del tiempo”. También confiesa que aspira “a jugar en Europa y tratar de hacer la mejor carrera posible. Hoy pienso en hacer lo mejor en Instituto, que es lo único que me va a ayudar a acercarme a ese objetivo”, resalta. Como cuando era un pibe, Roffo no deja de soñar en grande.

