Rousselot: “No era atinada la foto de Barrionuevo con Milei”

El “acuerdo” entre Luis Barrionuevo, el histórico líder de los gastronómicos, con Javier Milei sigue dejando espacio para el análisis. El viernes pasado, el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), organizó un acto el en Parque Norte para que el candidato a presidente por La Libertad Avanza hablara frente a empresarios, gremialistas y militantes.

Sin embargo, Barrionuevo no concurrió al evento y Milei se cuidó de no nombrarlo. Apenas dedicó unos minutos de su oratoria para referirse a la reforma laboral que planea para su gobierno y que fue el motivo de reunión entre ambos hace varios días. Sin embargo, la foto tan esperada entre los protagonistas no pudo ser.

“Probablemente la foto de ellos no era atinada en este momento”, confesó Juan Rousselot, el secretario general de UTHGRA Córdoba en ‘Con el diario del lunes’ (lunes a las 20 por Canal 10). En ese sentido, Rousselot no habló de pacto y confirmó el encuentro entre ambos pero sostuvo que no se trata de “algo exclusivo”.

“Barrionuevo es un líder sindical con un gran protagonismo en los últimos 40 años, así que todos los dirigentes buscan reunirse con él”, señaló. Y añadió: “Hoy es Milei quien se ha acercado a nuestro conductor, están dialogando en base a cuestiones concretas en lo laboral en un país donde la cultura del trabajo se ha perdido”.

Sobre el contenido de las charlas que mantuvieron Barrionuevo y Milei, Rousselot negó que su sector esté hablando de una reforma o flexibilización laboral, “más bien aspiramos a una modernización, los contratos de trabajo y los convenios son viejos, datan de la década del ’70 pero si fueran de hace cinco años también serían viejos”.

“Nuestro conductor marca las políticas que debe seguir la organización sindical. Veremos qué determinación toma respecto a Milei a nivel país”, sostuvo el secretario general del gremio en Córdoba.