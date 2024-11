Rumbo al año de Milei: qué muestran los principales motores productivos en Córdoba

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las políticas económicas aplicadas han buscado reactivar sectores estratégicos, impulsar la inversión privada y generar mayor estabilidad en los mercados. En 2024, la economía argentina experimentó un giro hacia una mayor apertura y desregulación, afectando de forma directa a rubros como el inmobiliario, el comercial y la construcción.

La eliminación de la ley de Alquileres y la flexibilización del crédito hipotecario fueron algunas de las decisiones que reavivaron el sector de bienes raíces, especialmente en Córdoba, donde la oferta de propiedades en alquiler y compraventa creció significativamente. Asimismo, las medidas de contención inflacionaria y estabilidad cambiaria brindaron cierto alivio al sector comercial, aunque aún enfrenta retos. Por otro lado, desde la construcción, afectada por la falta de inversión pública, se observan con cautela los cambios en el escenario económico, esperando que el dinamismo del sector privado impulse su recuperación en el mediano plazo.

Mercado inmobiliario: escenario de crecimiento

La derogación de la ley de Alquileres fue uno de los cambios más significativos del año y un catalizador clave para el sector inmobiliario, que venía de un período de baja rentabilidad y escasa oferta. Lucas Péndola, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, señaló que el cambio normativo reactivó la oferta de alquileres, que se triplicó en el primer trimestre del 2024 comparado con el año anterior.

“Venimos de años muy duros, en los que prácticamente no había propiedades disponibles para alquiler. La ley había generado un ambiente desfavorable para la compra de inmuebles con fines de alquiler, lo que redujo drásticamente la oferta”, comentó Péndola.

Este incremento en la oferta moderó los precios de alquiler: un departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba tiene un valor promedio de $ 260,000 mensuales, mientras que en 2023 se cotizaba en $ 330.000. Además, la baja en la inflación y la estabilidad del dólar permitieron una mayor previsibilidad en el mercado de compraventa. En tanto, los bancos privados han flexibilizado los créditos hipotecarios, lo que ha alentado a los inversores y compradores particulares, registrándose un crecimiento del 56% en las transacciones de compraventa en el primer semestre del año.

Comercio: recuperación lenta en recesión

El sector comercial, en cambio, ha mostrado una recuperación más moderada. José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, observa una mejora en la confianza del consumo debido a la baja de la inflación, aunque aclaró que las ventas aún no alcanzan los niveles previos. En octubre, un relevamiento del Observatorio Comercial mostró que el 68% de los comerciantes no cumplió sus expectativas de venta, con una baja interanual del 14% en unidades vendidas y del 11% en rentabilidad.

“La gente sigue comprando menos y optando por marcas alternativas, lo que afecta el margen de ganancia de los comercios”, afirmó Viale, quien también destacó el leve incremento en las ventas de rubros como electrodomésticos y automóviles. A pesar de las dificultades, la celebración del día de la madre en octubre impulsó las ventas en rubros como perfumería, cosmética y joyería.

Construcción: caída en inversión pública y empleo

El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por la falta de inversión pública. Horacio Berra, presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba (Camarco), explicó que la infraestructura pública en Argentina está prácticamente paralizada, y aunque Córdoba ha mantenido algunas obras, la inversión es menor que en años anteriores.

En cuanto a la obra privada, el panorama tampoco es alentador: la demanda de construcción por parte de industrias se ha reducido debido a la capacidad ociosa, mientras que el desarrollo de viviendas comienza a recuperarse, pero sigue mostrando indicadores negativos comparados con 2023.

“A nivel nacional, la decisión de no realizar inversiones ha detenido el desarrollo del sector”, indicó Berra. La caída en el empleo de la construcción es otro reflejo de esta situación: en Córdoba, la ocupación cayó un 15% en relación con el año anterior y a nivel nacional la disminución es aún mayor. “A la caída general que han tenido todos los sectores de la economía, el nuestro tiene como agravante la firme decisión de no realizar inversiones. En consecuencia, a nivel nacional no sólo no ha habido desarrollo del sector, sino que involucionó. En Córdoba, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la continuidad de las políticas de inversión ha permitido que la situación no sea de una gravedad tan profunda”, planteó.

Berra subrayó la importancia de la construcción en la recuperación económica y la generación de empleo, afirmando que el sector tiene un rol fundamental, especialmente si se logra atraer inversión privada en desarrollos e infraestructura pública. Sin embargo, destacó que la recuperación dependerá de un cambio de paradigma gubernamental que considere la infraestructura como inversión y no como gasto.