Salort, entre las críticas y los elogios

por Marcos Villalobo

Germán Salort, de 31 años, hizo todas las inferiores en Instituto. Sin embargo, recién esta temporada pudo adueñarse del arco de la “Gloria” en el torneo de la Primera Nacional.

Tras volver al club de Alta Córdoba, luego de sus pasos por el fútbol chileno y clubes del ascenso argentino, fue muy bien recibido por el hincha albirrojo y al comienzo cosechó muchos elogios por sus atajadas. Sin embargo, algunas fallas que terminó pagando caro el elenco que dirige César Zabala provocaron muchas críticas hacia el arquero, fundamentalmente por redes sociales, donde suelen ser muy crueles.

A propósito, en diálogo con PERFIL Córdoba, el guardián se refirió a esta situación.

- ¿Cómo estás viviendo en lo personal este presente?

- Con altibajos. Me tocaron partidos muy buenos y otros no tanto. Es parte de esta adaptación a un equipo grande como Instituto. Con trabajo vamos a encontrar esa regularidad que tenía en Agropecuario. Estoy tranquilo, porque con perseverancia y trabajo lo voy a lograr.

- ¿Cómo convivís con los elogios que tuviste al inicio y los posteriores fuerte críticas a tu rendimiento?

- No es fácil, obvio. Cuando salen las cosas bien todo es lindo, y cuando salen mal, los comentarios duelen. Los lees y te pone mal. Sé que es parte de esto, por la exposición de estar en un club grande, donde toda la gente tiene derecho a opinar. Trato de sobrellevarlo. Yo hago lo mejor para el equipo y el club.

- Tiempo atrás tu hermana contó, casi llorando, en TV lo que sufre la familia de un arquero. ¿Has hablado con ellos ahora por esta situación?

- No, mi familia sabe cómo es el puesto del arquero, que es muy ingrato. Trato de mostrarle tranquilidad, ellos saben del esfuerzo que hago para que me salgan bien las cosas, y que puede pasar estas cosas. Es parte del deporte. Ellos me apoyan y obvio se ponen mal, no es lindo ese momento de cuando hay críticas, pero es parte de esto. Ya llevamos muchos años en el fútbol y lo conocen. Cosas que pasan.

- Hubo rumores de que se quería traer otro arquero, pero el técnico César Zabala expresó que confía en vos y Lautaro Petruchi. ¿Qué te generan estas dos situaciones?

- Obvio que cuando los desempeños no son los esperados es obvio que se busca reemplazante. Pero estoy contento por el apoyo del técnico y de algunos dirigentes de los que siento su apoyo. Trabajo para responderles como esperaban y se queden tranquilos.

“Nos plantamos objetivos a corto plazo. Ahora queremos clasificar a la Copa Argentina. Vamos paso a paso”

La Gloria visita al Lobo mendocino

Por la 13ª fecha de la Primera Nacional, Instituto visita, desde las 17.30, a Gimnasia de Mendoza. Un duelo entre equipos en posición expectante en la Zona B. La “Gloria” suma 16 unidades, mientras que el “Lobo” 14 puntos.

“Gimnasia de local es un equipo que se hace fuerte. Nosotros tenemos nuestras herramientas, queremos ser protagonistas para traernos los tres puntos que serán fundamentales”, analizó el arquero Germán Salort sobre este duelo.