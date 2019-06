San Francisco a pie

JULIETA FANTINI

El formato de los tours gratuitos a pie es una práctica extendida entre aquellos turistas que quieren experiencias más inmersivas en las ciudades que visitan. Esta modalidad implica una propina o donación hacia el final del recorrido que la fija el asistente.

En la mayoría de los casos, son paseos temáticos que duran entre dos y tres horas, en los que el relato del guía es lo más importante. El guión y el carisma de quien lo enuncia, debe ser lo suficientemente atractivo para que la compensación al final del tour se eleve y nadie abandone, ni por aburrimiento ni por cansancio.

En la mayoría de las ciudades europeas opera la reconocida empresa Sandemans, que no opera en California. En el caso de San Francisco, es el propio gobierno municipal el que promueve hace décadas San Francisco City Guides.

Con una oferta de más de 30 paseos, los guías son amables voluntarios que nacieron en la ciudad o viven allí hace décadas, cuya compensación va directa al sostenimiento del proyecto, que también se valida con el aporte de grandes empresas y fundaciones.

El nivel de pericia excede la media del simple tour en colectivo, que se fija en coloridas cuestiones anecdóticas que rozan lo superficial.

En el caso del SFCG, la propuesta es intensa tanto en información como en la exigencia de las caminatas, dado el terreno irregular de la ciudad que mira a la emblemática bahía.

Propuestas

Así, tienen tours específicos en 14 barrios que se ofrecen en determinado momento del año o en algunos meses en particular. Por lo que es necesaria una planificación previa para no perderse nada, aunque no es necesario anotarse para participar, solo ir al punto de encuentro.

Eso sí, se impone el manejo de un nivel mínimo de inglés, los guías son muy articulados al hablar, pero sin conocer el idioma se pierde el encanto del elaborado relato.

La oferta va desde una visita guiada al imponente Japanese Tea Garden del Golden Gate Park, hasta un recorrido por el propio puente con la centenaria historia de una de las obras de ingeniería más importantes del mundo.

Otra de las propuestas hace pie en los lugares sagrados de la ciudad. Con la intención de dar cuenta de la diversidad, en el tour te muestran las (pocas) iglesias, templos, la catedral y una sinagoga que se mezclan con otros símbolos arquitectónicos del pasado y del futuro.

Por supuesto que en el listado de los tours destacados no falta un paseo por Castro, el barrio que hace décadas se señala como el que concentra la mayor cantidad de población LGTBI del mundo, cuna de nacimiento y acción política del referente de esa comunidad que le dio lugar a la película de Sean Penn, Harvey Milk.

El recorrido por el colorido y coqueto barrio incluye el relato del ‘verano del amor’, que dio lugar a la explosión hippie en los ‘60, las duras condiciones de vida de una comunidad segregada por la discriminación y la epidemia del HIV y sus luchas para reivindicar sus derechos.

Parte de la historia del cambio cultural del siglo pasado que se cuenta como global, tuvo su epicentro por estas calles.

En otro orden de cosas, los imponentes murales de Diego Rivera en la zona del City College también son motivo de un tour, así como el arte callejero del barrio Mission.

La comunidad china tiene una fuerte incidencia en San Francisco. Tanto el Chinatown más grande del mundo -ubicado en pleno centro- como sus mitos y relatos son motivo de varios tours.

Por último, se destaca el paseo por los emblemáticos escenarios de Vértigo, la película de Alfred Hitchcock, cuyo único requisito para asistir es haber visto antes la película.

Para acceder a la propuesta completa de los city guides, la web ofrece una completa descripción y un calendario actualizado para planificar el viaje y no perderse de otros ejes fundamentales para conocer la historia de la ciudad que vivió la fiebre del oro, un incendio y un terremoto que la demolieron y la actual fiebre del silicio que tiene mucho para contar además de sus historias, por momentos mentirosas, de su puerto y sus casi extintos pescadores.

Toda la información en www.sfcityguides.org