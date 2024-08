Santiago Campos Matos recibió condena a perpetua por el femicidio de Anahí Bulnes

La Cámara 6a del Crimen integrada con jurados populares condenó a prisión perpetua a Santiago Campos Matos, la última persona con quien se vio con vida a la docente Anahí Bulnes el 5 de diciembre del 2022. La decisión fue unánime.

A lo largo del debate en el juicio, las pruebas condujeron a la responsabilidad única y certera de que la muerte de Anahi fue provocada por Campos Matos. El homicidio calificado por violencia de género sólo tiene una sanción posible: cárcel perpetua.

En la noche de su desaparición, ambos fueron a su departamento para un encuentro casual. Allí, Campos Matos consumó el crimen. No tan sólo la mató, sino que además seccionó su cuerpo y en días posteriores fue sacándolo en bolsas de consorcio que depositó en contenedores de basura.

El 5 de diciembre cuando la familia de Anahí alertó sobre su desaparición comenzó la búsqueda. La fiscal, Eugenia Pérez Moreno fue armando un rompecabezas a partir de las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad.

Las huellas encontradas en el departamento y el perfil psicológico de Campos Matos terminaron de cerrar la trágica historia.

Antropólogos forenses buscaron durante meses restos de Anahí en muestras de residuos depositados en un sector de Piedras Blancas. Se escogieron del área donde son descargados los contenedores de la zona céntrica, adyacente al Bv Guzmán y la Avenida Olmos. Esa tarea fue una respuesta a la familia que pedía no abandonar la búsqueda.

El fiscal pidió perpetua para Santiago Campos Matos por el femicidio de Anahí Bulnes

El hecho de no hallar ni un solo rastro del cuerpo, no afectó la investigación en lo más mínimo porque el cúmulo de pruebas no dejó lugar a dudas.

MESES DE BÚSQUEDA. Antropólogos buscaron aunque sea un mínimo resto en muestras de basura depositada en Piedras Blancas.

Eso fue lo que se analizó durante las jornadas de debate del juicio y por el resultado, los jurados y los jueces técnicos adquirieron la certeza de que el único responsable del crimen fue Campos Matos.

Los fiscales Fernando Palma y Eugenia Pérez Moreno alegaron este mediodía y pidieron la pena máxima. La querella, a cargo de Daniela Morales Leanza y Nicolás Ruades, adhirieron. El asesor letrado de Campos Matos solicitó su absolución por la duda.

A partir de esta sentencia condenatoria, el tribunal ordenó al Registro Civil emitir el certificado de defunción de Anahí Bulnes. Un femicidio más que, por lo menos, no queda impune.