Sarmiento de La Banda: fútbol, poder y polémica en los Federales

En los últimos tiempos, gran parte de los ascensos que se produjeron en el Regional Amateur y el Federal A generaron muchas suspicacias. Es que basta con prestar atención a los partidos, ya sea desde la tribuna o a través de las transmisiones, para notar las irregularidades, que se cuentan a montones: los arbitrajes son muy flojos, por decirlo de manera educada, muy sospechados y generan una polémica continua. Es una constante de los últimos torneos y surge un nombre al que todos apuntan: Pablo Toviggino.

En ese marco, Santiago del Estero disfruta de un crecimiento exponencial del fútbol profesional que llama la atención. Central Córdoba en Primera división; Mitre y Güemes en Primera Nacional, y ahora, el más polémico de todos, Sarmiento La Banda, protagonista en los Federales. Todos los caminos conducen al vínculo entre esos ascensos con Toviggino, el tesorero de AFA y mano derecha de Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

El fin de semana pasado se vivió un nuevo capítulo del escándalo. Sarmiento le ganó 3-1 a Villa Mitre de Bahía Blanca, en un juego donde en el primer tiempo el árbitro ya había dado claras muestras de hacia dónde iría el juego. Jugadas más que dudosas (tres expulsados, dos penales cobrados y muchas discusiones) provocaron que el juego concluyera con disturbios: el entrenador visitante, Carlos Mungo, fue a buscar a su colega local Pablo Martel y se generó una batalla campal. “Esta gente no merece estar en otra categoría porque robó todos los partidos. El partido fue un papelón, el hijo de p... de Núñez (árbitro del partido) no tiene vergüenza lo que hizo hoy”, declaró Mungo a TyC Sports en zona de vestuario.

En la misma sintonía, Facundo Fabello, jugador del elenco bahiense, expresó: “Está todo a la vista, el que no lo quiera ver es porque se hace el boludo. Y el que no habla, es cómplice”.

Perfil Córdoba intentó contactarse con protagonistas del Federal A y todos se excusaron de hablar, temiendo represalias en un futuro. Incluso el propio Mungo pidió disculpas, todavía enojado por la situación, y expresó que piensa en dejar de dirigir.

A propósito del técnico de Sarmiento, el año pasado cuando Las Palmas lo enfrentó en las semifinales del Regional Amateur, Juan Carlos Olave también había acusado a Martel de realizar provocaciones.

Con esta victoria, Sarmiento ganó la Reválida del Federal A, donde llegó luego de varias polémicas, con videos virales donde se exponen las jugadas “raras” que cobran a su favor.

Un dato importante: está invicto en el año en su estadio, ya que no perdió ninguno de los 18 partidos que jugó de local. Uno de los que no perdió (empató) fue con Olimpo de Bahía Blanca. Fue un 1-1 por los cuartos de final que estuvo plagado de decisiones dudosas y terminó con la hinchada local tirándole piedras a los jugadores del conjunto bahiense. Tras el juego, el exjugador de Belgrano Facundo Affranchino dijo: “Fue una locura, sinceramente nunca en mi vida me tocó vivir una cosa así. Es mucha la impotencia, la indignación. Fue muy alevoso”, y sostuvo que ellos eran “víctimas del fútbol argentino”.

Ahora, tras su primera participación en la tercera división, jugará con un equipo de la B Metropolitana por un ascenso a la Primera Nacional, lo que sería otro hecho inédito.

Esta situación no ha pasado desapercibida en el ámbito del fútbol que sigue este certamen. No existe futbolista o entrenador de la categoría que haya elogiado el juego o la campaña del equipo santiagueño. Incluso, el diario La Mañana de Neuquén,

días atrás, tituló: ‘Sarmiento de La Banda y los arbitrajes: más cantado que ‘Despacito’”. En AFA no se hacen eco de las críticas.

Sarmiento arrancó este 2024 jugando el Torneo Regional Federal Amateur. En febrero logró el ascenso al Federal A, tras ganarle en la final a Altos Hornos Zapla de Jujuy. Tras los festejos, el plantel de 'El profesor' visitó la Casa de Gobierno provincial y fue recibido por el gobernador Gerardo Zamora, quien está pronto a cumplir dos décadas en el poder. A propósito, Zamora es otro de los apuntados por este ascenso meteórico del fútbol de Santiago del Estero.

Es que, desde que asumió, puso al deporte como una de las prioridades de su gestión, con la organización de eventos de envergadura como lo fue en su momento el premio de Moto GP o los partidos de Copa Argentina que se disputaron en esa provincia. Esta es una

de las razones por las que la provincia auspicia a todos los equipos de fútbol. En sus camisetas llevan el logo ‘Santiago’. Poder, se trata de poder.

Y para seguir con esa premisa, vale recordar que el ascenso es gran proveedor de votos de ‘Chiqui’ Tapia. Nadie desconoce esta situación en el fútbol, y aunque sean escasos los que se animen a decirlo públicamente, es conocido que Toviggino no sólo es el que agrede por redes sociales a los que osan ir en contracorriente. También es el presidente ejecutivo del Consejo Federal.