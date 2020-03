El primero en disparar la versión fue un macrista de línea directa con Buenos Aires; quien, hace una semana, preguntó a su interlocutor: “¿sabés algo del ‘Gringo’ candidato?”. Luego vino el rumor de parte de un peronista que se jacta de conocer tanto al gobernador Juan Schiaretti como al senador Carlos Caserio. Y por último, fue la voz de un radical la que respaldó el comentario. Los tres coinciden que para 2021, al peronismo schiarettista le costará echar mano a un candidato con hándicap para rendir en las Legislativas del año próximo, y cree el tridente que el propio Schiaretti podría convertirse en testimonial al Senado acompañado en la boleta por la legisladora provincial Natalia de la Sota. “Schiaretti-De la Sota en la boleta. Qué tal…”, se despachó el peronista del interior y agregó que “después de la Provincia al ‘Gringo’ le quedarían cuatro añitos más en el Senado”. En El Panal no quieren ni oír hablar de esta versión; y en la Unicameral, por las dudas, tratan de no decir nada. No vaya a ser que el elegido salga de ahí…

“Macri no existe más”

Un radical con peso en la definición del partido para este año se explayó en una charla con otros correligionarios en la zona de Villa Warcalde. Afilando las uñas para lo que viene, dicen que el hombre, alejado de la presión diaria, se relajó y en una mesa excesivamente chica contó cómo habían sido sus últimos días de conversaciones varias. Después de contar el itinerario y los llamados que incluyeron más de un número con prefijo 011, el radical lanzó: “haber si queda claro que (Mauricio) Macri no existe más. Allá hablan únicamente del Pelado (Horacio Rodríguez Larreta), (María Eugenia) Vidal o (Patricia) Bullrich; en ese orden. Macri ni aparece en los registros”, lanzó el radical de pésima relación con el PRO y varios de los referentes amarillos.

La suerte echada de los ministros de Gobierno

La mujer, cercana al núcleo duro del peronismo cordobés en su primera etapa, aprovechó su reaparición en escena de la mano del senador Carlos Caserio para lanzar su teoría sobre la lista de sucesores que tiene el gobernador Juan Schiaretti para el 2023. “Vi los que están diciendo los medios, hay uno que lo veo difícil”, disparó y agregó casi de inmediato: “¿cuándo vieron que un ministro de Gobierno del peronismo en Córdoba suene como sucesor?”, refiriéndose a Facundo Torres, el actual titular de esa cartera política de Schiaretti. Para la mujer, muy poderosa en otros tiempos, las chances del exintendente de Alta Gracia bajan y las asocia a la mala fortuna que tiene el cargo para los que piensan en proyección. “Encima, complicado de caja para seducir intendentes, va a estar más complicado”, sentenció la dama de mano dura que tuvo el delasotismo en algún momento.

Un llamado para Rufeil

La interna del peronismo tiene el cronograma definido, aunque resta saber si se concretará la disputa en las urnas o no. A pesar de las dudas, lo cierto es que en los últimos días las tensiones de uno y otro lado bajaron considerablemente y parece que habrá humo blanco en toda la provincia. De todas maneras, en algunos distritos la cosa no será tan fácil de zanjar; por ejemplo en el departamento Colón, donde los roces entre el oficialismo provincial y los legisladores Carlos Presas y Rodrigo Rufeil están latentes a pesar de la paz que intuyen varios. Los que están cerca de ambos parlamentarios, cuentan que al exintendente de La Calera, cuando hizo más notable su acercamiento al albertismo, le recordaron algunas cuestiones pendientes en la Justicia provincial. “Lo llamaron para hacerle un recordatorio. Un detalle”, lanzó un referente del presidente Alberto Fernández en Córdoba. De hecho, en la semana Schiaretti estuvo en La Calera inaugurando reformas en el Hospital Illia y no hubo un derroche de simpatía para con los legisladores.

Levanta temperatura la interna del PRO en la Capital

De a poco, la disputa del PRO en la provincia entra en clima. Puntualmente con la Capital como escenario de la batalla principal. El viernes por la noche se organizó un encuentro del que participó Agustín de la Reta, aspirante a comandar las riendas del partido en la ciudad, y que contó con la presencia, entre otros, del exdiputado nacional Javier Pretto, y del apoderado de la fuerza, Oscar Agost Carreño. Algunos notaron la ausencia de la senadora Laura Rodríguez Machado y tomaron nota del mensaje que envió De la Reta: “en el PRO no queremos reinas o emperatrices que ocupen el cargo ocho años y pretendan ser o designar a dedo a una persona para los próximos ocho años. Somos un partido democrático”.