Schiaretti sigue su armado nacional y empieza a marcar diferencias con Milei

El jueves de la semana pasada, Juan Schiaretti se presentó en la Universidad Católica de Santa Fe para brindar una charla junto al radical Facundo Manes. Si bien el mensaje del exgobernador no se apartó de lo que viene pregonando desde que se lanzó a construir un espacio moderado, de “centro”, que se ubique en las antípodas del kirchnerismo y del ala más dura del gobierno libertario, dejó algunas frases que muestran a Schiaretti ingresando en una nueva etapa: sin dejar de lado su estilo moderado, marcó algunas diferencias con el gobierno de Mieli y lamentó la “nueva grieta” en la que se ven envueltos los argentinos: la que enfrenta a Milei con Cristina Fernández.



“La estrategia de Schiaretti no se va a apartar de lo que hemos planteado desde el comienzo: un respeto irrestricto a la decisión popular, y ciertos ejes que no se pueden dejar de considerar. Está claro que el déficit fiscal no puede ser la única herramienta para enderezar el país”, sostuvo Carlos Gutiérrez a PERFIL CÓRDOBA.



El diputado nacional y hombre de extrema confianza de Schiaretti pondera un mensaje conocido: “Creemos que hay otro camino. Se pueden perseguir objetivos loables pero no basta sólo con el título, hay que profundizar algunas discusiones”.

Se insiste: Schiaretti no se subió (ni se subirá) al ring para enfrentar en un mano a mano a Milei. Pero algunas definiciones en el auditorio de la Católica de Santa Fe, muestran que la hoja de ruta es mostrar más firmeza en algunas definiciones y dejar en claro las diferencias con los nuevos integrantes de la grieta.



Por caso, en su presentación volvió a culpar al kirchnersimo y al macrismo por la decadencia de los últimos 20 años “que nos llevó a tener una pobreza del 53%. La gente dijo: me tienen hartos éstos y votaron lo más disruptivos”.



Aunque hasta el momento había evitado definiciones directas hacia Milei, esta vez advirtió: “No quiero que le vaya mal. Simplemente que hay cosas que son de sentido común: no puede desafiar la ley de gravedad porque termina mal. Lamentablemente uno ve las medidas que va tomando, que no vamos por el rumbo adecuado”.



El exgobernador volvió a criticar la “motosierra” indiscriminada que aplica Milei. “No es necesario resolver el déficit fiscal a los machetazos” y sugirió concentrarse en los 4 puntos de evasión fiscal para mejorar los recursos. También hizo referencia a que las empresas -privadas o públicas- no pueden perder dinero (en alusión a las del Estado nacional en esa condición) y referenció que el Banco de Córdoba y Epec “pagan ganancias, aun cuando son del Estado”.

Recorrido sin candidatura a la vista

Desde el entorno de Schiaretti reconocen como algo lógico que profundice en determinados temas, teniendo en cuenta que el humor social empieza a mostrar signos de descomposición, según remarcan la mayoría de las encuestas. “Va pasando el tiempo y hay gente que no logra ver la luz al final del túnel, o la ve muy tenue”, destaca un dirigente peronista de la Unicameral que sigue de cerca los pasos de Schiaretti. “Eso se percibe en todas las encuestas, junto con la caída en la imagen de Milei”, añade.

Por lo pronto, el exmandatario aumentará su presencia en el Conurbano bonaerense y en bastiones claves, como por ejemplo Tigre. La estrategia no pasa por la organización de actos masivos ni mucho menos: brindará charlas en las universidades, como en La Matanza, por caso. “Nunca nos gustó hablar de candidaturas y menos ahora, cuando la gente la está pasando mal. Muy entrado el año que viene veremos cómo se presenta el escenario, pero hoy el objetivo es seguir sumando”, señalan desde su entorno.