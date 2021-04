"Schiaretti tiene que hacer gestiones para que Sigman envase en Córdoba"

A 100 días del inicio del proceso de vacunación, con cerca del 11% de la población vacunada, la provisión de dosis sigue siendo el aspecto más preocupante a resolver. Y en este contexto, las estrategias de adquisición desplegadas quedaron en medio de la polémica.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, Medardo Ávila Vázquez, ex Subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba y Coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud cree que la situación de escasez se debe, en parte, a las estrategias comerciales de los laboratorios que priorizan otros mercados y advierte que se necesita “decisión política” para comenzar a revertir esa situación. Y pone en cuestión una situación puntual: la producción que realiza el laboratorio mAbxcience, del Grupo Insud, perteneciente al empresario Hugo Sigman. Esa compañía cuenta con una planta ubicada en la localidad bonaerense de Garín, desde donde salen “vacunas puras” de Oxford- AstraZéneca para ser envasadas en México y luego distribuidas en los países del continente.

“La cantidad de vacunas que necesitamos no se está cumpliendo para mí porque el gobierno fue estafado. Primero por Pfizer y ahora por Sigman que se está fugando las vacunas semanalmente. Las manda el hemisferio norte y el gobierno no hace nada. Las funcionarias principales del ministerio tienen vínculos muy estrechos con Sigman y no se lo obliga a Sigman a entregar esas vacunas para ser envasadas. Las vacunas que manda Sigman a México podrían enviarse a Córdoba y envasarse en Hemoderivados. Hemoderivados tiene la capacidad técnica y el conocimiento para hacerlo. Podrían envasar 30 mil dosis por día. Nosotros no tenemos vacunas, pero acá se están fabricando vacunas en bruto y se envían afuera. No sabemos por qué, porque acá podríamos fraccionar y envasar. Después dijeron que México no podía envasar, pero en realidad lo que pasa es que las vacunas argentinas están circulando por todo el mundo, las venden al mejor postor”, asegura. “Hay una guerra por las vacunas terrible, los italianos acaban de incautar un cargamento que se iba a Australia y se las puso a los italianos”, amplía.

-¿Se está haciendo lo suficiente acá para conseguir vacunas?

-Creo que acá Sigman los engañó porque vende en bruto, se las da a AstraZéneca para que comercialice. Lo que el gobierno debería hacer es que la vacuna se envase en los laboratorios públicos, si estamos viendo que los rusos te pueden mandar 300 mil dosis cada 10 días. Es increíble, somos un país que tiene masivamente la vacuna y no la envasa y nadie le exige a Sigman que envase acá.

-¿Uno de esos lugares puede ser Hemoderivados en Córdoba?

-El gobierno de Córdoba, así como puede salir a buscar al mercado internacional, también puede hablar con Sigman para comprarle contenedores y los envasamos en Córdoba. Ellos producen unos 18 millones de dosis mensuales y mandan contenedores de 6 millones de dosis. ¿Dónde están todas esas vacunas?