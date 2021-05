Schiariti: "los gobernadores tienen que pararse con mayor firmeza"

El complejo productivo, ganadero y agroindustrial cierra una semana convulsionada. El anunció del gobierno nacional de cerrar las exportaciones a la carne se ve como un revival a la decisión que se tomó en 2006 y que generó dificultades para acceder a mercados durante una década. Para Miguel Schiareti, al frente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), falta una posición más firme por parte de los gobernadores de las provincias donde se concentra la producción, industrialización y exportación de carne, entre las que está Córdoba. Y confía en que hay gestiones para que el cese de comercialización que dispusieron los ganaderos se expanda al resto del sector.

-En este punto, con el cese de comercialización en marcha, ¿cómo están los canales de diálogo?

- Hoy no hay diálogo con el gobierno, no hay diálogo con los productores. Lo único que creo que puede hacerles dar marcha atrás es que los exportadores o los productores de cereales se acoplen a la medida, que sean tan solidarios como fue el productor ganadero cuando fue la 125. Es algo que les están pidiendo desde los distintos sectores, desde autoconvocados, las asambleas y desde las cámaras. Si ellos deciden acompañar la no comercialización el Estado va a tener que dar marcha atrás.

-¿Cree que eso es posible?

-Todo es posible. Lo hicieron cuando cerraron el registro del maíz, porque no lo van a hacer ahora. Por ahí, deberían ser solidarios. Ustedes tienen en Córdoba un exsenador responsable de una las grandes, creo que esto tiene que caminar por ahí. Nosotros, desde la industria, estaríamos muy agradecidos de que hagan alguna cosa por el estilo.

-¿Esto le puede costar a Argentina en el mediano o largo plazo ante la OCDE?

-Le puede costar caro si cierran todas las exportaciones como ocurrió en el 2006, pero como todavía nosotros no estábamos ahí…En el 2006, cuando Néstor Kirchner las cerró, no estábamos en la OCDE todavía, entonces él se dio el lujo de cerrar todo. Los dejamos a los alemanes sin carne para el Mundial, aunque te parezca mentira. Le costó a la industria muchísimo poder empezar a recuperar la confianza. Ahora en una góndola hay productos uruguayos, que son más caros que los argentinos, a pesar de que nuestra calidad es mejor, pero ellos son confiables y nosotros no.

-¿China es el mercado más perjudicado por el cierre?

-China es el gran mercado, es el 75% en volumen y más del 50% en valor. Después hay mercados de precio como la Unión Europea, ya sea por la Cuota Hilton o de la Cuota 481, que recién ahora, que se está empezando a normalizar la pandemia en Europa, están recuperando precio. El año pasado tuvieron una caída de precio muy significativa, pero ahora estamos recuperando precio porque abrieron otra vez los restaurantes. Nuestra carne se vende básicamente en los restaurantes, muy poco en los supermercados.

-¿Por qué cree que se insiste con medidas como esta?

-Porque hay una estupidez en el razonamiento y porque este gobierno no tiene solución para la inflación. Y como no tiene soluciones busca responsables y busca e inventa enemigos., esto es una actitud política dirigida a los votantes, dirigida a los que dicen que el gobierno cierra las exportaciones porque los miserables ganaderos quieren ganar más plata. Es un acto político que nos cuesta a los argentinos un montón de plata y nos cuesta fuentes de trabajo, falta de inversiones. Pero es esto, y además es una manera de instalar un tema que le preocupa a toda la comunidad, como es la carne, para que nos hablemos ni de las vacunas ni de la inflación.

-Aquí algunos ministros de Schiaretti, incluso el vicegobernador, dijeron que eran medidas erradas. ¿Cree que falta mayor firmeza en primera línea, en términos de disputa política por parte de los gobernadores?

-Me agrada que hayan hecho esas declaraciones, pero tienen que pararse con mayor firmeza. Lo que pasa es que son pocos los gobernadores que están en contra de esta medida, porque el resto siempre ha sido una suerte de mercachifles de la política y entonces se quedan callados para después pedir. Todos los gobernadores del norte se terminan vendiendo contra algo.

-¿Cree que se puede rever la medida? Kulfas dijo que probablemente antes del mes…

-Pero mienten, mienten. Néstor también dijo que era por 6 meses y duró 10 años. Nadie cree que esto va a ser por un mes. Yo no le creo a un presidente que dice que tenemos 3 millones de cabezas o que dijo tres veces, incluso antes de asumir, que no iba a cerrar las exportaciones ni a subir las retenciones y lo hizo o que dice que la carne en Argentina vale lo mismo que en París, cuando ya le demostramos que eso no es así. Un kilo de bife en Francia vale 70 euros. Miente sabiendo que lo hace.