Se acumulan los pedidos en la Justicia de Córdoba

Se estima que hay entre 40 mil y 45 mil pasajeros argentinos varados en el exterior, aunque las cifras varían según sean difundidas por el Gobierno o por la oposición. Lo concreto es que un número importante de compatriotas están con la incertidumbre de no tener una fecha de regreso al país.

Hay miles de cordobeses diseminados en distintas partes del mundo atravesados por la misma situación. Ante la falta de respuestas de las empresas aéreas y del Gobierno nacional, muchos de ellos optaron por la vía judicial.

Funcionarios de la Justicia federal coinciden en afirmar que en los últimos días se observó un incremento de las presentaciones mediante amparos solicitando una respuesta. En la mayoría de los casos le piden a las aerolíneas que les otorguen una fecha concreta de regreso. En algunas situaciones, las cautelares van en contra del Gobierno nacional y exigen que se declare inconstitucional el decreto que limita el ingreso de viajeros al país.

Hasta ahora el juez Alejandro Sánchez Freytes ha dictaminado a favor de casi todos los reclamos. Solo en la semana que pasó, tanto el juzgado como la fiscalía, a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedian, resolvieron a favor de tres presentaciones de cordobeses varados.

Marina Teresita Bergoglio, es una médica cordobesa, que se encuentra varada en España junto a sus tres hijos.

La profesional tenía fecha de regreso para el 9 de julio, pero el vuelo fue cancelado por la línea aérea Iberia. Por su carácter de médica no solo tiene una tarea esencial, sino que tuvo que suspender los turnos que tenía con sus pacientes. Tanto el Juez Sánchez Freytes como el Fiscal Hairabedián resolvieron a favor de la presentación.

En la resolución del juzgado se emplazó a la línea aérea a darle prioridad en el próximo vuelo: “En este sentido, corresponde emplazar a la empresa Iberia Líneas Aéreas de España SA para que le otorgue prioridad a la Sra. Marina Teresita Bergoglio, y sus tres hijos para viajar en el primer vuelo – desde la notificación de la medida— desde la ciudad de Madrid con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber que, al retornar al país, las personas autorizadas a viajar deberán realizarse los respectivos PCR y, en su caso, cumplimentar la cuarentena obligatoria dispuesta por las medidas sanitarias vigentes”

Hasta el momento, el caso más delicado es el de un menor de 14 años, quien se encuentra solo, varado en España. El chico viajó para un entrenamiento deportivo antes de las restricciones. Por cuestiones laborales sus padres no pudieron acompañarlo, pero contrataron un acompañante en vuelo durante el trayecto aéreo. El menor viajó el 24 de junio con fecha de regreso para el 27 de julio. Pero desde el momento que se impusieron las restricciones, la compañía aérea, también en este caso Iberia, le canceló el vuelo sin reprogramación.

Los padres del menor, presentaron una medida cautelar autosatisfactiva en contra de Iberia. El Juez Sánchez Freytes hizo lugar al pedido y emplazó a la línea aérea a darle prioridad de regreso al país.

Por su parte el Fiscal Hairabedián en su dictamen favorable aseguró “Solicito que se resuelva la acción teniendo en consideración el interés superior del niño (art. 3.1 Convención Derechos del Niño)”.

En las últimas horas ingresó el pedido de un grupo de cordobeses, que se encuentran varados en la ciudad paraguaya de Luque; en este caso piden que se les conceda una autorización para poder regresar en un vuelo privado a la provincia. En la acción judicial solicitan “que se conceda la excepción por razones humanitarias de la repatriación de ciudadanos argentinos autorizando el vuelo privado para el día 27/07/2021 a fin de poder retornar a la República Argentina desde la ciudad de Luque, en Paraguay. Encuentra lo solicitado su fundamento en la necesidad humanitaria de volver a nuestras residencias en la Ciudad de Córdoba, siendo importante aclarar que hemos salido del país con anterioridad a la vigencia de las restricciones de ingreso adoptadas por el Estado nacional, y habiendo tomado conocimiento de ellas hemos puesto toda nuestra dedicación y esmero por regresar al país lo más pronto posible, siempre respetando las medidas de sanidad. Lo que al día de la fecha todavía no hemos logrado, sumiéndonos en un estado de absoluta zozobra y sufriendo un verdadero calvario, colocándonos en un marco de total incertidumbre”.

Hasta el momento las empresas aéreas demandadas no han respondido ninguna de las resoluciones de la Justicia.