Se estrena “Wish: el poder de los deseos”: La película con la que Disney celebra cien años de historia

Finalmente, después de un poco más de un año de espera, llega a la pantalla grande una de las películas más esperada por los fanáticos de Disney: “Wish: el poder de los deseos”. Su estreno hoy en los cines argentinos generó opiniones divididas entre la audiencia

El largometraje escrito por Jennifer Lee y Chris Buck, el dúo detrás de Frozen, que se venía anticipando desde septiembre de 2022, celebra los 100 años de historia de Walt Disney Studios, una de las empresas más grandes de estudios cinematográficas.

“Wish” es una comedia musical animada que sumerge a la audiencia en el mágico reino de Rosas. La trama sigue a Asha, una “idealista ingeniosa”, cuyo deseo desencadena una fuerza cósmica, una pequeña esfera de energía infinita llamada Star. Juntos, Asha y Star se embarcan en una aventura para enfrentar al rey Magnífico de Rosas y salvar a su comunidad.

Así, la historia se centra en el poder de los deseos y personifica aquella emblemática estrella que supimos admirar en numerosos clásicos y a la que Disney tanto veneró a lo largo del tiempo. Aquella Evangeline, de la que solía estar enamorado Ray de “La Princesa y el Sapo” o como decía Peter Pan: “segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer”.

Conmemorando el pasado y anticipando el futuro, la película fusiona elementos y referencias tanto de los clásicos como de los nuevos lanzamientos.

La película sorprende con una animación que se aparta de la típica estética de Disney. En ciertos momentos, se aprecian detalles y escenas que evocan la tradicional animación 2D de clásicos como "La Sirenita" y "Hércules", mientras que en otros momentos adopta la moderna animación presente en lanzamientos recientes como "Encanto" y "Frozen". Incluso jugando por ahí con paisajes al estilo acuarela, lo que le da un toque único a la narrativa.

Además de la trama principal, que se desarrolla a lo largo de los 95 minutos de la película, se encuentran diversas referencias dispersas a icónicos personajes de la franquicia Disney, como a Blancanieves, Rapunzel, Bella, Pocahontas, entre otros. El desenlace de la película sugiere que es el punto de partida para otras historias que ya son familiares para el público, creando así un intrigante vínculo con producciones anteriores.

