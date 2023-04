Se fue uno de los pianistas más relevantes del mundo del jazz

Cada vez quedan menos leyendas vivientes en el mundo del jazz. La partida de Ahmad Jamal, a los 92 años, seguramente permitirá a algunos redescubrir y a otros conocer la elevadísima estatura artística de este compositor que desde el piano atravesaba varios géneros musicales, partiendo desde la música clásica y excediendo el jazz.

Nacido bajo el nombre de Frederick Russell, desde pequeño tuvo formación clásica. Empezó a tocar el piano a los 3 años, según él mismo comentaba para cimentar su leyenda. A los 7 años ya recibía clases y a los 10 ya componía. A esa altura sentía fascinación por la música clásica de los compositores impresionistas franceses Maurice Ravel y Claude Debussy. Pero, al mismo tiempo, varios pianistas referentes en el jazz como Errol Garner, Teddy Wilson, Count Basie y Nat King Cole fueron importantes en su primer desarrollo.

Con el tiempo, estudiaba alternando sin problemas y sin prejuicios la música de Mozart y la del pianista de jazz Art Tatum, desdeñando los prejuicios entre música clásica y afroamericana. El pianista prefería el término música clásica estadounidense para referirse al lenguaje del jazz. De hecho, en 1982 grabó un disco bajo el nombre ‘American Classical music’. “Los únicos productos culturales auténticos de este país (Estados Unidos) son el arte de los nativos y la música clásica estadounidense. En realidad, yo no distingo a Bach o Beethoven de Duke Ellington”, le dijo en noviembre pasado al diario madrileño El País, en una de sus últimas entrevistas.

Era tan innovador que fue un referente hasta para artistas de hip hop y acid jazz, que lo redescubrieron y empezaron a samplear fragmentos de su música en los años 90. El más conocido es el del rapero NAS en el tema ‘The world is yours’. También hay sampleos hechos por el prestigioso trío estadounidense De la Soul. Otros músicos de rap y hip hop que reconocieron su influencia fueron Common y Jay-Z.

A lo largo de su extensa carrera de siete décadas, Jamal recibió una serie de reconocimientos como ser el prestigioso premio National Endowment for the Arts Jazz Master (USA), un Grammy por su trayectoria y la inducción a la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Un pianista muy influyente. En su arte y su manera de tocar, Jamal sentó las bases del estilo conocido como jazz modal que luego popularizaría Miles Davis. Con el tiempo, el genial trompetista llegó a reconocer que la música del pianista resultó ser su principal influencia estilística para componer. Miles dijo una vez: “Toda mi inspiración proviene de Ahmad Jamal”. En sus memorias, Miles escribió sobre su amigo: “Me dejó pasmado con su concepto del espacio, su toque ligero y la forma en que expresa las notas, los acordes y los pasajes”. “Siempre he pensado que no tenía el reconocimiento que se merecía”, dijo Miles sobre el pianista en la edición en castellano de la autobiografía del trompetista, coescrita por Quincy Troupe.

Entre los músicos contemporáneos que reconocen su influencia se encuentran dos destacadas figuras de la escena internacional que son a la vez cantantes y pianistas: el estadounidense Jon Batiste y el británico Jamie Cullum.

Discos fundamentales. En 1958, Jamal registró en vivo el disco “At the Pershing: But Not for Me”, grabado en un club nocturno de Chicago con el contrabajista Israel Crosby y el baterista Vernel Fournier. Ese trabajo instrumental llegó a vender un millón de copias y se convirtió en uno de los más célebres de la historia del género. En el disco hay una reversión de la popular composición llamada ‘Poinciana’ de los años 30 (probablemente lo más conocido suyo). Otra composición destacada es el afamado tema ‘Bogotá’. Además, quien quiera adentrarse en su arte, no puede soslayar el prestigioso y exquisito disco ‘The awakening’ de 1970.

La ascendencia del pianista en el jazz moderno es tal que el crítico Stanley Crouch llegó a decir que su importancia entre los compositores post bop sólo es superada por la del saxofonista Charlie Parker, el músico más importante del jazz moderno.

Su estética original al piano, su virtuosismo, el uso de los silencios y sus armonías muy originales hicieron que entre los críticos del género se empezara a acuñar el concepto ‘menos es más’. Es decir, hacer mucho con poco. A su manera, Jamal era un minimalista. Todo esto pese a haberse desarrollado artísticamente en plena era del bebop cuando la gran mayoría de los músicos de jazz tocaba muchas notas y a gran velocidad. Sin dudas, el aporte de Jamal al jazz es de un valor incalculable, toda vez que a la par de dejar una obra magnífica fue capaz de influenciar a figuras que a la larga resultaron ser centrales para toda la historia del género.