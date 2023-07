“Sé que tengo mucho por mejorar pero siempre rescato lo positivo”

Concluye el primer semestre de Instituto en Primera División y su andar ha tenido diferentes etapas. En las primeras ocho fechas de la Liga Profesional, la ‘Gloria’ logró tres victorias, cuatro empates y una derrota. Fue un arranque esperanzador que incluyó un triunfazo en la Bombonera, ante Boca, por 3-2. Sin embargo, posteriormente llegó una racha negativa que se inició con la caída en Alta Córdoba frente a Talleres. Fueron 13 partidos con ocho derrotas, tres empates y una victoria en el medio frente a Colón. En ese segmento se fue el entrenador Lucas Bovaglio, tras un 1-4 ante Rosario Central y llegó Diego Dabove, que debutó en un empate ante Racing Club. La recta final del semestre lo encuentra con aire al elenco albirrojo, que arrancó con la victoria 1-0 ante Belgrano en el Mario Kempes. En los últimos cinco juegos, ganó tres partidos (los últimos dos de manera consecutiva, incluyendo el triunfo sobre la hora frente a Lanús), empató uno y perdió otro, lo que marca la irregularidad del equipo y los distintos momentos que atravesó en su regreso a Primera división.

En ese marco, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Santiago Rodríguez, uno de los referentes del plantel que el año pasado logró el ascenso y que ahora busca la consolidación y permanencia. “Es positivo el balance de este primer semestre. Fue el primer torneo en Primera para varios jugadores. Sabemos que esta división es muy complicada en el sentido de que se gana o pierde por detalles y hay jugadores de mucha jerarquía. Por ejemplo, en el partido con Lanús veníamos haciendo un muy buen partido y en una jugada ellos nos convierten y el partido cambia. El balance, repito, es bueno, aunque obviamente quedan un montón de cosas por mejorar, a eso lo tenemos muy claro, e iremos por eso”, analizó el futbolista ofensivo oriundo de Arizona, al sur de la provincia de San Luis.

— ¿Cuál es tu balance personal de tu primera experiencia en Primera?

—Creo que es bueno. Quizás tuve altibajos: había arrancado muy bien. La Primera división parece que es fácil, pero no lo es, es difícil adaptarse. Hay jugadores que se adaptan más rápido y otros no tanto. Pero yo siempre saco lo mejor y lo positivo. Sé que tengo mucho para dar, aprender y tratar de mejorar dentro de la cancha. Entreno todos los días para eso.

—En ese análisis, ¿qué te falta?

—Cosas personales, técnicas, decisiones. La toma de decisiones es muy importante en esta categoría. No errar pases, no fallar frente al arco o en los tiros de larga distancia. Después, siento que mejoré un montón de cosas, que antes sé que no tenía.

—Imagino que soñaste mucho este presente.

—Siempre soñé con llegar a Primera división y jugar donde hoy estoy jugando. Hoy me toca estar en Instituto, club al que quiero mucho y me dio mucho. Me siento parte del club y trato de disfrutar este presente. Pero es una línea muy fina querer disfrutarlo y mantener la seriedad que esto necesita. Los años van pasando y uno se acuerda de las otras categorías donde jugó, con otra clase de jugadores, otros equipos y todo suma.

—De los 11 titulares ante Lanús, sólo tres no estuvieron en el plantel del ascenso. ¿Qué podés decir al respecto?

—Que la base está... Obviamente, los chicos que venimos del año pasado nos tenemos la confianza de conocernos hace tiempo y tratamos de ser un equipo duro dentro de la cancha.

CON EL OBJETIVO DE QUEDARSE

Tras el juego de esta noche ante Godoy Cruz, iniciará la segunda parte del 2023 para Instituto en Primera división y será con la Copa de la Liga. La ‘Gloria’ jugará con la misión de sumar para asegurarse la permanencia. El certamen del segundo semestre arranca la semana del 20 de agosto y continuará con los playoffs entre el 3 y 10 de diciembre, y la final el 16 del último mes del año. Estará dividido en dos zonas, en las que los cuatro primeros de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final que serán a partido único, al igual que las semifinales y final. Instituto forma parte de la Zona A, junto a Talleres, y jugará 14 partidos, de los cuales los dos primeros juegos serán de visitante (Arsenal y Atlético Tucumán). En tanto, el partido ante la ‘T’ será el fin de semana del 17 de septiembre por la fecha 4, en el Kempes.