Se viene la tercera edición de Con Arte Esculturas

Con la escultura como disciplina central –en todas sus variantes de técnicas y materiales–, este viernes 8 de septiembre a partir de las 15 quedará inaugurada una nueva exposición colectiva de escultura, que podrá visitarse hasta el domingo 10 de septiembre.

La muestra contempla unas 200 obras de 53 artistas y una variedad de propuestas de piezas que pueden disponerse para decorar el interior o el exterior de las viviendas.

Como todos los años, el espacio elegido fue el club house de Estancia Q2, un barrio privado con un ambiente natural. “La idea de montar la muestra en este espacio tiene que ver con que tanto mi socia como yo queremos que el público que la visite pueda hacerse una idea de cómo quedan las piezas ubicadas en un ambiente natural como éste, que bien podría ser el jardín de su casa”, explica Mariano Castañeda, quien junto a Gracia Escarguel organizan además el evento anual Con Arte Vas.

En materia de expositores, Con Arte Esculturas reunirá en un mismo lugar a artistas renombrados y emergentes. “Este año seleccionamos a 53 artistas y hemos reducido un poco la cantidad de obra que puede exponer cada uno porque si bien el espacio es grande, no queremos cargarlo con tantas piezas sino más bien que los artistas puedan lucir sus esculturas cómodamente”, detalla Castañeda.

En cuanto a la selección, las obras en exposición son producto de una convocatoria general y abierta a todos los artistas (aunque algunos escultores han sido invitados a participar sin cargo). “En todos los casos, la decisión la tomamos tras ver las obras propuestas, excepto la de aquellos artistas de los que seguimos su trayectoria y sabemos que sus piezas encajan con lo que nosotros queremos mostrar”.

Esculturas y algo más. Si bien la muestra es de esculturas, algo que impone ciertas limitaciones para muchos artistas que no salen de lo pictórico, sus organizadores, teniendo en cuenta la actualidad, ponen el acento en la búsqueda de diversidad de técnicas y estilos. “Hay muchos artistas que hacen obras que no llegan a ajustarse específicamente a la disciplina ‘escultura’, pero que tienen que ver, por ejemplo, con obras en 3D o tipo ensambles. Entonces la idea es que las técnicas sean la mayor cantidad posibles. Por eso tenemos piezas de joyería de autor, cerámica, arte textil y hasta Art Toys, obras que surgen a partir de íconos clásicos pop, generalmente dibujos animados, como Mickey Mouse, por ejemplo; el artista lo modela en 3D y lo ‘tunea’ con diferentes estilos. Me pareció interesante ver cómo funcionan esas obras mezcladas con lo tradicional y poder llegar a todos los gustos y los sentidos”, reflexiona el organizador.

En esta edición, los organizadores también hicieron una apuesta fuerte en materia de panelería. “El primer año armamos la muestra con seis paneles, el segundo fueron nueve y ahora los hemos llevado a 24. La cantidad de paneles es importante porque cambia mucho el espacio, lo viste de otro modo, sirve para marcar cierto recorrido y para que la obra se luzca mejor”, agrega.

Con un crecimiento sostenido año tras año, el evento que ya va por su tercera edición consecutiva, el año pasado tuvo un balance más que positivo para sus organizadores, quienes señalan que se vendieron más de 50 obras.

Entre los artistas participantes este año se cuentan José Benito, Ernesto Berra, Sara Galiasso, Boyo Quintana, José María Suhurt, José Utrera, Sara Goldman y José Koropecki.

CISTERNA. Pieza de Gabriel Garay realizada en cemento, hierro, chapa, madera.



En Mendiolaza

El viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de septiembre de 15 a 20 –con entrada libre y gratuita– podrá visitarse en el club house de Estancia Q2 la exhibición que contempla unas 200 piezas de arte. Para agendar la visita, los interesados deberán contactarse al: 351 5145742.

BUCEAR. Obra de la serie Mar de Emociones, de Marisa Kesman.