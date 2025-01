Según los fiscales, todos los caminos conducen a Brenda: cómo se construye la prueba indirecta

La actividad probatoria de esta semana, en el juicio por las muertes del Neonatal, se vio atravesada por las declaraciones de las madres de los 13 niños fallecidos o lesionados, cuya autoría la acusación le atribuye a Brenda Agüero. Y esta circunstancia, o sea, que sean las madres las primeras en declarar resulta, desde un punto de vista procesal, absolutamente pertinente en razón que también reúnen, al mismo tiempo, la condición de querellantes particulares –acusadores privados que acompañan la actuación de los fiscales– y para poder participar de las audiencias diariamente primero deben prestar declaración en carácter de testigos.

Sin embargo, no es de la arista procesal sobre lo que quiero hablar hoy sino, ya introduciéndonos a fondo con la sustancia del proceso, con los elementos probatorios que empiezan a surgir a partir precisamente de los testimonios de las madres. En resumidas cuentas, las mamás han referido que Brenda Agüero estuvo presente en la parición de los niños y que fue quien retiró a los recién nacidos de la sala de parto y los llevó con ella. Luego refirieron que, o no vieron más a sus hijos porque les informaron que habían fallecido o cuando volvieron a tener contacto con ellos, los que habían nacido normalmente y no tenían ningún trastorno aparente, ya no se encontraban en el mismo estado.

Algunas de ellas mencionaron también que Brenda las había maltratado durante el proceso de parto y que había ejercido sobre ellas “violencia obstétrica”.

Finalmente, todas coincidieron en que Agüero fue quien mató o lesionó a sus hijos.

La prueba de indicios

Lo primero que debemos apreciar de las manifestaciones de las mamás es que ninguna de ellas vio a Brenda inyectarle nada a los niños y, en este contexto, la pregunta que surge es si en algún momento alguien vendrá al debate y dirá: “Sí, yo vi cómo la enfermera Agüero inyectaba potasio y/o insulina a los bebés”. Bueno, para el lector interesado debo decirle que eso no va a ocurrir nunca.

En este marco, la segunda pregunta que surge es cómo puede ser que se le atribuya a Brenda Agüero la muerte de los niños por inyección de potasio y/o insulina con conocimiento que dicha inoculación iba a producir la muerte, si nadie puede decir que haya visto que ella lo hizo.

Aquí aparece un concepto muy interesante en el marco de las discusiones acerca de la prueba de los hechos que es aquella que se centra en la distinción entre las nociones de prueba directa y prueba indirecta.

En relación a la distinción conceptual entre estas categorías existen bibliotecas enteras que discuten acerca de su real contenido, sin embargo, a los fines que aquí interesan diré sencillamente que prueba directa es la que se refiere linealmente, sin saltos intelectuales, a aquello que se quiere probar en un proceso en concreto. Así, en el marco de este proceso, prueba directa de la muerte de los niños a manos de Agüero podría ser que alguien la hubiera visto con sus propios ojos, inyectándole las sustancias que ocasionaron la muerte a los niños. La cuestión aquí es que eso no va a ocurrir.

Frente a ello aparece la prueba indirecta, que consiste en pequeños trocitos de información que individualmente no tienen que ver con aquello que se quiere probar –quién mató a los niños– pero que, si se unen entre sí en una labor intelectual e interpretativa, permiten tener como existentes –conocer– otros hechos que no se derivan de esos elementos aisladamente considerados. Por ejemplo, que Brenda Agüero se hubiera encontrado en la sala de partos en el momento del nacimiento de todos los niños que luego fallecieron, en sí mismo, no dice nada acerca de quién mató a los bebés. Que Brenda hubiera ejercido violencia obstétrica contra las madres durante el procedimiento de parto tampoco dice nada en relación a la pregunta de quién acabó con la vida de los menores. Que la imputada Agüero hubiera sido quien retiró a los niños de la sala de parto, tampoco demuestra en sí mismo que ella les hubiera quitado la vida. Que los niños hubieran fallecido pocos minutos después, no aporta información acerca de cuál fue la causa del deceso ni quién lo hubiera provocado. A su turno, que los bebés hubieran tenido valores anormales de insulina y/o potasio en los análisis posteriores a la muerte, no muestra cómo es que llegó esa sustancia a sus organismos. Finalmente, que Brenda conociera que determinada cantidad de esos elementos resulta apta para producir la muerte en bebés, no es un elemento que sirva, por sí mismo, para sostener que ella hubiera inyectado a los niños dichos productos.

Ahora bien, y aquí está la clave para entender de qué hablamos cuando nos referimos a prueba indirecta o prueba de indicios, todos esos elementos analizados de manera conjunta, todos esos pedacitos de información que por sí solos no dicen nada, si los reunimos y los vinculamos, los relacionamos intelectualmente, permiten concluir –inferir es el término preciso– de un modo imposible si los tomamos uno por uno, que es factible que Brenda hubiera llevado a cabo las conductas que se le atribuyen.

Con esto no quiero decir de ningún modo que Brenda Agüero hubiera matado a los niños, porque precisamente, la prueba que va a corroborar o descartar esa hipótesis es la que se está produciendo ahora en el juicio, sino solo mostrar cuál es la lógica que van a utilizar los acusadores a lo largo del juicio con el propósito de sostener la responsabilidad de Agüero y, cabe señalar, del resto de los acusados en relación al límite de aquello que se les imputa.

Finalmente, los distinguidos letrados que defienden a Agüero –los doctores Nievas y Rivero–, procurarán mostrar, por un lado, que alguno o algunos de esos elementos no son ciertos –no ocurrieron– y que de los restantes, no puede inferirse una atribución de responsabilidad contra su clienta.

*Abogado, especialista en Derecho Penal