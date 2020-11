Sequeira: "éste y todos los blanqueos son una trampa para los contribuyentes"

El abogado Marcos Sequeira es muy crítico sobre los escenarios que plantean los blanqueos de capitales y las moratorias. A tal punto que uno de los dos libros que tiene publicados sobre la materia se titula ´Blanqueo: una trampa para los contribuyentes´. Por eso no duda en afirmar que “éste blanqueo como todos los que lo han precedido son una trampa para los contribuyentes. Sequeira remarca que al actual marco legal que propone blanqueos y moratorias le precede el blanqueo del gobierno macrista que permitió exteriorizar la tenencia de inversiones en el país y en el exterior y sobre las que están en el exterior sin necesidad de repatriarlas con la promesa de eliminar el Impuesto a los Bienes Personales, que luego no se eliminó. “Por el contrario se quintuplicó la alícuota para bienes en el exterior. Ya se exteriorizo esa materia imponible y la trampa viene ahora porque ahora que el fisco ya tiene esa información el contribuyente va a tener que entrar pagar el impuesto que antes hubiera estado exento. Por otro lado, la provincia de Córdoba no adhirió a este blanqueo/moratoria que se viene prorrogando como consecuencia de la pandemia, eso significa que quien exteriorice que evadió ventas, va a estar salvándose de las consecuencias civiles por el Impuesto a las Ganancias o el IVA, los tributos nacionales, pero va a estar autoconfesando la evasión a Ingresos Brutos con lo cual la Provincia de Córdoba va a tener automáticamente la información y va a poder accionar penalmente por evasión”.

A la vez, Sequeira afirma que los blanqueos son la mejor forma de alimentar la evasión. “Esto es así porque nadie cree que este es el último blanqueo, en Argentina históricamente se dicta una ley de blanqueo o moratoria, entonces lógicamente eso alienta a la evasión de impuestos porque los contribuyentes saben que tienen que esperar. Rotundamente alimentan la evasión, son un boomeran que se vienen en contra del Estado. En Europa, por lo general no hay”.

Sobre el proyecto puntual para que se blanqueen capitales que pueden destinarse a la construcción privada Sequeira remarcó que a ese blanqueo le cabe el análisis que él hace sobre el resto y que sostiene que son una trampa para quien acceda. “Los proyectos dan eximición de IVA, pero es una actividad gravada con Ganancias y con el Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas así que esos proyectos no creo que caminen ni tengan posibilidad de ser sancionados porque es grosero eso, así como están propuestos no creo que tengan ni siquiera trámite parlamentario. Si se corrige esto y esos fondos van a estar eximidos de los tres impuestos pueden tener algún éxito, sino no. También hay que preguntar si al Estado le conviene eso porque está perdonando mucho”, advierte.