Ser religiosa en tiempos modernos

Hasta hace poco más de un año, Josefina Cattaneo era una hermana que usaba sus redes sociales –Instagram y Facebook– para compartir fotos con amigas y familiares. Como una especie de galería de recuerdos. Sin embargo, como mucha gente, durante la pandemia debió adaptarse. Todos estaban encerrados y sintió que tenía una necesidad por compartir la palabra de Jesús. Debía buscar una forma, la encontró en TikTok y es furor.

Actualmente tiene más de 174.000 seguidores en esa red social, mientras que en Instagram supera los 50.000 seguidores.

“Cuando alguien tiene algo lindo, una buena noticia, la quiere compartir con todos. Eso me pasa a mí. Mi deseo es llegar a todos. Pero no yo, ‘Jose’, sino que Jesús llegue a los corazones”, cuenta siempre con una sonrisa, la religiosa de 26 años.

Cattaneo nació en la localidad de Verónica, pero hasta los 18 años vivió en Magdalena, Buenos Aires. Al terminar la secundaria, dos meses después ingresó a la Congregación de Hermanas Mercedarias de Córdoba. Vivió tres años en esta ciudad, en Villa Rivera Indarte, donde hizo su formación y tiene grandes recuerdos de esa etapa. Luego fue enviada por siete meses a Concordia, regresó a Córdoba, hizo su profesión, estudió un año más y fue trasladada a Ecuador. Dos años estuvo en aquel país y en 2020 regresó nuevamente a la provincia de Córdoba, aunque el destino fue La Carlota.

Al tiempo llegó el Covid-19 y la cuarentena. Por entonces, ya en aquel pueblo era conocida como “la monja que sale a correr”.

“La gente me dice monja, últimamente yo también me digo ‘monja’, pero no soy monja. Las monjas están en clausura, no salen a ningún

lado y su apostolado es rezar y demás. Yo soy hermana, religiosa consagrada. La diferencia es la vida activa, estoy con la gente, laburando y demás”, le cuenta a PERFIL CÓRDOBA con una voz que transmite una tranquilidad particular.

En La Carlota existe un instituto educativo de la Congregación Mercedaria, donde viven varias religiosas, quienes además interactúan con los alumnos de esa escuela. Y entre ellas estuvo la popular Josefina hasta enero de este año.

Popular, sí; porque sus videos y memes son virales, tienen miles y miles de reproducciones y compartidos y su historia, desde una localidad del ‘interior’ de Córdoba, trascendió fronteras. Tan es así que fueron protagonistas de informes en la CNN, DW, Agencia EFE, entre otros medios internacionales. En todas aparece simpática y con un apacible brillo en los ojos, porque sabe que, de esa forma, también está cumpliendo su misión: “Construir puentes, acercar a Jesús y que no haya grietas”.

Inicios. Su comienzo en Tik Tok no fue sencillo. Como cuando tomó la decisión de ser monja y su mamá lo primero que hizo fue mandarla al psicólogo. Pero insistió... para ser monja y para ser ‘tiktokera’.

Es que en las redes sociales se sentía como sapo de otro pozo. Incluso borró su primera cuenta. Sin embargo, entendió que era

una herramienta útil que la hacía feliz.

“Sigo a Jesús, lo amo, quiero gastar toda mi vida en esto, pero siendo normal, como una joven de este tiempo”, expresa siempre, porque su intención también es demostrar que la vida religiosa, de iglesia, no es una ‘vida antigua’ ni aburrida. Todo lo contrario. Y en sus redes se nota claramente, buscando una nueva forma de comunicar su mensaje.

El llamado

Josefina Cattaneo abrazó la vida como seguidora de Jesús, en el marco de la Iglesia Católica, a los 15 años luego de realizar una misión al Chaco. En ese lugar, sintió que podía ser feliz sin tantas cosas, se conmovió y comprendió que quería ser una seguidora y sierva de

Cristo. “Me siento plena en lo que hago y lo que vivo”, resaltó, al tiempo que le contó a este medio que su versículo bíblico preferido es Filipenses 3:14.

“Estuve en La Carlota todo el año pasado y a fines de enero me vine a Tunuyán, Mendoza. Trasladada. Las religiosas respondemos a la obediencia. Nos van trasladando de un lugar a otro. Como Jesús, que la pasaba haciendo el bien, bueno nosotras intentamos vivir algo así con nuestra vida: pasarla haciendo el bien. Por eso ahora estoy viviendo en Tunuyán”, narró. Por estas horas estaba en un retiro espiritual.



VIRAL. Hace sus propios memes y son compartidos en todo el mundo.