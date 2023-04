Seremos distintos pero vamos juntos

Se esperaba que en el acto de campaña que Hacemos por Córdoba organizó el martes pasado en el Hotel Quorum se anunciara el nuevo nombre de la coalición oficialista, pero todo indica que no hubo acuerdo, porque algunos sugerían que fuera Hacemos Juntos por Córdoba, otros preferían Juntos Hacemos por Córdoba y como tercera opción algunos dirigentes juveniles habrían insistido en ponerle Juntos Nos Veamo’ y Nos Besemo’ por Córdoba. Al encuentro asistieron dirigentes y autoridades de 26 departamentos del interior, entre ellos el intendente de Villa María, Martín Gill, quien ya habría precisado que apoyará a Martín Llaryora en la provincia, al Frente de Todos en la Nación y al Manchester City en la Champions League.

Lo llamativo fue el discurso del candidato a gobernador, quien se comprometió a resolver el problema de la inseguridad y los conflictos en la salud y la educación, que es como si el futuro inquilino prometiera pagar las deudas del anterior. Esta paradoja fue aprovechada por Luis Juez, siempre dispuesto a irse al pasto en la chicana como piloto de Fórmula Uno. El postulante de Juntos por el Cambio le reclamó a Llaryora que si tiene soluciones las aplique ahora y lo acusó de estar “encerrado en una jaula”, aunque no aclaró si a través de esa figura metafórica lo estaba comparando con un león, con un lémur o con un canario en cautiverio.

Eufórico se lo vio a Juez el viernes pasado tras la formalización de la alianza de Juntos por el Cambio en Córdoba, trámite que aleja el fantasma de la división, un espectro que así como desde 2019 provoca espanto en la oposición provincial, desata en el peronismo cordobés la ilusión de un triunfo que meta miedo. Durante la conferencia de prensa en la que se informó sobre la firma del compromiso entre los partidos miembros de la entente, el líder del Frente Cívico calificó a la gestión de 24 años del PJ de “gobierno monárquico”, si bien consultadas las fuentes cercanas al actual intendente cordobés, negaron de modo terminante que, en caso de ganar, Llaryora tenga pensado asumir bajo el nombre de José Manuel II.

A medida que se van cerrando algunos capítulos de este culebrón electoral, crece la intriga acerca de todos los interrogantes que aún quedan por resolver. ¿Será Rodrigo de Loredo el vice de Juez o se tirará a la pileta para ir por la intendencia de Córdoba? El segundo de Llaryora en la lista… ¿Será un peronista, un radical, alguien del PRO o un referente del partido Bromosódico? Y… ¿cuándo se votará en la capital cordobesa? ¿En junio? ¿En julio? ¿En agosto? Es tal el hermetismo impuesto al respecto en el Palacio 6 de Julio, que Daniel Passerini no sabe si empezar a elongar, si batir el récord mundial de cortes de cintas o si ponerse a pintar cordones para calmar sus ansiedades.

El que esperó hasta último momento para definirse fue Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, quien en tiempo de descuento se anotó en la carrera por la reelección. “Lo hizo por una sugerencia de canuto”, me contaron unos amigos radicales de aquella ciudad, que cuando les pregunté por qué se lo habían sugerido en secreto, me contestaron: “No, nada de secreto, fue una sugerencia del secretario de Seguridad municipal, Miguel Canuto, que va a encabezar la lista de concejales”. Como Ferrer sonaba para acompañar a Juez en caso de que De Loredo no lo haga, algunos creen ver en esta decisión del riotercerense la confirmación de que la fórmula del fernet ya hace espuma.

Mientras en la dimensión de la política se hacen y deshacen estos entuertos, en el ámbito económico las variables han enloquecido como motoquero de delivery en Quintas de Santa Ana. La inflación de marzo ha sido en promedio de 7,7%, más allá de que hay rubros en que los precios han subido tanto que para verlos hay que usar un telescopio. Quienes recomendaban invertir en bitcoins, ahora instan a hacerlo en menudos de pollo, en tanto que las acciones de la bolsa suben y bajan como el Gusano Loco. Los analistas culpan por este descalabro a la guerra en Ucrania, a la guerra en el PRO, a la crisis institucional en Independiente y a la finalización de ‘Gran Hermano’, que habría acentuado la estanflación neuronal en muchos televidentes.