Sergio Lorenzatti: “El 2024 fue un año muy difícil y cuesta arriba, pero cumplimos con todos”

Sergio Lorenzatti, secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba, remarcó que el 2024 fue un año complicado para las arcas de la ciudad. Se encuentra en medio de un litigio con el Banco Nación por el cobro de las tasas locales que corresponden a Comercio e Industria que le suman al menos unos 1.000 millones de pesos y son “vitales para sostener servicios”.

Esta pelea se suma al enfrentamiento con Nación por el recorte del subsidio al transporte en un contexto de crisis económica. Pese a todo, decidieron no apartarse de los planes con el intendente Daniel Passerini y apuntar a edificar un “Estado más eficiente”, optimizando recursos para ser destinados a reforzar programas de asistencia para los sectores más vulnerables.

¿Cómo está viendo la ciudad?

Mira, yo creo que ha sido un año difícil el año 2024 donde las expectativas que se tenían, digamos, de realizar muchas cosas como obras no pudieron cristalizarse de la manera o la voluntad que tiene el intendente Passerini. Pero sí, yo te digo, por ejemplo, en salud se han invertido cerca de 1000 millones de pesos en equipamiento de última generación. También ha sido importante la contención social en esta época de crisis. Nosotros tenemos como datos que, por ejemplo, la gente en situación de calle se ha duplicado en una una situación social compleja, difícil o de personas en situación de desalojo también, que también ha duplicado en relación al 2023.

La Municipalidad acudió a la Justicia para poder seguir cobrando tasas en las boletas de Epec y Aguas Cordobesas

La sensación es que están como retraídos en comunicar esas noticias.

Todo cuesta. Desde poner un cartel hasta una comunicación, pero se comunica en redes. Este, yo creo que se hace un trabajo de comunicación muy bueno. Tal vez no sea lo suficiente, pero se ha trabajado muchísimo. Así que el año ha sido muy difícil, hemos podido cumplir con todos, no nos olvidemos también que hemos tenido obligaciones financieras como ser el pago de la deuda en dólares que fue tomada allá por el 2016 por el entonces intendente Ramón Mestre. Se pagaron 50 millones de dólares. Un año difícil que también se hizo muy cuesta arriba. Se emitió deuda en pesos y se pagó la deuda en dólares. Hemos cerrado el año con los valores previstos en cuanto al déficit financiero. Esperemos este año 2025 con mucho optimismo para poder este cumplir con los objetivos que son los deseados.

¿La municipalidad está achicando o agrandando?

Nosotros estamos haciendo más eficiente el Estado. Yo creo que hacer eficiente el Estado significa eh hacer cumplir el rol que le compete, no incursionar en temas que no son propios del Estado y trabajar codo a codo con el sector privado, porque esa alianza estratégica entre el sector privado y el sector público permite tanto el desarrollo inmobiliario, el desarrollo de emprendimientos. Prueba está que se han bajado más de 100 tasas que eh había en distintas ordenanzas para desburocratizar el Estado.

¿Cuáles fueron las tasas eliminadas?

A lo mejor económicamente no tienen un significado, pero era engorroso para el vecino pedirle un informe, sacar un trámite y tener que pagar esta tasa. A lo mejor para el estado 2000 pesos no es mucho, pero para el contribuyente sí es mucho.

¿Cuál era la más ridícula para usted?

Pagar para pedir un informe de sobre algún tipo de deuda. ‘Che, ¿qué debo yo? ¿Qué tengo yo?’ y desde el municipio te respondían: ‘No, pague la tasa y luego le informo’. No, infórmeme. O sea, eso me parece ridículo. Es un derecho que tiene una persona a saber lo que le corresponde, lo que tiene, todo. También se redujeron alícuotas para favorecer la industria, el desarrollo inmobiliario, es decir, favorecer la inversión, favorecer la producción, tratar de generar trabajo. Esa es la mejor política social que se pueda tener.

La "pelea" con el Nación por las tasas

La municipalidad de Córdoba cobra del Banco Nación tasas por cada operación que realiza la entidad financiera…

La justicia, por una apelación del municipio, suspendió la medida de continuar cobrando por esas tasas. Es decir, que Banco Nación tiene que seguir pagando y después ya se entrará a discutir judicialmente el proceso por el cual se tiene que definir si corresponde o no cobrar la tasa en sí misma, ya como fondo de la cuestión.

Hay una mesa de negociación que se abrió en la Cámara de Apelaciones de Tribunales Federales, tengo entendido, a través de Alejandra Sánchez Freites…

Exacto. Lo que ha hecho fue en la Cámara, en este caso no el juez de primera instancia, sino que la Cámara de Apelación abrió una instancia de negociación con otros municipios por una situación similar.

Pero ese resultado puede impactar en Córdoba ¿Qué se está cobrando que cuestiona el Banco Nación?

La tasa municipal cobra un porcentaje sobre las operaciones bancarias que se realizan y que tiene el sentido de sostenimiento de los múltiples servicios que presta el municipio. Es un poco eso lo que se cuestiona, que no se especifica qué servicio municipal se presta con ese dinero recaudado. En definitiva, es potestad que tiene el municipio de poder cobrar tasas y de contar con los recursos suficientes para poder cumplir con la finalidad que tiene como municipio. Hoy ya no solo se reduce alumbrado barrido de limpieza, sino que incursiona en un montón de otras actividades, servicio de salud, servicio de transporte.

Llaryora pidió "con urgencia" reducir las retenciones: "Hay que sacarle la pata de encima al campo"

¿Y esto representa mucho dinero?

Es representativo, porque las operaciones bancarias son de volúmenes grandes. Por ejemplo, en la etapa donde estaban las Lelics que eran estas letras que se emitían el Estado, el volumen era mucho mayor y estábamos hablando de 1000 millones de pesos, unos 100 millones mensuales, por ejemplo, en lo que se refiere a Banco Nación. Después ya no habiendo más esas operaciones, los montos son menores, pueden ser 600 millones de peses. Depende de la actividad que realice, pero como te darás cuenta, para una sola entidad es una suma muy importante.

¿Cuál es el impacto en las arcas municipales?

En el municipio de Córdoba con recursos propios, prácticamente el ingreso de Comercio e Industria representa el 70%. De ese 70%, el 65% proviene de los grandes contribuyentes, incluyendo estas entidades. Quiero decir que, el impacto de no cobrar esa tasa sería muy fuerte para los recursos municipales. Concretamente, cuando vos hacés un análisis en general de la distribución de los recursos, tenés el nivel del Estado nacional, que prácticamente no tiene servicio a cargo, el Estado provincial, que sí tiene servicios a cargo y el Estado Municipal que tiene un montón de servicios a cargo. Entonces, vos no podés financiar un servicio sin tener los recursos. No es una complicación para el Banco Nación pagar estas tasas a la municipalidad de Córdoba. Yo te doy un ejemplo: la ciudad de Córdoba tiene 100 centros de salud de atención primaria, siete hospitales que están haciendo de amortiguadores de la crisis cuando hay personas que no le alcanza sus ingreso, concurren a estos lugares que no se cobra por la prestación o personas que tienen jubilaciones mínimas que acuden a los centros de salud municipal que tampoco pagan y tenés que tener un médico que los atiendan, hacer laboratorio.

Un transporte más "equitativo, justo y eficiente"

O por ejemplo el transporte público, estar destinando entre 10.000 y 11.000 millones de pesos mensuales para para mantenerlo. Siguiendo la lógica de la salud ¿lo puede seguir haciendo el municipio?

El transporte está en una etapa de transformación justamente para tratar de hacerlo más equitativo, más justo, más eficiente, más moderno, más innovador, más integrado que tiene que ver con que el subsidio que vaya a aportar el Estado sea un subsidio a la demanda y no a la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que sube o utiliza el transporte, cuando puede pagar va a pagar el boleto que corresponde y cuando no puede pagar aparece el Estado cubriendo, porque hay una justificación para que ese subsidio se otorgue. Hoy eso funciona en la provincia con el boleto obrero social, con el boleto estudiantil con el boleto del adulto mayor, con el boleto de discapacidad por parte de la municipalidad, pero no funciona en general para el resto de los ciudadanos. Entonces, se apunta a lograr un mejor servicio, más equitativo, más justo, más controlado y que va a permitir al municipio no destinar tantos recursos y ahorrar este eh dinero que este eh con manera de manera eficiente se puede lograr de

Bueno, usted ya en el presupuesto plasmó ese cambio a menos subsidios al transporte…

Exacto. Nosotros en el presupuesto nosotros definimos que del ejecutado de este año que transcurrió (2024) poner la mitad para el 2025.

Aunque la inflación esté a la baja siguen subiendo algunos precios como los arreglos de las unidades, el combustible, los salarios ¿Se espera entonces que el boleto se reacomode para arriba?

No, no va a pasar tanto por el aumento del boleto, sino por ser más eficiente y por subsidiar a las personas que suben arriba del colectivo y pagar a las empresas por kilómetro, por pasajero, por kilómetro, digamos. Es dar vuelta totalmente el sistema, hacerlo más equitativo, hacerlo más justo, hacerlo más controlado, más eficiente y tratar de que el recurso que se incorpore vaya a las personas y que ese recurso sea utilizado para cubrir el pago de sueldo, para la inversión necesaria, para la mejora de la frecuencia. Además, después se va a integrar con las líneas interurbanas, va a ser un transporte metropolitano, con eso va a mejorar la frecuencia. Se está apostando a un nuevo esquema donde el mismo sistema trate de ser autosustentable o que el Estado directamente aporte a las personas que lo utilizan.