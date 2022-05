Siciliano y Rodio, ahora a los abrazos

La semana pasada en esta misma sección se adelantó un tema que luego replicaron otros medios: la fuerte discusión del secretario de Transporte, Marcelo Rodio; con el de Gobierno, Miguel Siciliano. Como se dijo antes, fue una declaración periodística de Siciliano la que enojó al ex Tamse y desató una tensión que llegó a los principales despachos del Palacio 6 de Julio. Una fricción que fue observada desde distintos ámbitos y que desencadenó un llamado de atención. Un correctivo. Y en la semana, se volvieron a cruzar; esta vez ya ante la baja mirada del intendente Martín Llaryora. Recorrida, acto y... ¡abrazo! Sí, hasta hubo abrazo de Rodio a Siciliano delante de Llaryora. Después de ello, desde el entorno de ambos funcionarios buscaron bajarle la espuma. "Ya está, ya pasó. Nosotros somos peronistas, no nos peleamos, nos estamos reproduciendo, como dijo 'El General' (Juan Domingo Perón)", lanzaron desde un importante despacho municipal.



Fuerte reacción viguista a pelea en el gabinete municipal

Desde hace algunos días, son varias las voces que coinciden con la antipatía y el rechazo que generó en el viguismo la pelea desatada entre Miguel Siciliano y Marcelo Rodio. Es más, el jueves, una fuente del espacio que lidera la senadora Alejandra Vigo sostuvo que no había caído bien y motivó una reunión de último momento. "Si quieren hacer campaña y lanzarse con la nuestra, la de todos los vecinos de Córdoba, que lo piensen dos veces. ¡Es más, que renuncien si quieren ser candidatos y se banquen la campaña solos!", dicen que se escuchó de boca de una de las personas con más poder en Córdoba. Encima, la cosa al parecer no terminó ahí... porque en la semana, en un despacho de peso viguista, una persona le dijo a otra de su propio espacio: "de última, en esto hacemos 'la gran (Andrés) Larroque' y salimos a decir que el gobierno es nuestro". "Como para que quede claro: nuestro proyecto es (Juan) Schiaretti presidente, (Martín) Llaryora gobernador y Vigo intendenta", lanzaron como para dejar en claro.



Advertencia radical por la re-re

El martes le llegó al ministro de Gobierno provincial, Facundo Torres, el documento de un grupo de intendentes impulsado por el hombre de Mendiolaza, Daniel Salibi, pidiendo la discusión por la re-re. El documento lo mandaron con otras firmas en el grupo de WhatsApp de la mesa Provincia-Municipios y horas más tarde, desde el Ejecutivo provincial reconocieron que "no era una discusión en el ámbito de la Mesa Provincia-Municipios". Palabras más, palabras menos, el documento firmado por algunos radicales y otros vecinalistas, decía: "solicitamos que, en virtud de lo aquí expuesto, sean modificados los términos del artículo 7° de la Ley provincial 10.406, considerando como primer mandato de gobierno aquel que ha tenido inicio con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley". Es decir, pretenden que no se considere el mandato actual, teniendo en cuenta que la ley se sancionó en 2016. Al margen de esto, y del freezer que confirmó Torres a la discusión para la reunión de esta semana, en el radicalismo el clima sigue convulsionado por este tema. Pero hubo dos dirigentes que se reunieron y jugaron a fondo: "si los legisladores que responden a (Mario) Negri salen a rechazar nuestro pedido, nosotros vamos a pedir que se aplique a todos los dirigentes de la UCR. Y ahí van a tener que explicar los seis períodos de Negri como diputado nacional. ¿Por qué sólo para los intendentes? Demos una muestra de renovación en serio y lo apliquemos a todos", dijo uno de los radicales.

Ruggeri, sondeado por los libertarios

El teléfono de los operadores del libertario Javier Milei no para. Activos como nunca, el entorno del diputado y economista no se detiene; y no pierde de vista lo que sucede con Córdoba. Distrito en el que pusieron particular interés y dónde saben que pueden, no solo hacer una buena elección en el 2023, sino también complicar las chances de Juntos por el Cambio. Quienes tampoco desconocen esto son los funcionarios del gobernador Juan Schiaretti. Es más, a tal punto están pendientes de los movimientos del libertario, que hace unas semanas un ministro influyente en el entorno del mandatario provincial hizo escala para mantener una serie de conversaciones con la gente de Milei. Y al parecer, se supo que las cosas no quedaron ahí. El regreso habría sido con calma y tranquilidad porque habrá candidatos libertarios en Córdoba, porque lo de Agustín Laje, que esta semana se encontró con Milei en la Feria del Libro en Buenos Aires, al parecer camina; y porque hasta se animan a jugar con otros nombres. Un radical, muy preocupado por los movimientos, se animó a consultar en una conversación telefónica: “¿es cierto que lo quieren a (Oscar) Ruggeri?”. La respuesta, del otro lado del teléfono, fue el silencio. Dicen que el radical repreguntó: “¿¡pero tiene domicilio en Corral de Bustos, todavía!?”. Mmm…

‘El Mingui’ nunca se fue…

Durante las últimas semanas del mes de abril, varios dirigentes del peronismo cordobés se vieron sorprendidos por un mail en sus casillas de correo. El remitente correspondía a un histórico del PJ y la sola lectura del contenido hablaba de un hombre visiblemente conmovido del otro lado del teclado. “Queridos compañeros, con profundo pesar y dolor pongo en conocimiento de ustedes, verdaderos soportes políticos, que he tomado la triste decisión de apartarme del cargo de apoderado provincial del PJ que venía ejerciendo en forma ininterrumpida desde 1984”. Sin embargo, en el medio hubo una llamada desde el despacho más importante del Panal y la decisión se revirtió rápidamente. Y las cartas por mail, también. Asunto: Apartamiento – reconsideración. “Ante los innumerables requerimientos de los compañeros de cada rincón de la provincia, sumado al pedido específico de nuestro gobernador Juan Schiaretti, otros funcionarios provinciales, y también de la Municipalidad de Córdoba (…), debo decirles que reconsidere mi decisión de apartarme del cargo de apoderado del PJ”. Rápido, y ante el llamado de Schiaretti, el hombre resolvió seguir al frente del PJ. “Se vienen momentos clave, trascendentales… el hombre que puso primera a la Boleta Única y le dio los últimos retoques, no podía dar un paso al costado de su rol de apoderado”, dijo un hombre que tomó con agrado el segundo mail.

Siguen las juntas promotoras “Llaryora Gobernador”

De a poco, el despliegue del peronismo de Córdoba a modo de avanzada hasta que sea el turno de las recorridas del intendente Martín Llaryora lanzado como candidato, continua. Y esta semana hubo dos lanzamientos importantes. El primero se dio en Río Cuarto el viernes por la noche con el respaldo de la agrupación delasotista La Militante que lideran Franco Miranda y el intendente de Canals, Edgar Bruno. Y no es la primera vez que el tándem de delasotistas juega fuerte para respaldar a Llaryora, porque ya lo habían hecho semanas atrás aquí en Córdoba y fue comentado en esta misma sección. Lo de ahora fue en el Imperio del Sur y dicen que los lanzamientos no quedaron ahí. Porque después de un momento de emoción que Bruno publicó en sus redes, también hubo lugar para lanzar un “queremos que Adriana Nazario sea intendenta de Río Cuarto”. “Jugaron fuerte los muchachos…” fue uno de los comentarios en Córdoba. En tanto, como se dijo, también existió otro lanzamiento de la candidatura provincial de Llaryora y fue en el departamento Pocho. Dijeron presente varios intendentes y dirigentes de la zona como Claudio Farías (Cruz del Eje), Cristian Frías (San Alberto) y Jorge ‘Pato’ Heredia, uno de los anfitriones. Sin embargo, y a pesar de estos dos lanzamientos, donde dicen que pidieron frenar la junta promotora fue en Villa Carlos Paz. “Estaba hasta alquilado el local y les pidieron que esperen”, dijeron.